Сын Анны Большовой Даниил пошел по стопам родителей: как живет юный актер из фильма «Артек. Большое путешествие»

Детство и юность
Анна Большова познакомилась с отцом Даниила на занятиях по изобразительному искусству. Мачеха актрисы посещала занятия, туда же ходил и Александр Макаренко. Анна иногда увязывалась вместе с женой отца Анной Евгеньевной. В один из таких дней она встретила своего второго мужа.
К этому времени Анна уже мечтала о детях, за плечах у нее остался неудачный брак, поэтому она с радостью окунулась в новые отношения.
Забеременев, артистка приняла решение рожать не в Москве. Ей хотелось спокойствия, а в столице царила рабочая атмосфера. Ее старшая сестра уже два года жила в новосибирском Академгородке, и актриса решила довериться врачам областной больницы.
30 июля 2008 года на свет появился долгожданный первенец Большовой — Даниил. На родах присутствовал супруг актрисы. Сначала новая роль немного пугала неопытную маму, но на помощь пришла свекровь. Она вовремя давала советы, и сама искупала малыша в первый раз.
Впрочем, Анна быстро овладела мастерством и на второй день уже без страха взялась за водные процедуры сына сама.
Знаменитость быстро сбросила набранные за беременность килограммы и пришла в форму.
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Даниил Большов — единственный сын Анны Большовой. Фото: uznayvse.ru
Театр
Когда Даниилу исполнилось пять с половиной месяцев, он впервые оказался в Москве. Маме нужно было срочно вернуться к работе. Отыграв пару спектаклей, Большова сразу же вернулась в Новосибирск. Выйдя на работу насовсем, она стала оставлять сына с отцом или няней.
В Академгородке родители Даниила купили квартиру, поэтому Анна, находясь в декрете, не скучала. Она открыла студию «Вертолет» для детей от 3 до 6 лет при местном Дворце молодежи. Этот же кружок со временем стал посещать и ее сын. У него с раннего детства начала проявляться тяга к сцене и актерскому мастерству.
Взрослея, интерес к искусству только рос. В Москве, где он стал жить с матерью после развода родителей, Даня посещал Детский музыкальный театр юного актера под руководством Александра Федорова.
В октябре 2017 года сын Анны Большовой дебютировал в постановке «Приключения Оливера Твиста!», а через три года сыграл главную роль. Кроме того, мальчик учился вокалу у оперной певицы Елены Митраковой.
Ко Дню Победы в 2020 году Даниил исполнил песню «Партизанская борода».
Юный актер успел сыграть и в столичном Театре имени Александра Пушкина. В постановке «Остров сокровищ» он воплотил образ Джима Хокинса.
Критики по достоинству оценили актерский талант Даниила Большова. Это подтвердили и победы на международных конкурсах и фестивалях.
Даниил Большов в постановке «Остров сокровищ». Фото: teatrpushkin.ru
Личная жизнь
Даниил не ведет соцсети и редко появляется на фото в личных аккаунтах матери.
Мальчик активно занимается спортом. Он увлекается фехтованием, а также любит рисовать, как и его отец.
Родители приучили его к закаливанию, с двух недель окуная в холодную воду.
Даниил Большов сыграл мальчика Рому в приключенческой комедии. Фото: кадр из фильма «Артек. Большое путешествие»
Даниил Большов сейчас
В 2022 году Даниил Большов открыл страницу своей фильмографии. Он снялся в одной из главных ролей в приключенческой комедии «Артек. Большое путешествие».
Юному актеру посчастливилось играть на одной площадке с Михаилом Галустяном, Екатериной Климовой, Сергеем Безруковым и другими знаменитыми актерами.
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Даниил Большов сыграл одну из главных ролей в комедии «Артек. Большое путешествие». Фото: кадр из фильма «Артек. Большое путешествие»