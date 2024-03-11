«Это только прибавит ей популярности»: смогут ли Аллу Пугачеву признать иноагентом

Конфликт Аллы Пугачевой и Стаса Михайлова вышел за рамки обычных звездных скандалов. Последнее видеообращение Примадонны к российскому исполнителю задело чувства всех граждан нашей страны.

Слова Аллы Борисовны о том, что «нормальные люди не будут возвращаться в Россию» не просто возмутили россиян, общественники тут же потребовали признать бывшую соотечественницу иноагентом.

Может ли такое случиться, рассказал Teleprogramme.pro адвокат Юрий Шель.