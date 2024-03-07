Адвокат о возможном освобождении «королевы марафонов»: «Блиновская - конкретный кейс под амнистию»

Мнение юриста

Адвокат Александр Бенхин считает, что возможно так трактовать послание президента, а вообще он и так вправе амнистировать любого преступника по своему желанию.

«Никто ей не мешает написать прошение о помиловании. Но только после того, как будет приговор. И все. Он теоретически Указом президента просто любому человеку может дать амнистию».

Юрист добавил, что такая практика существует давно.

«Громкие случаи мы узнаем. Женщины постоянно пишут, и их амнистируют. Если не особо тяжкое преступление она совершила и раскаялась».

Елена Блиновская совершила экономическое преступление в крупном размере, но к особо тяжким оно не относится.

«Блиновская - конкретный кейс под амнистию».

Кроме того, Бенхин подчеркнул, что часто амнистии президента часто бывают приурочены к праздникам, к 9 мая, например. Как правило, в это время освобождают по экономическим статьям.

«Это в принципе нормальная практика», - добавил Александр.

Блогеры относятся в малому бизнесу, поэтому не исключено, что у Блиновской действительно появится возможность сократить свое наказание.