Яркий взлет и сокрушительное падение: несчастная судьба актрисы Елизаветы Никищихиной

Елизавета Никищихина сыграла много ярких ролей. Фото: кадр из фильма «Покровские ворота»

Фраза героини Елизаветы Никищихиной в «Покровских воротах» о высоких отношениях запомнилась многим поклонникам этого киношедевра. Мало кто знает, но ведь творческий путь актрисы мог и не начаться, а жизнь оборвалась так нелепо.

Ранние годы биографии

Жизненный путь Елизаветы Никищихиной начался незадолго до объявления о войне. Будущая актриса появилась на свет 17 мая 1941 года в Москве. Девочка росла практически без отца и матери, которые по окончании Великой Отечественной войны отправились восстанавливать разрушенную Германию и взяли с собой только сыновей Александра и Владимира.

Маленькую Лизу воспитывала бабушка, и детство ее прошло в Ярославле. Тогда она была очень обижена на родных, и встретилась с ними только через семь лет.

Тогда Никищихина уже увлеклась актерством, что категорически не понравилось ее родителям.

Когда Лиза после 9-го класса решила поступить в студии при Театре Станиславского, только зарождающаяся с родителями связь едва не прервалась. Отец считал, что в профессию актрисы идут распущенные барышни.

Девушка ушла из дома и жила в общежитии. Кормилась она на одну стипендию, а с родственниками помирилась, когда уже сама стала мамой.

Театр

Никищихина стала играть во втором составе театра. Позже она заочно окончила ГИТИС. У Лизы было непростое амплуа, и ее сразу об этом предупредили коллеги. Комедийная внешность и темперамент драматической актрисы сложно уживались в одном образе.

Сначала ее карьера пошла в гору. Особый ажиотаж вызвал спектакль «Антигона», во время постановок которого дежурила милиция. Зрители очень хотели увидеть игру актеров. Потом была менее успешная роль Герды в «Снежной королеве» и другие. Потом начались недопонимания с руководством.

Елизавету Никищихину воспитала бабушка, близких отношений с родителями у актрисы не было. Фото: kino-teatr.ru

Режиссер Анатолий Васильев, в спектакле которого Елизавета Никищихина сыграла Вассу Железнову, хотел забрать актрису с собой в Театр на Таганке. Но руководство нового коллектива отметило, что жене диссидента в их труппе не место.

Актриса сыграла в театре Станиславского еще несколько значительных ролей, в том числе она умело воплотила образ Агафьи Тихоновны в спектакле «Женитьба».

Кинокарьера

Дебютировала Елизавета в проходных ролях. Только в 1966 году актрисе удалось сняться в экранизации сатирического рассказа Федора Достоевского «Скверный анекдот». Публика увидела этот фильм в 1987 году.

В целом актрисе доставались несколько схожие роли, чаще она играла нестандартных дам, отличающихся некой экзотичностью. Самой Елизавете был по душе детский репертуар.

Елизавета Никищихина в фильме «Расмус-бродяга». Фото: kino-teatr.ru

Она сыграла в картинах «Пеппи Длинныйчулок», «Расмус-бродяга», воплотила роль Кикиморы в сказке «Там, на неведомых дорожках», стала помощницей профессора Громова в «Приключениях Электроника».

Актриса Никищихина в картине «Пеппи Длинныйчулок». Фото: kino-teatr.ru

В «Покровских воротах» Никищихина передала образ интеллигентной дамы из 50-х годов.

Последней кинематографической ролью для актрисы стала камер-фрау Крамер в «Тайнах дворцовых переворотов. Россия, век XVIII». Лента вышла на экраны через три года после ухода актрисы из жизни.

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Актриса воплотила образ интеллигентной дамы в «Покровских воротах». Фото: kino-teatr.ru

Личная жизнь

Личная жизнь актрисы складывалась несколько трагично. В 60-х годах она встретила музыканта Алексея Познанского, влюбилась и забеременела от него. После службы в армии жених стал инвалидом, Елизавета заботилась об избраннике.

Но в любовь вмешалась работа. Артистке предложили роль в «Антигоне». Перед Никищихиной встал выбор: ребенок или карьера. Она избавилась от малыша, музыкант не смог ее простить, и влюбленные разбежались.

Биографы приписывают музыкальному критику Анатолию Агамирову роль первого мужа актрисы. Однако дочь Елизаветы считает, что это мог быть просто роман, поскольку почти в это же время актриса встретила ее будущего отца Эрнеста Лейбова. Когда Никищихина забеременела второй раз, жизнь поставила ее перед выбором: роль Катерины в «Грозе» или ребенок. Актриса выбрала дочь и назвала в честь несостоявшейся героини.

В 1975 году супруг артистки уехал в Америку. Он звал ее с собой, но она, как истинная патриотка, осталась на родине.

Свое счастье Никищихина нашла в браке с писателем Евгением Козловским. Они с мужем понимали друг друга с полуслова, а дома царил дух свободы, за что Козловский, публикуемый на Западе, попал на полгода в тюрьму.

Последняя роль Елизаветы Никищихиной в «Тайнах дворцовых переворотов. Россия, век XVIII». Фото: kino-teatr.ru

Смерть Елизаветы Никищихиной

Когда актриса перестала играть в театре, поскольку новых ролей не предлагали, нашла отдушину в алкоголе. Началось все с прихода в труппу нового режиссера Александра Товстоногова. Он не давал Никищихиной работы, а она не хотела выяснять отношения.

После очередного срыва Козловский ушел. Артистка поругалась с дочерью и отправила ее в США к отцу. Когда Катерина вернулась к матери, то застала унылую картину.

Когда дочь вышла замуж, Никищихина разменяла картину и поселилась в коммуналке. Потом с актрисой произошел неприятный инцидент. На нее напали в подъезде собственного дома, пытались ограбить и задушить. Из-за этого впоследствии у Елизаветы развилась астма.

В октябре 1997 года актриса была найдена у себя дома мертвой. Она подавилась яблоком.

Руководство театра помогло организовать похороны. Елизавету Никищихину похоронили на Востряковском кладбище, в одной могиле с ее матерью.

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