Прошел всю войну, трижды женился и был удостоен главной премии страны: жизнь и творчество поэта Арсения Тарковского

Детство и юность

Арсений Тарковский появился на свет 25 июня 1907 года в украинском Елисаветграде, который сейчас называется Кропивницким.

Мама будущего поэта преподавала в школе, а отец трудился в Общественном банке.

Арсений рос не единственным ребенком, помимо него в семье воспитывался его старший брат Валерий, который в 1919 году погиб в Гражданской войне.

С детства мальчик увлекался поэзией. Они с отцом были частыми гостями творческих вечеров знаменитых поэтов.

После 7-го класса Арсений переехал в Москву, где продолжил обучение на высших литературных курсах вплоть до 1929 года.