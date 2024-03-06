Почему коллеги не оценили новую песню Пугачевой

Лера Кудрявцева вторила ей.

«Плачу», - написала телеведущая, добавив плачущий смайлик.

Мать Тимура Юнусова по прозвищу Тимати Симона Черноморская не стала ничего писать, а лишь оставила смайлик в виде красного сердечка.

Звездный адвокат Андрей Алешкин тоже не оставил творчество Аллы Борисовны без похвалы. Он написал, что Пугачева «гениальная во всем», а «когда она поет, мир становится ярче».

Кроме того, юрист заявил, что если Алла Борисовна решит дать концерт в Москве, он первый встанет в очередь за билетами, добавив, что новая песня Примадонны - «это лучшее, что слышал за последнее время».

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Не оценили новинку

Но многие коллеги отказались слушать новый трек бывшей соотечественницы. Музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов сообщил СМИ, что не будет делать это из принципа.

Для него история этой певицы «окончена навсегда», и ему «совершенно неинтересно, что она записывает, так как ей нечего сказать и нечем». Сергей Соседов против того, чтобы этих людей обсуждали, по его мнению, их давно следовало бы забыть.