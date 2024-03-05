Родился в богатой семье, расстался с Тейлор Свифт, сыграл Локи: чем умеет впечатлять актер Том Хиддлстон

Тома Хиддлстона, британского актера, отечественный зритель полюбил после блистательного исполнения им роли бога хитрости Локи. И хотя персонаж был явно отрицательный, зрители не смогли отбросить прочь природные обаяние и харизму артиста.
Детство и юность
Полное имя знаменитости — Томас Уильям Хиддлстон. Он появился на свет 9 февраля 1981 года.
Вначале семья Тома проживала в пригороде Лондона, Уимблдоне, а потом перебралась в деревню около Оксфорда. У Тома Хиддлстона есть также две сестры — старшая Сара и младшая Эмма.
Но не стоит думать, что Том — простой деревенский парень из многодетной семьи. Его папа был владельцем фармацевтической компании, построившим свой бизнес с нуля.
Мама Тома не была домохозяйкой, хотя явно могла себе это позволит. Она трудилась в сфере искусства и показывала детям своим примером, что женщина может быть одновременно и хорошей женой, и мамой, и бизнесвумен одновременно.
Когда Том был подростком, его родители развелись. Однако, по признанию актера, это никак не отразилось на его жизни. Они оба смогли ему дать все, о чем мог мечтать ребенок. В том числе прекрасное образование.
Том Хиддлстон в детстве и юности. Фото: соцсети Т. Хиддлстона
Театр
Безусловно, широкой публике Том Хиддлстон знаком больше, как киноартист, однако в театре он тоже успел сказать свое громкое слово.
Еще на этапе обучения в Кембридже, он успел заявить о себе, как о талантливом театральном актере, сыграв в спектакле «Трамвай «Желание», публика сразу и безоговорочно полюбила интересного харизматика.
Особо талантливо Том Хиддлстон умел передать атмосферу шекспировских произведений. В 2008 году он стал номинантом на премию Лоуренса Оливье за лучший дебют сразу в спектаклях прославленного английского драматурга, «Отелло» и «Цимбелин». За второй ему вручили награду.
В 2019 году Том Хиддлстон был номинирован на театральную премию «Тони» за лучшую мужскую роль, перевоплотившись в персонажа пьесы «Предательство». Премьера спектакля прошла на Бродвее.
Молодой Том Хиддлстон. Фото: Global Look Press
Фильмы
Впервые в кино Том Хиддлстон снялся, обучаясь в Королевской академии драматического искусства в 2001 году. В фильме «Жизнь и приключения Николаса Никльби» артисту досталась эпизодическая роль. После этого у актера были и другие работы, но они не влияли на его успех.
По-настоящему знаковой работой для него стала картина Джоанны Хогг «Чужая». Он сыграл в фильме подонка Оакли. И своим мастерством поразил режиссера.
Джоанна Хогг сразу же вспомнила про него, когда снимала свою следующую ленту «Архипелаг». Это фильм включили в шорт-лист Лондонского кинофестиваля, а актер стал знаменит далеко за пределами Англии.
В 2011 году он стал сотрудничать с «Марвеллом», сыграл известного писателя Фрэнсиса Скотта Фицджеральда в кинокомедии «Полночь в Париже» Вуди Аллена, которая имела оглушительный успех у зрителей. Согласно данным портала Rotten Tomatoes, рейтинг этого фильма равнялся 93%.
Для работы в музыкальной драме «Я видел свет», Тому Хиддлстону пришлось поработать над своим внешним видом в тренажерном зале, чтобы похудеть и подкачаться. Кроме того, артист взял уроки вокального мастерства и блистательно исполнил музыкальные композиции согласно сюжетной линии.
Нельзя обойти стороной и его участие в мини-сериале «Ночной администратор», премьера которого состоялась в 2016 году. В фильме он отметился с главной ролью, изобразив на экранах бывшего солдата Джонатана Пайна. За эту работу Том Хиддлстон получил «Золотой глобус».
Том Хиддлстон в роли Локи. Фото: Global Look Press
Личная жизнь
Как и многие люди искусства, Том Хиддлстон по своей природе человек влюбчивый и романтичный. Ощутить яркие чувства для него — раз плюнуть. По его признанию, его первый поцелуй случился в 10 лет! Тогда он был покорен красотой своей одноклассницы.
Следующее сильное увлечение случилось с ним в период обучения в университете. Тома пригласили на прослушивание, но на тот момент он планировал устроить своей новой возлюбленной сюрприз в Париже. И Хиддлстон отказался идти на пробы в пользу романтического увлечения. В итоге этот роман ничем не закончился, а вот уверенно шагать вверх актер не прекратил.
Быстро став знаменитым, Том Хиддлстон, четко решил для себя не раскрывать перед публикой и журналистами свою личную жизнь. Именно поэтому мы так мало знаем о его увлечениях и романах.
Однако в Сеть просочились данные, что в 2009 году у звезды были отношения с актрисой Сюзанной Филдинг. Ходили слухи, что они собираются пожениться. И они не подтвердились — пара распалась.
Также Тому Хиддлстону приписывались связи с Элизабет Олсен, Джессикой Честейн и Скарлетт Йоханссон. Но это никак не комментировалось артистом.
А вот с американской певицей Тейлор Свифт Том Хиддлстон встречался точно. Искра между ними проскочила во время бала Института костюма Met Galа.
Впервые они раскрылись публике летом 2016 года, когда выставили в соцсети совместные снимки из отпуска в Род-Айленде. Увы, уже осенью знаменитости решили не продолжать отношения. Появились слухи, что это был пиар-ход для привлечения внимания СМИ, но «Локи» отрицал это, заявляя, что все было абсолютно искренне.
Том Хиддлстон и Тейлор Свифт. Фото: Global Look Press
Какое-то время артиста вообще не наблюдали рядом с женщинами. Он говорил, что ему очень сложно строить отношения из-за позитивного образа мамы, перещеголять его женщинам почти невозможно.
Но в 2019 году заговорили в свете, что Том Хиддлстон не просто встречается, а уже живет под одной крышей с артисткой Зави Эштон. И только в 2021 году пара официально подтвердила этот факт.
В 2022 году между Томом и Зави состоялась помолвка. И в этом же году у пары родился сын.
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Том Хиддлстон и Зави Эштон. Фото: Global Look Press