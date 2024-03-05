Стала звездой Малого театра, прославилась после «Околофутбола»: как Дарья Мингазетдинова выбрала карьеру актрисы и от кого родила сына

Дарья Тагировна Мингазетдинова родом из Магадана. Она появилась на свет в русско-татарской семье 20 июня 1990 года и стала вторым ребенком, брат Равиль на несколько лет старше Дарьи. Мама — учительница, папа — инженер.
Маленькая Дарья Мингазетдинова. Фото: vk.com/mingazetdinovaa
Семья переехала с Дальнего Востока в Москву, когда Дарье было три годика. Здесь она пошла в школу и с первого класса заявила о себе, как о творческом ребенке: обожала выступать на публике, участвовать в конкурсах. Кроме того, родители позаботились об ее всестороннем развитии и отдали в музыкальную школу, на занятия спортом и курсы английского языка.
Юная Дарья Мингазетдинова (справа) с подругой. Фото: соцсети Д. Мингазетдиновой
Сама Дарья, когда подросла, выбрала для себя занятия в театральном кружке. И уже тогда, кажется, определилась с будущей профессией. Поэтому неудивительно, что по окончании школы она поступила в Щепкинское училище на курс Юрия и Ольги Соломиных.
Театральная сцена
Дарья во время учебы получила роль маленькой разбойницы в пьесе «Снежная королева» на сцене Малого театра. Постановка прошла с большим успехом и даже была признана одним из лучших детских спектаклей Москвы. Мингазетдинова, окончив в вуз 2011 году, стала сотрудницей театра, в котором служит по сей день.
Дарья Мингазетдинова в спектакле «Снежная королева». Фото: соцсети Д. Мингазетдиновой
«Мингазетдинова наделена прекрасной фактурой, талантом, чувством юмора и большим сценическим обаянием», — гласит биография актрисы на сайте театра. Богатая красками актерская палитра позволяет ей выступать в самых разных амплуа — от инженю до субретки. Спектакли с участием Дарьи всегда с успехом идут на сцене Малого театра: «Власть тьмы», «Последний срок», «Молодость Людовика XIV», «Дети Ванюшина», «Восемь любящих женщин» и другие.
Кинокарьера
В кино Дарья дебютировала в 2012 году, начав свой путь в индустрии с эпизодической роли в сериале «Дело следователя Никитина». А уже через годы сыграла Таисию в фильме «Околофутбола», основанном на реальных событиях. Эта роль принесла актрисе популярность и узнаваемость.
Дарья Мингазетдинова в фильме «Околофутбола». Кадр из фильма
Картина получилась скандальной, ее даже исключили из программы на Санкт-Петербургском международном кинофестивале. А откровенная сцена, в которой пришлось сниматься Дарье, далась ей нелегко.
Дарья Мингазетдинова в сериале «Клим». Кадр из сериала
Главная роль досталась Мингазетдиновой в 2016 году. Это была многосерийная драма Карена Оганесяна «Клим». Героиня Дарьи — убийца и психопатка. Ради правдоподобности Мингазетдинова с головой погрузилась в тему ментальных отклонений.
Дарья Мингазетдинова в сериале «Шифр». Кадр из сериала
В том же году вышли «Сын моего отца» и «Архитектор» с участием Дарьи. Роль журналистки досталась Мингазетдиновой в сериале «Шифр», несколько сезонов которого вышло с 2018 года. Затем были «Порт» (2019), «Предок» (2019), «Папа закодировался» (2020), «Женское дело» (2020), «Я знаю твои секреты – 4. Римский палач» (2020) и других.
Личная жизнь
Актриса рассказывала, что в юности симпатизировала «плохим парням». А став старше, выбрала себе достойную партию. Его звали Николай, и Дарья жила с ним несколько лет в гражданском браке. Но отношения закончились расставанием.
Дарья Мингазетдинова с мужем Евгением Романцовым и сыном Леоном. Фото: соцсети Д. Мингазетдиновой
Сегодня актриса счастлива в браке с актером Евгением Романцовым. В 2022 году они впервые стали родителями, у них родился сын Леон.
Пауза в карьере
Актриса после рождения ребенка поставила карьеру на паузу. Она решила посвятить себя материнству настолько, насколько это необходимо малышу. В 2023 году она была в декретном отпуске, правда, полностью отказаться от сцены не смогла и находила время на работу. После родов, к слову, Дарья довольно скоро вернула себе привычную форму. Сегодня при росте 165 см она весит 48 кг.
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