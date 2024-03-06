Прошел всю войну, трижды женился и был удостоен главной премии страны: жизнь и творчество поэта Арсения Тарковского

Детство и юность
Арсений Тарковский появился на свет 25 июня 1907 года в украинском Елисаветграде, который сейчас называется Кропивницким.
Мама будущего поэта преподавала в школе, а отец трудился в Общественном банке.
Арсений рос не единственным ребенком, помимо него в семье воспитывался его старший брат Валерий, который в 1919 году погиб в Гражданской войне.
С детства мальчик увлекался поэзией. Они с отцом были частыми гостями творческих вечеров знаменитых поэтов.
После 7-го класса Арсений переехал в Москву, где продолжил обучение на высших литературных курсах вплоть до 1929 года.
Арсений Тарковский был младшим братом в семье. Фото: сообщество Tarkovsky во «ВКонтакте»
Творчество писателя
С конца 1920-х Тарковский начал писать статьи для газеты «Гудок», а также создавать стихотворные фельетоны для журнала «Прожектор».
В 1933 году к основной деятельности он добавляет переводческую, и, год спустя, выходят его первые книги переводов.
В 1940 году на заседании Президиума Союза советских писателей было принято решение включить Тарковского в Союз за переводы поэзии и песен стран ближнего зарубежья.
Арсений Тарковский выпускал книги собственных переводов. Фото: сообщество Tarkovsky во «ВКонтакте»
В начале войны писатель был в столице. Родных он отправил в эвакуацию, а сам в конце октября 1941 года уехал в Татарстан. Поэт не переставал писать письма в Союз писателей с просьбой взять его на фронт. Вскоре ему удалось добиться желаемого. С января 1942 года Тарковский был зачислен на должность писателя армейской газеты «Боевая тревога».
Писатель успевал участвовать в боевых действиях и писать оды Советской армии, а также басни, высмеивающие немецкую армию.
Стихи поэта пользовались небывалой популярностью у солдат. Они вырезали произведения Тарковского и носили на груди вместе с фото близких и документами.
Арсений Тарковский прошел всю войну. Фото: сообщество Tarkovsky во «ВКонтакте»
В 1943 году Арсений получил ранение в ногу, которую после пришлось ампутировать.
Самый первый сборник Тарковский не смог опубликовать, поскольку отказался включать в него стихи на политическую тематику.
Первая книга «Перед снегом» вышла лишь в 1962, затем еще две — в 1966 и 1969 году. Тарковского приглашали выступить на творческих вечерах.
В 1978 году в Грузии была выпущена книга «Волшебные горы», куда вошли оригинальные стихотворения, а также переводы грузинских поэтов пера Тарковского.
Последним изданием, которое застал поэт, стала книга «Звезды над Арагацем», вышедшая в 1988 году.
За все время было выпущено 12 сборников стихов Тарковского и один трехтомник с его сочинениями.
Арсений Тарковский выпустил 12 сборников стихотворений. Фото: сообщество Tarkovsky во «ВКонтакте»
Личная жизнь
Свое стихотворение «Первое свидание» Тарковский посвятил своей первой любви — Марии Густавовне Фальц. Вдова офицера была значительно старше поэта, но служила ему музой. На протяжение всей жизни он писал ей стихи, но серьезных отношений у них так и не было.
В официальном браке Арсений состоял трижды.
Впервые он он женился в 1928 году на однокурснице Марии Ивановне Вишняковой. В этом союзе на свет появилось двое детей: Андрей, который стал великим кинорежиссером, и Марина, продолжившая путь отца.
В 1937 году Тарковский оставил семью и ушел к Антонине Александровне Бохоновой. Официально развелся он лишь в 1940 году. Биографы считают, что Тарковский не смог существовать в атмосфере большой семьи. Ему для творчества необходимы были тишина и покой.
Арсений Тарковский воспитал двоих детей. Фото: сообщество Tarkovsky во «ВКонтакте»
Вторая жена смогла вывезти мужа с фронта и добилась реампутации раненой ноги. В 1947 году гуру пера ушел от Антонины, но развод оформил лишь через три года.
26 января 1951 года Арсений женился в третий раз. Избранницей поэта стала Татьяна Алексеевна Озерская. Она был очень обеспеченной женщиной, зарабатывала на переводах популярных романов с английского языка. Ее версия «Унесенных ветром» Маргарет Митчелл имела огромный успех.
В 1986 году умер сын Арсения, и это стало сильным ударом для писателя. С того времени его здоровье сильно пошатнулось.
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Третьей женой Арсения Тарковского стала литературный переводчик Татьяна Озерская. Фото: сообщество Tarkovsky во «ВКонтакте»
Смерть
В ноябре 1988 года самочувствие поэта резко ухудшилось. Его госпитализировали в Центральную клиническую больницу. Арсений Александрович умер 27 мая 1989 года, причина смерти — преклонный возраст.
Похороны Тарковского прошли на кладбище в Переделкино. В большом зале Центрального дома литераторов поклонники, друзья, коллеги и близкие смогли попрощаться с писателем.
Уже после смерти Арсений Тарковский был удостоен Государственной премии СССР.
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Тарковский после смерти был удостоен Государственной премии СССР. Фото: сообщество Tarkovsky во «ВКонтакте»