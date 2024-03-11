«Тепленький блинчик со сковородочки - просто восторг!»: звезды поделились своими рецептами блинов

Блины от Анны Семенович

Ингредиенты

яйца - 2 шт.;

сахар - 1-2 ст. ложки;

соль - 1/4 ч. ложки;

сода - 1/4 ч.ложки;

мука - 10-12 ст.ложек с горкой;

молоко - 2 стакана;

оливковое или подсолнечное масло - 3-4 ст. ложки.

Способ приготовления

Первым делом при помощи венчика взбиваем яйца и перемешиваем их в миске с солью и сахаром. Затем добавляем туда стакан холодного молока и соду, и опять хорошо перемешиваем. Можно попробовать полученную массу в миске, и если вы любите сладкий вариант блинов, то добавьте нужное количество сахара.

Высыпаем в емкость муку. Поскольку мука бывает разная, то необходимо следить за консистенцией. Но если тесто на этом этапе будет густым, то ничего страшного нет. Когда ингредиенты смешаются, нужно добавить горячее молоко и соду. Молоко необходимо подогреть, но не доводить до кипения. Перемешивать необходимо до тех пор, пока не растворятся все комочки, то есть, до однородной массы. Должна получиться консистенция, похожая на сметану. Если вдруг окажется, что тесто слишком жидкое, то добавьте еще муки. В самую последнюю очередь вливаем масло.

Сковородка для блинов должна быть хорошо разогретой, как я называю - до дымка, и толстенной - это обеспечит равномерное прогревание. Перед первым применением нужно смазать сковородку маслом. После того, как блин поджарен с обеих сторон, его снимают и середину промазывают сливочным маслом.