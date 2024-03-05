Родился в богатой семье, расстался с Тейлор Свифт, сыграл Локи: чем умеет впечатлять актер Том Хиддлстон

Тома Хиддлстона, британского актера, отечественный зритель полюбил после блистательного исполнения им роли бога хитрости Локи. И хотя персонаж был явно отрицательный, зрители не смогли отбросить прочь природные обаяние и харизму артиста.

Детство и юность

Полное имя знаменитости — Томас Уильям Хиддлстон. Он появился на свет 9 февраля 1981 года.

Вначале семья Тома проживала в пригороде Лондона, Уимблдоне, а потом перебралась в деревню около Оксфорда. У Тома Хиддлстона есть также две сестры — старшая Сара и младшая Эмма.

Но не стоит думать, что Том — простой деревенский парень из многодетной семьи. Его папа был владельцем фармацевтической компании, построившим свой бизнес с нуля.

Мама Тома не была домохозяйкой, хотя явно могла себе это позволит. Она трудилась в сфере искусства и показывала детям своим примером, что женщина может быть одновременно и хорошей женой, и мамой, и бизнесвумен одновременно.

Когда Том был подростком, его родители развелись. Однако, по признанию актера, это никак не отразилось на его жизни. Они оба смогли ему дать все, о чем мог мечтать ребенок. В том числе прекрасное образование.