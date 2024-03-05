Как Юлия Александрова стала Музой Жоры Крыжовникова, развелась с режиссером, но продолжила сниматься у него

Когда актриса Юлия Александрова развелась со своим мужем — режиссером Жорой Крыжовниковым (настоящее имя — Андрей Першин), некоторые думали, что ее карьере конец. Но супруги не только остались в дружеских отношениях, но и продолжили сотрудничество. И Юлия появилась в нашумевшем сериале экс-мужа «Слово пацана. Кровь на асфальте» и также и украсила многосерийный фильм Константина Богомолова «Кеша должен умереть».
О том, как Юлии Александровой удается оставаться одной из самых востребованных артисток нашего кинематографа, — в материале Teleprogramma.pro.
Детство и театр
Юлия Александрова родилась 14 апреля 1982 года в Воронеже, где в то время учились ее родители. Однако, получив дипломы инженеров, они переехали в военный поселок радиоэлектронной разведки Нерастанное у города Чехова Московской области.
Когда дочери было семь лет, супруги развелись, но потом создали другие семьи. У отца во втором браке родились две дочери, Анна и Татьяна, у матери сын Михаил.
В 1991 году Юлия вместе с мамой и отчимом поселилась в Москве.
После школы Юлия Александрова поступила в ГИТИС, в мастерскую Бориса Афанасьевича Морозова. Окончив вуз, стала играть в театре «АпАрте». На ее счету роли в спектаклях «Беда от нежного сердца», «Ревизор 1835», «Морозко», «Старый друг лучше…». Актрисе довелось поработать с такими талантливыми режиссерами, как Юрий Любимов, Сергей Шенталинский, Нина Григорьева.
Юлия Александрова в молодости. Фото: Global Look Press
Дебют у Владимира Машкова
Что же касается кинематографа, то Юлия дебютировала в фильме «Папа» Владимира Машкова. Начинающая актриса сыграла одну из студенток общежития, где жил главный герой картины Давид. По сюжету к парню приезжает отец в тот самый момент, когда комната была заполнена однокурсниками. Провинциальный мужчина говорит что-то невпопад, и Давид, которому пророчат будущее востребованного скрипача, прогоняет его…
Сама Юлия признавалась, что очень ценит эту роль, отчасти и потому, что в юности была поклонницей Владимира Машкова, собирала его фотографии. И, по собственному признанию, даже была немного влюблена в актера. И, к счастью, во время съемочного процесса не разочаровалась в нем.
Как вспоминала Юлия в интервью изданию «Семь дней», перед ней и другими актерами эпизода стояла задача изобразить дружную советскую молодежь. Перед съемками Владимир Машков собрал артистов, занятых в этой сцене, выдал им определенную сумму из собственного кармана и сказал: «Ребята, езжайте на ВДНХ, купите какие-нибудь шашлыки, посидите, пообщайтесь. Мне надо, чтобы вы были друзьями». Ведь если актеры подружились, это видно и в кадре.
По словам Юлии Александровой, несмотря на большую нагрузку, у Владимира Машкова получалось запоминать всех по имени и каждому по возможности уделять внимание.
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Владимир Машков. Фото: кадр из фильма «Папа»
Как вспоминала актриса, ей посчастливилось сыграть с Машковым и Бероевым в одном кадре на крупном плане. И после съемок этого эпизода Владимир Львович подошел к ней со словами: «Слушай, молодец, ты там так классно глаза пучишь. Вот так и делай все время, это супер».
Также артистка вспомнила, как тяжело шли съемки сцены застолья, когда в павильоне стояла жуткая жара, и к вечеру все салаты и котлеты на столах у студенческой молодежи стали понемногу портиться.
«Я сидела возле стены никакая уже. Тут Машков подошел ко мне и говорит: «Малышечка, ну давай, вставай, дорогая, сейчас немножечко еще». В нем очень сильно мужское начало», — рассказывала артистка.
По словам Юлии Александровой, больше она не встречалась с Машковым на одной съемочной площадке, но Владимир Львович передал ей комплименты за фильмы «Горько» и «Самый лучший день» через мужа, режиссера Жору Крыжовникова.
Другие кинопроекты
В 2008 году Юлия сыграла старшеклассницу, грозу школу в фильме Валерии Гай Германики «Все умрут, а я останусь». Причем сначала планировалось, что артистка снимется всего лишь в эпизоде. Но, к счастью для Юлии, практически за день до съемочного процесса Германика поругалась с актрисой Клавдией Коршуновой. У режиссера не было времени искать другую кандидатуру, и роль досталась Юлии. А фильм же был удостоен двух премий: «Золотая камера» и «Молодое жюри».
В 2010 году Юлия Александрова снова сыграла школьницу и опять в сериале Валерии Гай Германики «Школа». Многосерийный фильм демонстрировался на Первом канале.
Также можно вспомнить роль Юлии в драме «Жизнь, которой не было», в основу которой лег роман Теодора Драйзера «Американская трагедия». Действие картины было перенесено в современную Россию.
Но, конечно, настоящую популярность Юлии Александровой принесла главная роль в фильме Жоры Крыжовникова «Горько». Картина, снятая в стиле домашнего видео с танцами, драками и прочими сопутствующими русской свадьбы, имела огромный коммерческий успех. Она собрала в прокате больше 27 миллионов долларов.
По словам Юлии, сначала она не претендовала на главную роль Наташи, а полагала, что сыграет Ксюшу — в итоге эта роль досталась Валентине Мазуниной. Но все вышло наилучшим образом. Правда, на пробах актриса переживала, что при обсуждении кандидатур начнутся сплетни. Мол, она же жена режиссера.
Но когда продюсер проекта Тимур Бекмамбетов, не знавший об отношениях Жоры Крыжовникова и Юлии Александровой, сказал: «О, какая классная девчонка! Это кто? На американскую актрису какую-то похожа. Давайте ее возьмем», все вопросы отпали сами собой.
Кадр из фильма «Горько»
Через год на экранах появилось продолжение фильма «Горько», где обыгрывалась ситуация с похоронами. Однако фильм уже не смог повторить прежних рекордов, правда, все же сумел стать одним из самых кассовых проектов 2014 года.
В 2016 году Юлия Александрова вновь снялась в фильме своего мужа «Самый лучший день», название которому дала одноименная песня Григория Лепса. Он же принял участие и в записи саундтрека к этой комедии.
Фильм повествовал об инспекторе ДПС Петре Васютине, который «запал» на звезду эстрады, но в итоге понял, что нет никого роднее, чем его возлюбленная Наташа (Юлия Александрова). С большим удовольствием Юлия рассказывала о работе на съемочной площадке с Инной Чуриковой и Михаилом Боярским.
Кадр из фильма «Звоните ДиКаприо!»
В 2018 году вышла трагикомедия «Звоните ДиКаприо!», где Юлия сыграла капризную, вечно беременную жену главного героя — актера-неудачника (Андрей Бурковский). За воплощение этого образа на экране Александрова была удостоена премии «Актриса года» от журнала «Кинорепортер» и приз за лучшую женскую роль второго плана на фестивале телевизионных фильмов «Утро Родины».
Конечно, Юлия принимала участие не только в фильмах супруга. Так, можно отметить ее роль в комедии Елены Хазановой «Любовницы», где ее основными партнершами стали Паулина Андрееева и Александра Бортич.
В фантазийной мелодраме «Неидеальный мужчина» Юлия сыграла женщину, которая влюбляется в Робота (Егор Крид), но хочет сделать из него человека. Правда, в комплекте с мечтой она получает и набор стандартных человеческих недостатков. По признанию Юлии, после выхода картины на экраны она столкнулась с хейтом фанаток Егора Крида.
Юлия Александрова и Егор Крид на премьере фильма «Неидеальный мужчина». Фото: Global Look Press
В романтической комедии «Красотка в ударе» Юлия воплотила образ девушки, которая становится абсолютно уверенной в своей неотразимости после удара головой. Тогда как до этого происшествия она считала себя совершенно непривлекательной для противоположного пола.
Также можно отметить комедии «Семейный бюджет» и «Дополнительный урок» с участием Юлии, вышедшие в прокат в 2021 и 2022 году. Кроме того, голосом Юлии Александровой говорит сказочная героиня фильма «Кощей. Начало».
Жора Крыжовников и дочь Вера
Роли Александровой можно перечислять бесконечно долго, но актерский талант в ней все же открыл Жора Крыжовников. Будущие супруги учились вместе в ГИТИСе на параллельных курсах, но познакомились ближе на репетиции спектакля «Старый друг лучше…» Андрея Першина.
Потом стали встречаться, затем поженились, но долгое время скрывали свои отношения, опасаясь пересудов. Ведь Юлия снималась во многих проектах мужа.
В 2010 на свет появилась дочь пары Вера. Кстати, девочка снималась в фильме «Елки новые».
В интервью Teleprogramma.pro Юлия признавалась, что Андрей Першин относится ко всем участникам съемочного процесса одинаково хорошо и не старается никого выделять. И особых привилегий актрисе Юлии Александровой со стороны режиссера Жоры Крыжовникова не было. Впрочем, такая атмосфера создается, потому что на площадке Андрея Першина не бывает случайных людей.
Юлия Александрова и Жора Крыжовников на премьере фильма «Горько». Фото: Global Look Press
По словам Юлии, Жора Крыжовников в работе сочетает в себе одновременно два качества: и жесткость, и деликатность. Без первого в режиссерской профессии нельзя, а грубость может и оттолкнуть людей. Поэтому Крыжовников всегда умел балансировать между этими двумя состояниями.
Рассказывая о положительных качествах супруга, Александрова отмечала, что он невероятно начитанный человек и в поездки обычно берет с собой чемодан книг. Першин предпочитает читать именно бумажные книги.
«Андрей — очень умный и зрелый человек, это я — ребенок абсолютный. Так что у него, можно считать, двое детей — я и Вера. Андрей научил меня многим вещам, например, не молчать, обо всем разговаривать, — признавалась Юлия Александрова в интервью изданию «Семь дней».
— Он рассказывал, как еще до развода родителей боялся маминого молчания. Знал, что вот приближаются шесть часов вечера, скоро придет мама, и она обязательно будет недовольна и будет молчать, а ему придется мучиться : чем же он маме не угодил.
Такого у нас не бывает. Все надо обсуждать. Это нелегко, иногда болезненно, но это надо делать, чтобы «ком грязи» не нарастал».
Юлия Александрова с Жорой Крыжовниковым и дочерью. Фото: Telegram Юлии Александровой
Впрочем, даже эти правила не спасли семью от кризиса. Когда в 2021 году на фестивале «Кинотавр» Жора Крыжовников появился на красной дорожке в компании продюсера Ольги Долматовской, в кулуарах заговорили о разводе пары. И только спустя год оба официально подтвердили факт своего расставания. Но и после развода Юлия Александрова и Андрей Першин сохранили теплые дружеские отношения и продолжили совместную работу.
Рост и вес
Рост Юлии Александровой — 162 сантиметра, вес — 52 килограмма.
Юлия Александрова сейчас
В ноябре 2023 года на видеоплатформе вышел нашумевший сериал Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте», где Александрова сыграла одну из главных ролей — мать Андрея Светлану Михайловну.
Актриса продолжает сотрудничество и с другими режиссерами. Так, она сыграла бывшую жену успешного архитектора Иннокентия в сериале Константина Богомолова «Кеша должен умереть». По сюжету многосерийного фильма главный герой не хочет расставаться ни с кем из своих женщин и одновременно строит отношения с женой, экс-супругой, бывшей любовницей и новой возлюбленной — 20-летней пловчихой. Когда такое положение надоедает всем четырем женщинам, они решают избавиться от своего «мучителя».
Юлия Александрова с Константином Богомоловым. Фото: кадр из сериала «Кеша должен умереть»
Как многим известно, Константин Богомолов предпочитает работать с проверенными актерами, но не боится брать в свою команду и новичков. Поэтому Юлии Александровой повезло в этом смысле!
Как рассказала актриса в интервью Ok Magazine, с Богомоловым нужно быть готовым к творческой пластичности, потому что он может переписать какие-то сцены прямо на съемочной площадке.
По словам Юлии Александровой, конечно, за ее плечами уже солидная фильмография. Но всегда есть к чему стремиться, например, к участию в исторической ленте. А вообще, у этой талантливой актрисы еще множество ролей мечты.
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