Предан отцом, не признан критиками: как жил и творил сценарист «Осеннего марафона» Александр Володин

Только с раненой душой, испытав любовь, боль и познав при этом красоту и чудо мира, можно написать сценарии к таким фильмам, как «Осенний марафон, «Пять вечеров», С любимыми не расставайтесь». Таким был Александр Володин, поэт, сценарист, драматург, любимец советской публики и очень скромный человек.
Его литературные шедевры обожали люди и ненавидели критики. Володин прожил непростую жизнь, но благодаря этим трудностям проявился его пронзительный талант, который продолжает жить в его работах.
Детство и юность
Известный литератор родился в Минске 10 февраля 1919 года. Судьба стала больно щипать Александра Володина, когда он был совсем маленьким. Его мама умерла очень рано, знаменитость даже не помнит ее.
А отец Моисей Лифшиц предал и память о покойной жене, и собственного ребенка, когда довольно быстро нашел себе новую женщину. Молодая пассия не желала воспитывать чужого отпрыска, а отец не делал ничего для того, чтобы его ребенок рос в нормальной семье и благоприятной атмосфере.
Когда Саше исполнилось 5 лет, дальние родственники сжалились над малышом и забрали к себе. Но полюбить его как родного не смогли, да и Володин не сумел наладить с ними духовного контакта. К слову, на тот момент Александр носил еще фамилию отца – Лифшиц.
Тем не менее, до 16 лет Александра воспитывал его дядя по профессии врач. Благо, в этой семье не было материальной нужды и будущему сценаристу регулярно выдавали деньги на обеды. Однако Саша распоряжался ими по-своему – покупал билеты в театр и с упоением наслаждался представлениями. Особенно ему нравились спектакли по Островскому.
Окончательно определиться с выбором жизненного пути Александру Лифшицу помог его старший брат, актер театральной студии имени Алексея Дикого. Тем не менее, после школы будущий сценарист и поэт поступил в Московский авиационный институт в 1936 году. Ему уже порядком надоело быть лишним звеном в семье дяди и хотелось устроиться в своем жилье. А в этом вузе предоставлялось бесплатное общежитие.
Будущая звезда советского кино и театра выдержал в институте около полугода, после чего отправился в Серпухов на преподавательские курсы, а потом в деревню Вешки Московской области, где работал какое-то время учителем.
После метаний и поиска себя Александр Лифшиц (Володин) решил не предавать свою мечту и в 1939 году отправился поступать в ГИТИС на театроведческий факультет. Юного таланта легко приняли, однако спустя 2 месяца обучения его забрали в армию.
Юный Александр Володин (Лифшиц) с братом. Стоп-кадр из фильма «Больше, чем любовь»/ телеканал «Культура»
Война и первое творчество
После 2 лет обязательной военной службы началась Великая Отечественная война. Лифшиц остался на фронте еще на 4 года.
В 1944 году Александр получил серьезное ранение в легкое осколком мины, рана оказалась недалеко от сердца. Попав в госпиталь, он впервые стал писать стихи.
Единственную медаль, которую дали поэту за годы войны «За отвагу» он потерял. А его возвращение в мирную жизнь было сложным.
Отправившись в театр, он вдруг понял, что разлюбил его, что это совсем не то, что было раньше. Не было в нем больше радости, умиротворения и красоты. Поэтому театроведение будущей знаменитости стало неинтересно, в ГИТИС он не вернулся.
Володин поступил на сценарный факультет института кинематографии и с моментально обрел славу среди студентов. Его рассказами зачитывались прямо в аудиториях, а один даже опубликовали в альманахе «Молодой Ленинград».
К тому времени у писателя уже был шестилетний сын Володя, с ним он отправился в издательство, мечтая опубликовать сборники своих произведений. Редактор был смущен появлением таланта с еврейскими отчеством и фамилией, но решил сказать ему напрямую, что с ними он далеко не пойдет. Взглянув на сына Александра Володю, он предложил ему писать под фамилией «Володин». С тех пор Лифшиц стал Володиным.
После окончания ВГИКа Александр Володин не смог найти работу в Москве и уехал В Ленинград. И с 1949 года по 1956 год работал редактором, а потом сценаристом на киностудии «Леннаучфильм», с 1956 года по 1957 год он уже трудился старшим редактором и членом худсовета киностудии «Ленфильм».
Александр Володин с женой, сыном и другими близкими. Стоп-кадр из фильма «Больше, чем любовь»/ телеканал «Культура»
Пьесы
После череды успешных рассказов (в 1954 году вышел его сборник «Рассказы»), Александр Володин вернулся к театру. Разочарование прошло, появилось желание творить для сцены.
Первой пьесой в череде его успешных произведений для театра оказалась остросоциальная драма «Фабричная девчонка» в 1956 году. И сразу Володин ворвался в топ сценаристов того времени. Театры в буквальном смысле боролись за то, чтобы поставить это произведение на своих подмостках.
В итоге «Фабричная девчонка» была показана более чем в 40 театрах страны, а также за рубежом.
Вторая пьеса «Пять вечеров» вновь имела ошеломительный успех. В Большом драматическом театре ее ставил Георгий Товстоногов. Чтобы посмотреть спектакль люди приезжали из других городов.
Интересно, что наряду с восторгами актеров, режиссеров и, самое главное, зрителей пьесы Володина разбивались в пух и прах критиками. Советские театроведы ругали драматурга за негатив, очернение советской действительности и искаженную реальность. А он всего лишь хотел показать драму в душе обычного человека. И ему это мастерски удавалось сделать.
Александр Володин и Алиса Фрейндлих. Фото: Global Look Press
Кино
С 1964 года по произведениям Володина начали создавать полнометражные фильмы. И первым в этом списке оказалась лента «Звонят, откройте дверь», которую снял режиссер Александр Митта, пригласив на главную роль Елену Проклову. Дебют был невероятно успешен, в 1966 году в Италии картина получила приз «Золотой лев святого Марка» на венецианском международном фестивале кино.
В 1965 году по сценарию Володина сняли фильм «Похождения зубного врача». Это произведение стало первым в серии исповедальных повествований автора. Далее все его работы были частично автобиографичными, это своеобразные дневники автора.
В конце 1970-х годов – начале 1980-х были сняты и вышли в прокат самые популярные фильмы по сценариям Володина. Картины «С любимыми не расставайтесь», «Дульсинея Тобосская», «Осенний марафон», «Назначение» зрители до сих пор смотрят с удовольствием.
Александр Володин стал лауреатом Госпремии РСФСР в 1981 году, а также лауреатом премии Президента Российской Федерации в 1999 году. Он также получил почетный титул «Живая легенда Санкт-Петербурга».
В 1999 году драматургу вручили премию «Триумф» и 50 тысяч долларов. Володин удрученно заявил, что никогда не видел валюты и не знает, что с ней делать. Да и в принципе не согласился с тем, что достоин этой награды.
«Для меня „Триумф“ неприемлем. Мне надо что-нибудь поскромнее. Я не писатель. Я не составляю фразу, просто говорю. И у меня есть интонация», - сказал Александр Моисеевич.
Александр Володин. Фото: Global Look Press
Личная жизнь
Александр Моисеевич женился рано – сразу после армии. Его избранницей стала Фрида Шилимовна Лифшиц, которая подарила ему двоих сыновей Владимира и Алексея и стойко прошла с мужем все тяготы того времени.
За пять дней до призыва она сама позвонила Александру по телефону и попросила познакомиться с ним. Он был обескуражен, прямо сказал ей, что боится влюбиться в нее перед армией. Она же успокоила его тем, что она маленькая и серенькая, дескать страданий из-за нее у него не будет.
Саша на свидание все-таки явился и сразу понял, что Фрида не соврала – действительно маленькая и серенькая. Будучи в армии, он поддерживал с ней переписку. Потом письма продолжились и во время войны. А девушка все продолжала его ждать.
Вернувшись в мирную жизнь Александр практически сразу женился на Фриде, отблагодарив ее таким образом за стойкость, чистоту души и искренность чувств. Говорят, что о большой любви со стороны Володина там и речи не было. Самую заурядную девушку он как творец смог наделить внутренней драмой и полюбил именно эту драму в ней.
Александр Володинс женой. Стоп-кадр из фильма «Больше, чем любовь»/ телеканал «Культура»
В послевоенное время Александру и Фриде было непросто, жили впроголодь, в крошечной коммунальной комнатке в 7 квадратных метров.
С приходом популярности их жизнь наладилась, сыновья, став взрослыми улетели на ПМЖ в США, позвали к себе родителей. Те попробовали освоиться в чужой стране, но не смогли – не понравилось.
Последние годы Александр Володин жил в Санкт-Петербурге с женой, которая из-за болезни превратилась в затворницу. Она не особо хотела ни с ним, ни с кем другим, предпочитая находиться в другой комнате и слушать пластинки. Драматург ушел из жизни раньше нее на два года – на 83 году жизни 17 декабря 2001 года.
Похоронены супруги на одном Комаровском кладбище, могилы расположены рядом.
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