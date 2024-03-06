За что женщины любили врача-космонавта Бориса Егорова: яркая, но такая быстротечная жизнь советского героя

Детство и юность

Борис Егоров появился на свет 26 ноября 1937 года в Москве. Его отец был знаменитым нейрохирургом, и мальчика назвали в его честь.

Когда Борису было 14 лет, его мать ушла из жизни, и отец привел в дом другую женщину. Будущий космонавт не смог простить родителю предательство, и так не гладкие отношения были испорчены окончательно. Став студентом, Егоров и вовсе перестал общаться с отцом.

Так как вся семья Бориса была медиками, он, не раздумывая, поступил в медицинский. Во время учебы юноша увлекся изучением влияния космических условий на здоровье человека. Это было внове для всех, и Егоров стал практически первопроходцем. После окончания вуза Борис занялся исследованиями.