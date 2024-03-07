Вел бизнес с Тимати, женился на Ханне: как Павел Курьянов основал Black Star и каких артистов раскручивает сегодня

Образование Курьянов решил получить экономическое. Сначала он окончил Московский кредитный колледж, затем пошел на ступень выше — в Московском международном университете освоил специальность «финансы и кредит».

Black Star Inc.

Идея основать свой собственный продюсерский центр возникла у Кирьянова, когда Тимати выпустился с «Фабрики звезд», в которой получил известность на всю страну. Парни решили, что сами смогут заниматься раскруткой творчества Юнусова, а также взращивать новых звезд. Они смогли выкупить контракт, который Тимур подписал с Игорем Крутым, за 1 млн рублей и основали в 2006 году музыкальный лейбл Black Star Inc, у истоков которого были Курьянов, Юнусов, а также рэппер Вальтер Чассем.