«Страна потеряла своего последнего гусара»: как жил самый рискованный актер и режиссер Андрей Ростоцкий

Получив диплом, Ростоцкий ушел отдавать долг Родине. Армейские годы прошли в отдельном кавалерийском полку. И здесь Андрей отличился: он не только выигрывал полковые соревнования, но и успел сняться в приключенческой картине «Конец императора тайги».

С 2000 года Андрей Ростоцкий преподавал актерское мастерство в Московском коммерческом институте современного искусства, давал уроки сценического боя и фехтования.