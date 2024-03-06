Яркий взлет и сокрушительное падение: несчастная судьба актрисы Елизаветы Никищихиной

Ранние годы биографии
Жизненный путь Елизаветы Никищихиной начался незадолго до объявления о войне. Будущая актриса появилась на свет 17 мая 1941 года в Москве. Девочка росла практически без отца и матери, которые по окончании Великой Отечественной войны отправились восстанавливать разрушенную Германию и взяли с собой только сыновей Александра и Владимира.
Маленькую Лизу воспитывала бабушка, и детство ее прошло в Ярославле. Тогда она была очень обижена на родных, и встретилась с ними только через семь лет.
Тогда Никищихина уже увлеклась актерством, что категорически не понравилось ее родителям.
Когда Лиза после 9-го класса решила поступить в студии при Театре Станиславского, только зарождающаяся с родителями связь едва не прервалась. Отец считал, что в профессию актрисы идут распущенные барышни.
Девушка ушла из дома и жила в общежитии. Кормилась она на одну стипендию, а с родственниками помирилась, когда уже сама стала мамой.
Театр
Никищихина стала играть во втором составе театра. Позже она заочно окончила ГИТИС. У Лизы было непростое амплуа, и ее сразу об этом предупредили коллеги. Комедийная внешность и темперамент драматической актрисы сложно уживались в одном образе.
Сначала ее карьера пошла в гору. Особый ажиотаж вызвал спектакль «Антигона», во время постановок которого дежурила милиция. Зрители очень хотели увидеть игру актеров. Потом была менее успешная роль Герды в «Снежной королеве» и другие. Потом начались недопонимания с руководством.
Елизавету Никищихину воспитала бабушка, близких отношений с родителями у актрисы не было. Фото: kino-teatr.ru
Режиссер Анатолий Васильев, в спектакле которого Елизавета Никищихина сыграла Вассу Железнову, хотел забрать актрису с собой в Театр на Таганке. Но руководство нового коллектива отметило, что жене диссидента в их труппе не место.
Актриса сыграла в театре Станиславского еще несколько значительных ролей, в том числе она умело воплотила образ Агафьи Тихоновны в спектакле «Женитьба».
Кинокарьера
Дебютировала Елизавета в проходных ролях. Только в 1966 году актрисе удалось сняться в экранизации сатирического рассказа Федора Достоевского «Скверный анекдот». Публика увидела этот фильм в 1987 году.
В целом актрисе доставались несколько схожие роли, чаще она играла нестандартных дам, отличающихся некой экзотичностью. Самой Елизавете был по душе детский репертуар.
Елизавета Никищихина в фильме «Расмус-бродяга». Фото: kino-teatr.ru
Она сыграла в картинах «Пеппи Длинныйчулок», «Расмус-бродяга», воплотила роль Кикиморы в сказке «Там, на неведомых дорожках», стала помощницей профессора Громова в «Приключениях Электроника».
Актриса Никищихина в картине «Пеппи Длинныйчулок». Фото: kino-teatr.ru
В «Покровских воротах» Никищихина передала образ интеллигентной дамы из 50-х годов.
Последней кинематографической ролью для актрисы стала камер-фрау Крамер в «Тайнах дворцовых переворотов. Россия, век XVIII». Лента вышла на экраны через три года после ухода актрисы из жизни.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Актриса воплотила образ интеллигентной дамы в «Покровских воротах». Фото: kino-teatr.ru
Личная жизнь
Личная жизнь актрисы складывалась несколько трагично. В 60-х годах она встретила музыканта Алексея Познанского, влюбилась и забеременела от него. После службы в армии жених стал инвалидом, Елизавета заботилась об избраннике.
Но в любовь вмешалась работа. Артистке предложили роль в «Антигоне». Перед Никищихиной встал выбор: ребенок или карьера. Она избавилась от малыша, музыкант не смог ее простить, и влюбленные разбежались.
Биографы приписывают музыкальному критику Анатолию Агамирову роль первого мужа актрисы. Однако дочь Елизаветы считает, что это мог быть просто роман, поскольку почти в это же время актриса встретила ее будущего отца Эрнеста Лейбова. Когда Никищихина забеременела второй раз, жизнь поставила ее перед выбором: роль Катерины в «Грозе» или ребенок. Актриса выбрала дочь и назвала в честь несостоявшейся героини.
В 1975 году супруг артистки уехал в Америку. Он звал ее с собой, но она, как истинная патриотка, осталась на родине.
Свое счастье Никищихина нашла в браке с писателем Евгением Козловским. Они с мужем понимали друг друга с полуслова, а дома царил дух свободы, за что Козловский, публикуемый на Западе, попал на полгода в тюрьму.
Последняя роль Елизаветы Никищихиной в «Тайнах дворцовых переворотов. Россия, век XVIII». Фото: kino-teatr.ru
Смерть Елизаветы Никищихиной
Когда актриса перестала играть в театре, поскольку новых ролей не предлагали, нашла отдушину в алкоголе. Началось все с прихода в труппу нового режиссера Александра Товстоногова. Он не давал Никищихиной работы, а она не хотела выяснять отношения.
После очередного срыва Козловский ушел. Артистка поругалась с дочерью и отправила ее в США к отцу. Когда Катерина вернулась к матери, то застала унылую картину.
Когда дочь вышла замуж, Никищихина разменяла картину и поселилась в коммуналке. Потом с актрисой произошел неприятный инцидент. На нее напали в подъезде собственного дома, пытались ограбить и задушить. Из-за этого впоследствии у Елизаветы развилась астма.
В октябре 1997 года актриса была найдена у себя дома мертвой. Она подавилась яблоком.
Руководство театра помогло организовать похороны. Елизавету Никищихину похоронили на Востряковском кладбище, в одной могиле с ее матерью.
Если вы заметили неточность в тексте, сообщите об этом на почту tele@teleprogramma.pro.