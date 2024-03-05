Стала звездой Малого театра, прославилась после «Околофутбола»: как Дарья Мингазетдинова выбрала карьеру актрисы и от кого родила сына

Сама Дарья, когда подросла, выбрала для себя занятия в театральном кружке. И уже тогда, кажется, определилась с будущей профессией. Поэтому неудивительно, что по окончании школы она поступила в Щепкинское училище на курс Юрия и Ольги Соломиных.

Театральная сцена

Дарья во время учебы получила роль маленькой разбойницы в пьесе «Снежная королева» на сцене Малого театра. Постановка прошла с большим успехом и даже была признана одним из лучших детских спектаклей Москвы. Мингазетдинова, окончив в вуз 2011 году, стала сотрудницей театра, в котором служит по сей день.