«Тепленький блинчик со сковородочки - просто восторг!»: звезды поделились своими рецептами блинов

11 марта начинается Масленичная неделя, после которой православные начнут соблюдать Великий пост. Так что время устроить настоящий праздник живота и позволить себе полакомиться вкусными блинчиками.
Это блюдо украшает стол многих звезд российского шоу-бизнеса. О том, какие блины предпочитают наши знаменитости и с чем они их едят, узнала Teleprogramma.pro.
Эвелина Бледанс предпочитает блины с маслом. Фото: Global Look Press
Эвелина Бледанс
Эвелина Бледанс следит за своей фигурой, но даже она позволяет себе на Масленицу немного расслабиться.
«Я очень люблю блины. Ем их не часто, но как раз Масленица - самое время хорошенько наедаться вот этими самыми блинами».
Актриса любит просто блины с маслом, а к изделиям с икрой практически равнодушна.
«Тепленький, вот так вот свернуть блинчик со сковородочки - просто восторг!»
Сема, сын Эвелины, тоже любит блины с маслом без всяких начинок, можно с вареньем. Икру он тоже обожает.
Сын Эвелины Бледанс тоже любит блины. Фото: Global Look Press
Блинную неделю Эвелина начинает со вторника, поскольку до этого времени у нее гастрольный тур. А после она сразу готова вооружиться сковородой и встать у плиты, хотя чаще всего блины пекут всей семьей.
Актриса поделилась, что обязательно добавляет кефир в тесто, тогда они получаются очень вкусными и не такими вредными.
Помимо этого, звезда который год мечтает сжечь чучело на своем участке, но сетует, что в этот раз еще слишком много снега.
Анна Семенович готовит блины по маминому рецепту. Фото: личный архив Анны Семенович/Валентина Григорьева
Анна Семенович
Для певицы и актрисы Анны Семенович блины и вообще все мучное долгое время были чем-то запрещенным в обычном рационе. Ей необходимо было держать спортивную и строгую артистическую форму. Поэтому блинчики всегда позволялись именно на масленичной неделе.
«Это прекрасная традиция. И для меня нет ничего лучше - классических блинов от мамы. Которые сейчас я научилась и сама прекрасно делать, радовать друзей».
Анна с удовольствием поделилась своим семейным рецептом.
Анна Семенович позволяет себе блины на масленичной недели. Фото: личный архив Анны Семенович/Валентина Григорьева
Блины от Анны Семенович
Ингредиенты
- яйца - 2 шт.;
- сахар - 1-2 ст. ложки;
- соль - 1/4 ч. ложки;
- сода - 1/4 ч.ложки;
- мука - 10-12 ст.ложек с горкой;
- молоко - 2 стакана;
- оливковое или подсолнечное масло - 3-4 ст. ложки.
Способ приготовления
Первым делом при помощи венчика взбиваем яйца и перемешиваем их в миске с солью и сахаром. Затем добавляем туда стакан холодного молока и соду, и опять хорошо перемешиваем. Можно попробовать полученную массу в миске, и если вы любите сладкий вариант блинов, то добавьте нужное количество сахара.
Высыпаем в емкость муку. Поскольку мука бывает разная, то необходимо следить за консистенцией. Но если тесто на этом этапе будет густым, то ничего страшного нет. Когда ингредиенты смешаются, нужно добавить горячее молоко и соду. Молоко необходимо подогреть, но не доводить до кипения. Перемешивать необходимо до тех пор, пока не растворятся все комочки, то есть, до однородной массы. Должна получиться консистенция, похожая на сметану. Если вдруг окажется, что тесто слишком жидкое, то добавьте еще муки. В самую последнюю очередь вливаем масло.
Сковородка для блинов должна быть хорошо разогретой, как я называю - до дымка, и толстенной - это обеспечит равномерное прогревание. Перед первым применением нужно смазать сковородку маслом. После того, как блин поджарен с обеих сторон, его снимают и середину промазывают сливочным маслом.
«А самой вкусной начинкой я считаю селедочку. Нет ничего прекраснее такого блина со сладким черным чаем», - добавила Семенович.
Юлия Михалкова печет блины по рецепту своей бабушки. Фото: личный архив Юлии Михалковой
Юлия Михалкова
Актриса, кинопродюсер Юлия Михалкова выросла в небольшом городке Верхняя Пышма, где развлечений особо не было. Зато семейные традиции бережно хранились. Празднование широкой Масленицы – одна из них.
«Всю неделю соседи ходили друг другу в гости, хозяйки соревновались в приготовлении блинов, у каждой была своя фирменная чугунная сковородка, которая иногда передавалась из поколения в поколение. Особенно ценились тонкие, ажурные блинчики: чем больше дырочек – тем лучше».
Юлия тоже соблюдает масленичные традиции: приглашает гостей, угощает их своими фирменными блинами по рецепту своей бабушки.
«Главный секрет – минеральная вода. Ее добавление делает блинчики ажурными из-за пузырьков газа. Поэтому, чем сильнее газированность напитка, тем лучше».
Кроме того, Михалкова призывает обратить особое внимание на необходимость использования свежего молока в рецепте. Оптимальное соотношение – 1 часть молока к 2 частям минералки.
Юлия Михалкова чтит традиции. Фото: личный архив Юлии Михалковой
Рецепт блинов от Юлии Михалковой
Ингредиенты
- минеральная вода – 2 ст.;
- свежее молоко – 1 ст.;
- мука – 2 ст.;
- яйца – 3 шт;
- сахар – 1,5 ст. л.;
- соль – 1 ч. л.;
- растительное масло – 2 ст. л.
Способ приготовления
Вливаем рафинированное подсолнечное масло прямо в тесто, после того как оно будет замешано. И вам не придется во время жарки смазывать сковороду, а блинчики получатся на такие жирные. Понадобится только чуточку масла под самый первый блин.
Насчет минералки: если хотите удивить гостей необычным вкусом - попробуйте заменить ее сладкой газировкой, поэкспериментируйте с любимыми вкусами. В моей семье особенно прижились блинчики со вкусом из детства - «Буратино». А мне нравится «Тархун». Кстати, в этом случае можно не добавлять в тесто сахар.
В глубокой миске смешайте поочередно молоко, газировку, яйца, сахар и соль. Хорошо взбейте вилкой или венчиком. Постепенно добавляйте в смесь просеянную муку, постоянно вымешивая, чтобы не образовалось комочков. Влейте в тесто оставшийся стакан газировки, тщательно перемешайте, после чего добавьте растительное масло. Снова перемешайте, чтобы масло равномерно распределилось по тесту, но не взбивайте. Это важно!
Аккуратно наливайте тесто в сковороду, держа ее на весу и слегка покачивая, чтобы масса равномерно распределилась по поверхности. Блинчики должны быть тонкими, поэтому теста нужно брать немного. Обжаривайте с двух сторон по 1,5–2 минуты.