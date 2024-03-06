Предан отцом, не признан критиками: как жил и творил сценарист «Осеннего марафона» Александр Володин

Только с раненой душой, испытав любовь, боль и познав при этом красоту и чудо мира, можно написать сценарии к таким фильмам, как «Осенний марафон, «Пять вечеров», С любимыми не расставайтесь». Таким был Александр Володин, поэт, сценарист, драматург, любимец советской публики и очень скромный человек.

Его литературные шедевры обожали люди и ненавидели критики. Володин прожил непростую жизнь, но благодаря этим трудностям проявился его пронзительный талант, который продолжает жить в его работах.

Детство и юность

Известный литератор родился в Минске 10 февраля 1919 года. Судьба стала больно щипать Александра Володина, когда он был совсем маленьким. Его мама умерла очень рано, знаменитость даже не помнит ее.

А отец Моисей Лифшиц предал и память о покойной жене, и собственного ребенка, когда довольно быстро нашел себе новую женщину. Молодая пассия не желала воспитывать чужого отпрыска, а отец не делал ничего для того, чтобы его ребенок рос в нормальной семье и благоприятной атмосфере.

Когда Саше исполнилось 5 лет, дальние родственники сжалились над малышом и забрали к себе. Но полюбить его как родного не смогли, да и Володин не сумел наладить с ними духовного контакта. К слову, на тот момент Александр носил еще фамилию отца – Лифшиц.

Тем не менее, до 16 лет Александра воспитывал его дядя по профессии врач. Благо, в этой семье не было материальной нужды и будущему сценаристу регулярно выдавали деньги на обеды. Однако Саша распоряжался ими по-своему – покупал билеты в театр и с упоением наслаждался представлениями. Особенно ему нравились спектакли по Островскому.

Окончательно определиться с выбором жизненного пути Александру Лифшицу помог его старший брат, актер театральной студии имени Алексея Дикого. Тем не менее, после школы будущий сценарист и поэт поступил в Московский авиационный институт в 1936 году. Ему уже порядком надоело быть лишним звеном в семье дяди и хотелось устроиться в своем жилье. А в этом вузе предоставлялось бесплатное общежитие.

Будущая звезда советского кино и театра выдержал в институте около полугода, после чего отправился в Серпухов на преподавательские курсы, а потом в деревню Вешки Московской области, где работал какое-то время учителем.

После метаний и поиска себя Александр Лифшиц (Володин) решил не предавать свою мечту и в 1939 году отправился поступать в ГИТИС на театроведческий факультет. Юного таланта легко приняли, однако спустя 2 месяца обучения его забрали в армию.