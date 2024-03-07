Вел бизнес с Тимати, женился на Ханне: как Павел Курьянов основал Black Star и каких артистов раскручивает сегодня

Павел Викторович Курьянов — коренной москвич. Он родился в семье воспитательницы и сотрудника метрополитена 16 сентября 1983 года. В 90-е годы родители ушли в бизнес, но купаться в роскоши мальчику не приходилось. Папа с мамой приучали его к мысли, что желаемое нужно заработать, и сформировали в нем финансовую дисциплину.
Павел Курьянов в детстве. Фото: соцсети П. Курьянова
Начало карьеры
Общительный Павел в 15 лет познакомился с Тимуром Юнусовым, они стали вместе тусоваться в клубах и через некоторое время придумали свой первый совместный бизнес. В московских клубах парни организовывали то, что сами любили, — вечеринки. Тимати пел, Паша отвечал за оргмоменты, и за первый такой вечер Курьянов заработал $100.
Молодой Павел Курьянов на лекции в вузе. Фото: соцсети П. Курьянова
Образование Курьянов решил получить экономическое. Сначала он окончил Московский кредитный колледж, затем пошел на ступень выше — в Московском международном университете освоил специальность «финансы и кредит».
Black Star Inc.
Идея основать свой собственный продюсерский центр возникла у Кирьянова, когда Тимати выпустился с «Фабрики звезд», в которой получил известность на всю страну. Парни решили, что сами смогут заниматься раскруткой творчества Юнусова, а также взращивать новых звезд. Они смогли выкупить контракт, который Тимур подписал с Игорем Крутым, за 1 млн рублей и основали в 2006 году музыкальный лейбл Black Star Inc, у истоков которого были Курьянов, Юнусов, а также рэппер Вальтер Чассем.
Павел Курьянов (справа) с коллегами по Black Star. Фото: соцсети П. Курьянова
Подопечные Black Star
Музыкальное направление лейбла с момента основания составляло приоритет. Одним из первых «выстреливших» артистов продюсерского центра стал рэпер Джиган. В 2014 году он покинул лейбл.
Джиган (Денис Устименко). Фото: Global Look Press
С 2012 года произошло пополнение в лице Егора Крида и рэпера L’One. Оба артиста позднее не стали продлевать контракт. В 2019 году Крид мирно урегулировал вопрос расставания, а вот Леван Горозия обратился в суд, поскольку отказался платить неустойку в 140 млн рублей.
Рэпер L’One (Леван Горозия). Фото: Global Look Press
Также среди уже бывших артистов лейбла числятся Kristina Si, Мот, Doni, Саша Чест, Скруджи, Миша Марвин, Анет Сай, Павел Галанин, DJ M.E.G и другие.
В настоящее время подопечные Black Star — это Natan, Клава Кока, Наzима, Slame, Егор Шип, Кирилл Скрипник, Derouse и Baur karbon.
Клава Кока (Клавдия Высокова). Фото: Global Look Press
Помимо музыки, под лейблом стали развиваться такие направления бизнеса, как выпуск одежды Black Star Wear, сеть ресторанов Black Star Burger, автомойки, фитнес- и киберспорт-клубы.
Уход Тимати
В 2020 году Павел Курьянов первым сообщил о решении Тимати покинуть лейбл. Поначалу все шло тихо-мирно, но в итоге экс-друзья и бизнес-партнеры поконфликтовали в соцсети, обменявшись колкостями относительно способностей деловых друг друга. Юнусов доли в некоторых направлениях компании оставил за собой — это бургерные. А вот полностью отошли к нему фирменные салоны красоты и фитнес-клубы.
Тимати. Фото: Global Look Press
Личная жизнь
Пашу сегодня счастливо женат на модели Ханне, настоящее имя которой Анна Иванова. Они познакомились в 2010 году в Турции, она участвовала в конкурсе красоты «Мисс Кемер». Молодой человек невысокого роста был сражен красотой блондинки и первым подошел к ней на завтраке в отеле, даже смог выпросить у нее телефончик, но в следующие два года судьба развела их по разным сторонам. К тому же у красавицы был бойфренд, который даже позвал ее замуж.
Павел Курьянов и Анна Иванова (Ханна). Фото: соцсети А. Ивановой
Новая встреча Курьянова с Анной расставила все по местам: она рассталась с ухажером, отдав предпочтение директору Black Star. Свадьбу пара сыграла в 2015 году. Это была роскошная церемония на острове Капри, спустя три года после которой супруги впервые стали родителями — у них родилась дочка Адриана.
Павел Курьянов и Ханна с дочками Адрианой и Камиллой. Фото: соцсети А. Ивановой
Останавливаться на одном ребенке пара не планировала, поэтому в 2022 году они объявили поклонникам, что ждут пополнения. И в феврале 2023 года Ханна родила вторую дочь, которую назвали Камиллой.
Карьера сегодня
Артисты то и дело покидают музыкальный лейбл Курьянова. Но им на смену приходит свежая кровь, начинающие исполнители, которые под чутким руководством продюсеров компании становятся ближе к мечте.
В 2023 году в интервью Лауре Джугелия Павел Курьянов разоткровенничался по поводу ухода Тимати из лейбла. Им это было расценено как предательство.
«Когда расходились, такой тупняк был. Он вещи написал, которые меня лично обидели, потому что я точно не тот, кому это должно быть адресовано», — вспоминал бизнесмен.
Сейчас, к слову, партнеры не общаются.
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