«Это только прибавит ей популярности»: смогут ли Аллу Пугачеву признать иноагентом

Конфликт Аллы Пугачевой и Стаса Михайлова вышел за рамки обычных звездных скандалов. Последнее видеообращение Примадонны к российскому исполнителю задело чувства всех граждан нашей страны.
Слова Аллы Борисовны о том, что «нормальные люди не будут возвращаться в Россию» не просто возмутили россиян, общественники тут же потребовали признать бывшую соотечественницу иноагентом.
Может ли такое случиться, рассказал Teleprogramme.pro адвокат Юрий Шель.
Слова Пугачевой возмутили россиян. Фото: Global Look Press
По мнению юриста Примадонна никогда не отличалась широким словарным запасом. В своей фразе она явна имела в виду в первую очередь себя и своего мужа Максима Галкина*, а также друзей Андрея Макаревича* и Бориса Гребенщикова*.
«Она имела в виду, конечно тех, кто уехал, в том числе себя, и в этом контексте рассуждала».
Адвокат считает, что по отношению ко всем гражданам России так выражаться неуместно.
«По этой логике все должны уезжать, если кто-то не согласен. Но мы родину любим».
Стас Михайлов высказался обо всех уехавших гражданах. Фото: Global Look Press
Юрий Шель не может поддержать в этой ситуации и Стаса Михайлова. Артист постоянно находится в Дубае, а учить патриотизму, находясь в чужой стране, по меньшей мере странно.
«Если вы так любите Россию, вы должны жить здесь и сейчас. По крайней мере больше проводить времени в своей стране, а не только на концерты приезжать зарабатывать», - добавил адвокат.
Стас Михайлов с женой много времени проводят за границей. Фото: Global Look Press
Что касается Пугачевой, то она, в общем-то достаточно неконкретное высказывание Стаса Михайлова, восприняла на свой счет и резко отреагировала на него.
«До уровня Стаса вот так вот падать. Это совершенно у нее некрасиво получилось», - считает Юрий.
«Вот это отфотошопленное видео, где с помощью фильтров она убрала все свои морщины, как какая-то девочка молоденькая. Имитировала такой гадкий прокуренный голос».
Алла Пугачева приняла высказывание Стаса Михайлова на свой счет. Фото: Global Look Press
Адвокат уверен, Пугачевой не следовало так себя вести и вызывать на себя такую огромную волну критики. Шель добавил, что иноагентом ее не стоило бы объявлять, ведь это дополнительный пиар уехавшей певице за рубежом.
«Это только прибавит ей популярности. После того, как ее мужа объявили иноагентом, она сама попросила ее объявить иноагентом, обратилась к чиновникам».
Пугачева неоднократно поддерживала своего мужа. Фото: Global Look Press
Но в целом, такая возможность не исключена. Так что если общественность настоит, не исключено, что и Примадонна присоединится к компании своего мужа и друзей.
«Иноагентами могут признать очень многих. Даже по принципу территории: если ты постоянно проживаешь в другой стране».
При этом в СМИ появилась информация, что общественники уже обратились в генпрокуратуру РФ с просьбой признать Пугачеву Аллу Борисовну иноагентом.
Общественников возмутило последнее видео певицы, в котором она упоминает, что «нормальные люди не собираются возвращаться в Россию».
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.