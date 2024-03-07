«Чем не «голая вечеринка»?»: в Сети обсуждают как Агата Муцениеце отметила день рождения

На прошлой неделе актрисе Агате Муцениеце исполнилось 35 лет, но отпраздновать она решила немного позже. Торжества и застолья показались знаменитости скучными и банальными, поэтому она устроила девичник в СПА-салоне, на который пригласила свою подругу и коллегу Наталью Земцову.
В соцсетях актрисы опубликовали фотографию, сделанную перед процедурой массажа. На снимке подружки позируют топлесс в отражении большого зеркала.
Агата провела прекрасный день с массажем и другими приятными процедурами, а поклонники в Сети уже горячо обсуждают публикацию. Они, как это бывает обычно, разделились на два лагеря. Одни хвалят утонченную и стройную фигуру матери двоих детей, другие наоборот призывают постыдиться перед этими самими детьми.
Пользователи осудили откровенный снимок актрисы в соцсети. Фото: Global Look Press
Осуждение
Многие сравнили день рождения Агаты с предновогодней вечеринкой, организованной Настей Ивлеевой.
Ilonailona: «Чем не «голая вечеринка»?»
Natali: «Голая вечеринка».
Hurion: «Тоже зашла не в ту дверь, видимо. Ей бы к Ивлеевой в кружок».
Ирина Ирина: «Всем западным звездам платят деньги за подобные снимки,а наши сами раздеваются».
Под изображением оставили немало советов «поумнеть и повзрослеть».
Людмила: «Вроде взрослые женщины, а мозг как у малолеток, фу.
Юлия Юлия: «Ужас просто!!! Мозгов совсем нет».
Людмила Ларина: «Ее осуждают не с точки зрения «красивой-молодой», а за отсутствие мозгов, позволяющих предположить чувство стыда у ее же детей за такие откровенные фотки мамочки. Примерно можно представить, как именно будут дразнить этими фотками одноклассники сына - детям вообще несвойственно чувство такта до определенного возраста. Да и для дочери пример так себе, отсутствие ценностей и женской мудрости воочию».
Marina: «Ну если больше нечего показать, то да, только себя голую и остается на весь интернет выставлять».
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Поклонники считают, что такие фото вредят имиджу актрисы. Фото: Global Look Press
Пользователи Сети считают, что такие фото лучше оставлять для личного архива и не стоит делиться ими в соцсетях.
Yula: «Тоже не понимаю. У всех такие фото есть, но это для личного пользования».
Марина: «У нее на почве ревности,своего бывшего,совсем крыша поехала,тут уже не один психиатр не поможет».
Воспитанные в строгости россияне не могут принять манеру современных звезд выставлять все напоказ. Люди призывают подумать о том, что такие фото могут увидеть дети.
Людмила Ларина: «Увидя подобные снимки, скажем, вашей мамы в сети, вы бы как отреагировали? Ужас в том, что мать взрослых детей не думает об их чувствах и элементарном стыде. Фигура шикарная, но если все обладательницы шикарных фигур будут публично предлагать себя, как это делает Агата?»
Ланусь: «Эта женщина рискует лишиться детей. Перебор!»
Наталья Михалко: «Сомневаюсь в ее адекватности, дети ей нужны похоже только чтобы Прилучного достать до последней печенки. Она странная, удивительно инфантильная».
В Сети не поняли, для чего Агата выставила откровенное фото. Фото: Global Look Press
Она актриса - имеет право
Поклонники признали, что публикация Муцениеце достаточно неординарна.
Larisa: «Вау, смело!», - написала подписчица.
Остальные девушки с удовольствием оценили внешние данные актрисы и не скупились на похвалу.
Nadya: «Агата красотка!»
Леночка: «Ничего не видно,фигура шикарная! В чем ужас? Ужас, это ваша зависть!»
Надежда: «Фигура классная, похорошела Агата без Павла!»
Мона Ликова: «Классная фигура, мне нравится».
Поклонники похвалили фигуру Агаты Муцениеце. Фото: Global Look Press
Кто-то немного переборщил с похвалой, прибавив актрисе пять лишних лет.
S Ka: «Вас жаба давит в отличии от меня. Агата прекрасно выглядит в 40, родив двоих детей».
Другие считают, что актриса имеет права выглядеть так, поскольку в кино она может участвовать в постельных сценах и раздеваться в кадре.Так что смысла скрывать то, что все видели, уже нет.
Kira: «А вас не смущает, что она в кино может быть ровно также одета, как и здесь? Это ее работа. Так вопрос, зачем там ополчаться, если и так все видели ее обнаженную? То есть в кино всех устраивает обнаженное тело, даже не только Агаты. А как только также обнажилась в соцсети, то все, кошмар, ужас, позор, фу! Может, это уже противоречие самому себе? »
ГалинART: «Агата все еще доказывает всем, что она лучше!»