Почему коллеги не оценили новую песню Пугачевой

Впервые за пять лет Алла Пугачева представила публике свою новую песню. Но особого ажиотажа она не вызвала. Некоторые знаменитости даже слушать не хотят новый трек Примадонны.
Кто из коллег певицы оценил творчество бывшей соотечественницы, а кто высказался в негативном ключе, узнавала Teleprogramma.pro.
Оценили песню
Филипп Киркоров опубликовал песню «Не беспокойся за меня» на своей странице в соцсети и подписал, что трек получился очень достойным.
Филипп Киркоров выложил песню Пугачевой у себя на странице. Фото: Global Look Press
«Спасибо авторам - Константину Губину за музыку и Алле за такой проникновенный текст. С праздником! Пой, Алла! Люблю», -написал Киркоров в своем посте, который, правда, через некоторое время удалил.
Новый сингл смог довести до слез даже невозмутимую журналистку Ксению Собчак, которая в комментариях похвалила творчество Пугачевой.
«Прекрасная песня. Слезы на глазах».
Творчество Примадонны заставило Собчак расплакаться. Фото: Global Look Press
Лера Кудрявцева вторила ей.
«Плачу», - написала телеведущая, добавив плачущий смайлик.
Мать Тимура Юнусова по прозвищу Тимати Симона Черноморская не стала ничего писать, а лишь оставила смайлик в виде красного сердечка.
Звездный адвокат Андрей Алешкин тоже не оставил творчество Аллы Борисовны без похвалы. Он написал, что Пугачева «гениальная во всем», а «когда она поет, мир становится ярче».
Кроме того, юрист заявил, что если Алла Борисовна решит дать концерт в Москве, он первый встанет в очередь за билетами, добавив, что новая песня Примадонны - «это лучшее, что слышал за последнее время».
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Не оценили новинку
Но многие коллеги отказались слушать новый трек бывшей соотечественницы. Музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов сообщил СМИ, что не будет делать это из принципа.
Для него история этой певицы «окончена навсегда», и ему «совершенно неинтересно, что она записывает, так как ей нечего сказать и нечем». Сергей Соседов против того, чтобы этих людей обсуждали, по его мнению, их давно следовало бы забыть.
Стас Михайлов высказался против уехавших звезд. Фото: Global Look Press
Стас Михайлов тоже не стал слушать новую композицию коллеги. Исполнитель считает, что артисты, которые выбрали другую страну, не вправе критиковать родину. Поскольку знаменитыми их сделала Россия, они должны быть благодарными своей стране.
Певец и композитор Юрий Лоза солидарен со своими коллегами. Он не будет слушать песню Пугачевой. А в целом его интересуют лишь технические моменты, но не сам сингл и тем более его смысл.
Иосиф Пригожин предпочитает другую музыку, а не творчество Пугачевой. Фото: Global Look Press
Продюсер Иосиф Пригожин сообщил СМИ, что даже слушать не станет новую песню Примадонны и вообще предпочитает другую музыку.
В целом эксперты тоже не оценили творчество Аллы Борисовны. Она решила напомнить о себе таким образом и заработать немного денег, однако ценителей ее таланта остается все меньше с каждым днем.