«Страна потеряла своего последнего гусара»: как жил самый рискованный актер и режиссер Андрей Ростоцкий

Детство и юность
Андрей Ростоцкий начал свой жизненный путь 25 января 1957 года. Он родился и всю жизнь прожил в столице.
Андрей Ростоцкий родился в Москве. Фото: сообщество «Андрей Ростоцкий» во «ВКонтакте»
Семья, в которой рос будущий артист, была творческой. Отец Станислав Ростоцкий трудился известным кинорежиссером и стал автором таких знаменитых картин, как «А зори здесь тихие» и «Белый Бим Черное ухо», а мать Нина Меньшикова работала актрисой, снялась в знаменитых лентах «Доживем до понедельника» и «Девчата».
Отец Ростоцкого знаменитый режиссер, а мама — актриса. Фото: сообщество «Андрей Ростоцкий» во «ВКонтакте»
Андрей учился в спецшколе с углубленным изучением английского языка. Будучи подростком, он постоянно конфликтовал, даже с соперниками старше и выше. Сам Ростоцкий был ростом 169 см. Одноклассники прозвали его «бешеным» за несговорчивый нрав.
Андрей Ростоцкий в детстве был озорным ребенком. На фото с отцом Станиславом Ростоцким. Фото: сообщество «Андрей Ростоцкий» во «ВКонтакте»
В старших классах Андрей стад вольным слушателем в актерской мастерской Сергея Бондарчука при Институте кинематографии. Окончив школу, продолжил получать образование во ВГИКе.
В студенческие годы Ростоцкого стали часто приглашать сниматься в кинопроекты, из-за этого молодого человека едва не отчислили: приходилось пропускать много занятий. Но, когда он получил первый приз за роль Мити Красикова в фильме «Это мы не проходили», ему позволили продолжить учебу.
После вузу Ростоцкий отслужил в армии. Фото: сообщество «Андрей Ростоцкий» во «ВКонтакте»
Получив диплом, Ростоцкий ушел отдавать долг Родине. Армейские годы прошли в отдельном кавалерийском полку. И здесь Андрей отличился: он не только выигрывал полковые соревнования, но и успел сняться в приключенческой картине «Конец императора тайги».
С 2000 года Андрей Ростоцкий преподавал актерское мастерство в Московском коммерческом институте современного искусства, давал уроки сценического боя и фехтования.
Ростоцкий преподавал актерское мастерство. Фото: сообщество «Андрей Ростоцкий» во «ВКонтакте»
За свою жизнь артист проявил себя не только в качестве актера, но и неоднократно примерял роль режиссера. Совместно с основателем школы выживания Vitalis, где Ростоцкий служил еще и инструктором, он совершил экспедицию по пещерам крымских гор, а после снял документальный фильм об этом путешествии «В поисках следов киммерийской цивилизации».
Постановщик снял серию документальных фильмов «Моя война», стал главным режиссером передачи «Аты-баты…». Помимо этого, актер попробовал себя в роли ведущего. Он вел журнал на военно-историческую тематику «Вижу цель» на канале «Культура», программу «Служу России», а также стал создателем и ведущим «Мира рыболова».
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Андрей Ростоцкий сам исполнял все трюки в кино. Фото: Global Look Press
Фильмы
Персонажи актера — рисковые мужчины, борющиеся за свои идеалы. Такова роль Аркадия Гайдара в ленте «Остаюсь с вами» и Владимира Басова в «Днях Турбиных».
Также примечательно, что все трюки Ростоцкий исполнял сам. Так, играя в картине «Они сражались за Родину»? персонаж Андрея погиб под танком. Он стал единственным, кто отважился выполнить такую опасную сцену.
Персонажи актера — рисковые мужчины, настоящие рыцари. Фото: Global Look Press
В «Графине Шереметевой» актер сыграл главу знатного русского рода, богатого человека, благотворителя.
Чтобы сниматься в фильме «Непобедимый», Ростоцкому пришлось переучивать приемы карате на самбо, тогда не приветствовались японские виды боевого искусства.
В роли постановщика Андрей выступил в картине «Зверобой». Здесь ему удалось передать красоту природы и бессмысленность войны на этом фоне.
Фильм «Моя граница» Ростоцкий так и не успел доснять. Работу заканчивал Иван Соловов. Имя Андрея даже не появилось в титрах.
Андрей Ростоцкий в фильме «Графиня Шереметева». Фото: kino-teatr.ru
Личная жизнь
Первой женой актера стала коллега по цеху Марина Яковлева. Они прожили в браке три года. Девушка, устав от многочисленных поклонниц, приняла решение развестись. Подруга поддержала ее в этом, а после сама стала встречаться с Ростоцким.
Андрей и Марина были красивой парой. На фото Ростоцкий с первой женой и отцом. Фото: сообщество «Андрей Ростоцкий» во «ВКонтакте»
Второй раз Андрей женился на соседке по подъезду Марианне. Она с юности была фанаткой таланта актера и режиссера. В 1989 году в этом союзе появилась дочь Ольга. Кроме нее у Ростоцкого есть еще одна дочь от женщины, которая на девять лет старше артиста. Но подробности этих отношений неизвестны.
Ольга пошла по стопам отца и окончила ВГИК. Она успешно вышла замуж за актера и режиссера Алексея Боченина и живет в отцовской квартире.
Вдова Ростоцкого заведует кафедрой в том же вузе, возглавляет фонд культурного и творческого наследия Андрея Ростоцкого и его отца.
Андрей Ростоцкий с женой Марианной и дочерью Ольгой. Фото: сообщество «Андрей Ростоцкий» во «ВКонтакте»
Увлечения
Ростоцкий всю жизнь занимался спортом. Он отлично фехтовал историческим оружием и стал одним из лучших в этом искусстве. Андрей был кандидатом в мастера спорта по конному троеборью. В 1998 году победил в чемпионате на дистанции в 400 м.
Кроме того, Андрей обожал истинно мужские занятия — охоту и рыбалку, и даже участвовал в соревнованиях.
Ростоцкий профессионально занимался фехтованием. Фото: сообщество «Андрей Ростоцкий» во «ВКонтакте»
Смерть
В светлый день Пасхи Ростоцкий выехал в окрестности Сочи, подбирая локации для съемки фильма «Моя граница». В том месте много подвижных камней. На один из них встал Андрей и упал со скалы у водопада «Девичьи слезы». Он стал не единственным, кто пострадал от обмана природы, теперь на том месте стоит предупреждающая табличка.
Андрей Ростоцкий погиб, подыскивая локации для съемки. Фото: сообщество «Андрей Ростоцкий» во «ВКонтакте»
Ростоцкий погиб от полученных травм. На церемонии прощания присутствовало много молодежи и опытных режиссеров, актеров. Никто не хотел верить в столь ранних уход талантливого парня. Говорили, что «страна потеряла своего последнего гусара».
Андрей похоронен на Ваганьковском кладбище. Фото: сообщество «Андрей Ростоцкий» во «ВКонтакте»
Андрея похоронили на Ваганьковском кладбище рядом с отцом, которого пережил лишь на 9 месяцев.
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