«Чем не «голая вечеринка»?»: в Сети обсуждают как Агата Муцениеце отметила день рождения

На прошлой неделе актрисе Агате Муцениеце исполнилось 35 лет, но отпраздновать она решила немного позже. Торжества и застолья показались знаменитости скучными и банальными, поэтому она устроила девичник в СПА-салоне, на который пригласила свою подругу и коллегу Наталью Земцову.

В соцсетях актрисы опубликовали фотографию, сделанную перед процедурой массажа. На снимке подружки позируют топлесс в отражении большого зеркала.

Агата провела прекрасный день с массажем и другими приятными процедурами, а поклонники в Сети уже горячо обсуждают публикацию. Они, как это бывает обычно, разделились на два лагеря. Одни хвалят утонченную и стройную фигуру матери двоих детей, другие наоборот призывают постыдиться перед этими самими детьми.