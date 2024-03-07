Адвокат о возможном освобождении «королевы марафонов»: «Блиновская - конкретный кейс под амнистию»

В своем послании к Федеральному Собранию президент РФ заявил, что поручил правительству провести амнистию для некрупных компаний, вынужденных использовать схемы налоговой оптимизации и дробить бизнес.
В Сети сразу же поднялась волна обсуждения, сможет ли Елена Блиновская попасть под амнистию. Тем более, ее адвокат отметила, что после опубликования нормативного акта рассматривает возможность освобождения ее подзащитной от уголовной ответственности по статье об уклонении от уплаты налогов.
Блогер Блиновская до сих пор под стражей. Фото: Global Look Press
Мнение юриста
Адвокат Александр Бенхин считает, что возможно так трактовать послание президента, а вообще он и так вправе амнистировать любого преступника по своему желанию.
«Никто ей не мешает написать прошение о помиловании. Но только после того, как будет приговор. И все. Он теоретически Указом президента просто любому человеку может дать амнистию».
Юрист добавил, что такая практика существует давно.
«Громкие случаи мы узнаем. Женщины постоянно пишут, и их амнистируют. Если не особо тяжкое преступление она совершила и раскаялась».
Елена Блиновская совершила экономическое преступление в крупном размере, но к особо тяжким оно не относится.
«Блиновская - конкретный кейс под амнистию».
Кроме того, Бенхин подчеркнул, что часто амнистии президента часто бывают приурочены к праздникам, к 9 мая, например. Как правило, в это время освобождают по экономическим статьям.
«Это в принципе нормальная практика», - добавил Александр.
Блогеры относятся в малому бизнесу, поэтому не исключено, что у Блиновской действительно появится возможность сократить свое наказание.
У Блиновской есть все шансы на амнистию. Фото: Global Look Press
Мнение в Сети
Впрочем пользователи Сети не так уверены в возможности освобождения Блиновской, как адвокаты. Они сомневаются, что «марафонщица» скоро выйдет на свободу.
Валентина Сергина: «Мало вероятности».
Валерий Мастер: «Жадность, цинизм, наглость и чувство безнаказанности сыграли с ней злую шутку. Амнистию она вряд ли получит. А вот срок схлопочет».
Владислав Бейнарук: «Вор должен сидеть в тюрьме».
В любом случае пока предлагаемая амнистия не будет закреплена в виде акта государственной власти, подписанного Президентом России и не станет понятно точное содержание закона, об освобождении блогера говорить рано. Но надежда у нее все же есть.
Блогер обвиняется по нескольким статьям одновременно. Фото: Global Look Press
За что осудили Блиновскую
Напомним, Елена Блиновская, известная как автор марафонов, исполняющих желание, сейчас находится под следствием по делу о неуплате налогов.
Уголовное дело о неуплате налогов против Блиновской было возбуждено в конце апреля 2023 года. Елена пыталась бежать в Казахстан, но ее задержали на белорусской границе.
По версии следствия, «королева марафонов» скрывала большую часть своих доходов и не выплатила налоги на сумму 918 млн рублей. Помимо этого она также обвиняется в мошенничестве и незаконном предпринимательстве.
Блиновская заявляла, что из-за блокировки ее счетов она не имеет возможности погасить свой долг перед налоговой.
В конце года блогер пыталась подать встречный иск против Федеральной налоговой службы с требованием признать незаконным привлечение ее к ответственности за налоговое правонарушение. Арбитражный московский суд в удовлетворении иска отказал.
Какое-то время Елена находилась под домашним арестом, но за неоднократное нарушение меры пресечения был помещена под стражу. Блиновской еще не предъявлено окончательное обвинение. Она пробудет в заключении до 26 апреля.