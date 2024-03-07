Сын Анны Большовой Даниил пошел по стопам родителей: как живет юный актер из фильма «Артек. Большое путешествие»

Детство и юность

Анна Большова познакомилась с отцом Даниила на занятиях по изобразительному искусству. Мачеха актрисы посещала занятия, туда же ходил и Александр Макаренко. Анна иногда увязывалась вместе с женой отца Анной Евгеньевной. В один из таких дней она встретила своего второго мужа.

К этому времени Анна уже мечтала о детях, за плечах у нее остался неудачный брак, поэтому она с радостью окунулась в новые отношения.

Забеременев, артистка приняла решение рожать не в Москве. Ей хотелось спокойствия, а в столице царила рабочая атмосфера. Ее старшая сестра уже два года жила в новосибирском Академгородке, и актриса решила довериться врачам областной больницы.

30 июля 2008 года на свет появился долгожданный первенец Большовой — Даниил. На родах присутствовал супруг актрисы. Сначала новая роль немного пугала неопытную маму, но на помощь пришла свекровь. Она вовремя давала советы, и сама искупала малыша в первый раз.

Впрочем, Анна быстро овладела мастерством и на второй день уже без страха взялась за водные процедуры сына сама.

Знаменитость быстро сбросила набранные за беременность килограммы и пришла в форму.

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