За что женщины любили врача-космонавта Бориса Егорова: яркая, но такая быстротечная жизнь советского героя

Детство и юность
Борис Егоров появился на свет 26 ноября 1937 года в Москве. Его отец был знаменитым нейрохирургом, и мальчика назвали в его честь.
Когда Борису было 14 лет, его мать ушла из жизни, и отец привел в дом другую женщину. Будущий космонавт не смог простить родителю предательство, и так не гладкие отношения были испорчены окончательно. Став студентом, Егоров и вовсе перестал общаться с отцом.
Так как вся семья Бориса была медиками, он, не раздумывая, поступил в медицинский. Во время учебы юноша увлекся изучением влияния космических условий на здоровье человека. Это было внове для всех, и Егоров стал практически первопроходцем. После окончания вуза Борис занялся исследованиями.
Борис Егоров пошел по стопам родителей и стал медиком. Фото: сообщество «КлиоНика. История космонавтики» во «ВКонтакте»
Карьера
Егоров был вынужден вместе с другими добровольцами пройти спецподготовку, которую проходят космонавты и военные. Неизвестно где приземлится раненный космонавт, поэтому врач обязан уметь прыгать с парашютом и лечить в неприспособленных для этого условиях.
Во время первого полета Юрия Гагарина, 12 апреля 1961 года, состоялось и дебютное дежурство молодого врача. В тот раз помощь не потребовалась.
Врач Егоров дежурил во время первого полета Юрия Гагарина. Фото: сообщество «Музей космонавтики» во «ВКонтакте»
Через год было решено отправить в космос медиков для проведения исследований на борту. Егоров вошел в число избранных. Правда, не с первого раза. С детства он был близорук, поэтому его первую заявку отклонили. Борис не сдавался и смог добиться желаемого.
В 1963 году впервые планировали отправить в полет трехместный корабль «Восход-1» с ученым, летчиком и врачом на борту. Ради этого даже пришлось частично удалить аппаратуру и отказаться от скафандров.
С летчиком проблем не возникло, а вот физически крепких врачей и ученых было немного. У Егорова были преимущества перед другими кандидатами: тогда он уже написал 10 научных работ по медицине и готовился к защите диссертации. Кроме того, он был молод и особых проблем со здоровьем, кроме зрения, у него не нашли.
Егорова выбрали среди других претендентов на полет в космос. Фото: сообщество «КлиоНика. История космонавтики» во «ВКонтакте»
12 октября 1964 года Егоров, Владимир Комаров и Константин Феоктистов отправились в полет. Этот день стал самым счастливым для Бориса. Он провел в космосе 1 сутки 17 минут и 3 секунды. За это время были проведены запланированные эксперименты и выполнены все поставленные задачи.
После прилета космонавты обнаружили, что в Советском Союзе сменился Генсек. Так, их провожал Никита Хрущев, а встречал уже Леонид Брежнев.
Егорову было присвоено звание Героя Советского Союза, ему вручили орден Ленина и медаль «Золотая Звезда».
Больше в космос он не летал, а посвятил свою жизнь медико-биологическим изысканиям.
Борис Егоров совершил множество научных открытий. Фото: сообщество «КлиоНика. История космонавтики» во «ВКонтакте»
Через 11 лет он основал Научно-исследовательский институт биомедицинских технологий. Егоров запатентовал 16 изобретений и опубликовал более 120 научных статей.
Перестройка внесла свои коррективы, наука начала загибаться из-за недофинансирования. Тогда Борис принял решение заняться бизнесом. Это давалось ему непросто. Постоянно переживая, находясь в физическом и моральном напряжении Егоров подорвал свое здоровье.
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Борис Егоров пытался заняться бизнесом, но подорвал свое здоровье. Фото: сообщество «КлиоНика. История космонавтики» во «ВКонтакте»
Личная жизнь
Борис был очень привлекательным мужчиной. Когда слетал в космос, стал еще и популярным.Неудивительно, что у него была бурная личная жизнь.
Врач женился 4 раза. Первый брак состоялся еще в студенчестве с сокурсницей Элеонорой Мордвинкиной. Союз стал результатом рождения сына, которого также назвали Борисом. Любовь быстро угасла и пара развелась.
Второй женой космонавта стала актриса Наталья Фатеева. Эта яркая пара постоянно находилась в центре внимания прессы. В браке родилась дочь Наташа, но в 1971 году Борис ушел от Натальи.
Борис Егоров был женат на известной актрисе Наталье Фатеевой. Фото: сообщество «Шоу бизнес» во «ВКонтакте»
После этого Егоров женился на другой актрисе Наталье Кустинской. Она была близкой подругой его предыдущей супруги. Эти отношения рассорили женщин, превратив в злейших врагов.
Во время знакомства Егорова с Кустинской, она была замужем, но Бориса увел ее от мужа. Они прожили 20 лет. Общих детей этот союз не принес, но космонавт усыновил сына Натальи - Дмитрия.
Несмотря на то что актриса делала все, чтобы удержать мужа, в 1991 году последовал развод.
Почти сразу после развода Егоров женился в четвертый раз. Избранницей врача стала коллега Татьяна Вураки, специализирующаяся на стоматологии. Борис воспитал дочь и сына Татьяны и прожил с ней до конца своих дней.
Борис Егоров 20 лет прожил с актрисой Натальей Кустинской. Фото: сообщество «Музей космонавтики» во «ВКонтакте»
Смерть
12 сентября 1994 года Борис Егоров ушел из жизни. Ему было всего 56 лет. Причиной смерти стал обширный инфаркт.
Космонавта похоронили рядом с отцом в Москве, на Новодевичьем кладбище.
Бориса Егорова похоронили рядом с отцом. Фото: сообщество «КлиоНика. История космонавтики» во «ВКонтакте»
Примечательно, что в его честь назван кратер на обратной стороне Луны и астероид под номером 8450.
Кроме того в городе Камышине Волгоградской области в честь космонавта названа улица, которая расположена рядом с улицей имени Константина Феоктистова, его партнера по космическому полету.
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