Яркий взлет и сокрушительное падение: несчастная судьба актрисы Елизаветы Никищихиной

Ранние годы биографии

Жизненный путь Елизаветы Никищихиной начался незадолго до объявления о войне. Будущая актриса появилась на свет 17 мая 1941 года в Москве. Девочка росла практически без отца и матери, которые по окончании Великой Отечественной войны отправились восстанавливать разрушенную Германию и взяли с собой только сыновей Александра и Владимира.

Маленькую Лизу воспитывала бабушка, и детство ее прошло в Ярославле. Тогда она была очень обижена на родных, и встретилась с ними только через семь лет.

Тогда Никищихина уже увлеклась актерством, что категорически не понравилось ее родителям.

Когда Лиза после 9-го класса решила поступить в студии при Театре Станиславского, только зарождающаяся с родителями связь едва не прервалась. Отец считал, что в профессию актрисы идут распущенные барышни.

Девушка ушла из дома и жила в общежитии. Кормилась она на одну стипендию, а с родственниками помирилась, когда уже сама стала мамой.

Театр

Никищихина стала играть во втором составе театра. Позже она заочно окончила ГИТИС. У Лизы было непростое амплуа, и ее сразу об этом предупредили коллеги. Комедийная внешность и темперамент драматической актрисы сложно уживались в одном образе.

Сначала ее карьера пошла в гору. Особый ажиотаж вызвал спектакль «Антигона», во время постановок которого дежурила милиция. Зрители очень хотели увидеть игру актеров. Потом была менее успешная роль Герды в «Снежной королеве» и другие. Потом начались недопонимания с руководством.