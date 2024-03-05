Как Юлия Александрова стала Музой Жоры Крыжовникова, развелась с режиссером, но продолжила сниматься у него

Когда актриса Юлия Александрова развелась со своим мужем — режиссером Жорой Крыжовниковым (настоящее имя — Андрей Першин), некоторые думали, что ее карьере конец. Но супруги не только остались в дружеских отношениях, но и продолжили сотрудничество. И Юлия появилась в нашумевшем сериале экс-мужа «Слово пацана. Кровь на асфальте» и также и украсила многосерийный фильм Константина Богомолова «Кеша должен умереть».

О том, как Юлии Александровой удается оставаться одной из самых востребованных артисток нашего кинематографа, — в материале Teleprogramma.pro.

Детство и театр

Юлия Александрова родилась 14 апреля 1982 года в Воронеже, где в то время учились ее родители. Однако, получив дипломы инженеров, они переехали в военный поселок радиоэлектронной разведки Нерастанное у города Чехова Московской области.

Когда дочери было семь лет, супруги развелись, но потом создали другие семьи. У отца во втором браке родились две дочери, Анна и Татьяна, у матери сын Михаил.

В 1991 году Юлия вместе с мамой и отчимом поселилась в Москве.

После школы Юлия Александрова поступила в ГИТИС, в мастерскую Бориса Афанасьевича Морозова. Окончив вуз, стала играть в театре «АпАрте». На ее счету роли в спектаклях «Беда от нежного сердца», «Ревизор 1835», «Морозко», «Старый друг лучше…». Актрисе довелось поработать с такими талантливыми режиссерами, как Юрий Любимов, Сергей Шенталинский, Нина Григорьева.