Как Нееловой удалось не опустить руки после громкого разрыва с Каспаровым* и родить дочь – копию шахматиста

Маленькая (рост 165 см), худенькая Марина Неелова смогла показать людям, что невозможное возможно, став настоящей звездой советского и российского кино, женщиной-мечтой для нескольких поколений и кумиром для отечественного зрителя.
Народная артистка России сумела пройти путь от девчонки из обычной семьи фронтовиков до звезды государственного масштаба и просто счастливой женщины возле успешного мужа.
Марина Неелова в детстве. Стоп-кадр из документального фильма «Мечтая о себе другой» / телеканал «Культура»
Детство и юные годы актрисы
Родилась Марина Неелова 8 января 1947 года в Ленинграде. Ее родители Мстислав Павлович и Валентина Николаевна Нееловы были участниками Великой Отечественной войны, служили на флоте.
После того, как наступил мир, отец устроился инженером, а мама была домохозяйкой. Никакого непосредственного отношения к театру и искусству они не имели. Однако тягу к нему испытывали всегда, сумев передать его и дочери.
Папа Марины Нееловой рисовал акварелью и украшал квартиру своими рисунками, учил рисовать дочь. С четырех лет она занималась в балетной школе, посещала кружок художественного слова. В свободное время семья ходила в театр.
В старших классах Марина Неелова уже решила стать актрисой. В 1964 году она поступила в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии на актерский факультет, в мастерскую Василия Меркурьева и Ирины Мейерхольд.
Марина Неелова в детстве. Стоп-кадр из документального фильма «Мечтая о себе другой» / телеканал «Культура»
Театр
В 1969 году Марина Неелова выпустилась из вуза и стала служить в Театре имени Моссовета. Она сразу пришлась по душе режиссерам и публике. И еще будучи юной ей дали почетное прозвище — Молодая Раневская.
Впрочем, в этом театре Марина Неелова не задержалась, представ на его сцене всего в одном спектакле. Актриса также поучаствовала в постановке Эдварда Радзинского «Турбаза», но выступать с ним не пришлось: постановку запретили показывать публике.
Встреча с режиссером «Современника» Валерием Фокиным оказалась для Марины Нееловой судьбоносной. Он был покорен игрой и особой харизмой и женственностью молодой актрисы и пригласил играть в спектакле «Валентин и Валентина» в 1974 году.
В 2016 году Марину Неелову на Московском международном кинофестивале наградили специальным призом «За покорение вершин актерского мастерства и верность принципам школы Константина Станиславского».
В настоящее время Марина Неелова почти не снимается в кино и все свое творчество сосредоточила именно на театре. Актриса не скрывает, что до сих пор каждый выход на сцену для нее — большой стресс. Расслабляется она и получает удовольствие только в тот момент, когда начинает свою игру.
Актриса и по сей день работает в стенах «Современника», является его ведущей актрисой. О том, как к ней относятся в заведении, можно понять хотя бы по тому факту, что она, будучи женой дипломата, много лет уезжает к мужу за границу на некоторое время то во Францию, то в Нидерланды. И театр специально под нее подстраивает расписание спектаклей.
Молодая Марина Неелова в театре. Фото: Global Look Press
Работа в кино
Марина Неелова впервые снялась в кино еще студенткой — на третьем курсе, в 1968 году. В картине Надежды Кошеверовой «Старая, старая сказка» она исполнила сразу три роли. А ее партнером по сцене стал Олег Даль. Актриса заслужила похвалу критиков и внимание публики. В кино она сразу стала любимицей.
Многие телезрители запомнили ее по фильму Георгия Данелии «Осенний марафон», 1979 года выпуска. Картина до сих пор смотрится современно, радует игрой актеров, сюжетом и юмором. И даже была удостоена Госпремии имени братьев Васильевых. Однако снималась она непросто. С режиссером перессорились почти все актеры, включая Марину Неелову, которая иначе видела свою героиню. Наталья Гундарева умудрилась уговорить Георгия Данелия переписать под нее почти все сцены в ленте с участием ее героини. А Галине Волчек все-таки пришлось играть так, как ей не хотелось. Из-за этого она даже не явилась на премьеру киноработы.
Зато с Эльдаром Рязановым у Марины Нееловой были полная гармония и взаимопонимание. В 1988 году он взял ее на роль учительницы в нашумевшую картину «Дорогая Елена Сергеевна». Режиссер даже слышать ни о ком не хотел, когда ему предлагали других актрис. Лента была прорывной для того времени, чутко вскрывала назревавшую проблему поколений и нового миропонимания. За первый год проката фильм увидели 16 миллионов отечественных зрителей.
В 1993 году Марина Неелова в картине Дмитрия Астрахана «Ты у меня одна» блистательно сыграла жену неудачника, который мечтает о жизни в Америке. История характерна для периода формирования новой России, когда людям приходилось много работать за копейки и мечтать о сказочной стране, где можно жить в достатке. За работу над этим фильмом Нееловой дали премию «Ника».
Последней ролью в кино на данный момент для Марины Нееловой стала пенсионерка Елена Михайловна в сериале «Карп отмороженный» в 2017 году. Пока снимался фильм, актриса смогла подружиться с карпом, занятым в съемках. Он подплывал к краю корыта каждый раз, когда к нему подходила российская знаменитость. А в последний день съемок смог выпрыгнуть к ней на колени из воды.
Марина Неелова в фильме Георгия Данелия «Осенний марафон» / 1979 год. Стоп-кадр
Телевидение
Марину Неелову часто зовут на съемки различных телепрограмм, но она крайне редко соглашается на них. Дело в том, что ее муж Кирилл Геворгян — дипломат. И ей не положено по статусу излишне рассказывать публике о своей жизни, ведь выводы люди могут сделать самые разные и не всегда позитивные.
Тем не менее в 2021 году вместе с другими знаменитыми артистами она появилась в студии шоу «Сегодня вечером» и поделилась со зрителями воспоминаниями из своей актерской работы.
С 2022 года Марина Неелова вошла в состав жюри телевизионного конкурса юных талантов «Синяя птица» на канале «Россия». Вместе с ней артистические данные детей оценивали Денис Мацуев, Евгений Миронов, Сергей Безруков и Николай Цискаридзе.
Марина Неелова. Фото: Global Look Press
Личная жизнь
Как это нередко случается в биографии актрис, первый брак Марины Нееловой с режиссером Анатолием Васильевым был ранним. Они поженились в 1970 году, почти сразу после получения ею диплома в вузе. Ради него артистка и перебралась в Москву. Тем не менее пара прожила вместе восемь лет. После развода супруги не смогли сохранить теплых отношений и не поддерживают контакта вообще.
Актер Анатолий Васильев, первый муж Марины Нееловой. Фото: кадр из фильма «Морские ворота»
В 1985–1987 годы актриса встречалась с шахматистом Гарри Каспаровым* (внесен Минюстом Российской Федерации в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента).
Марина Неелова не стеснялась разницы в возрасте (она старше спортсмена на 16 лет) и открыто появлялась с ним в свете, знакомила с высокопоставленными чиновниками и знаменитостями. Шахматист наладил многие важные знакомства для развития карьеры во многом благодаря влиятельности актрисы.
Неелова поддерживала будущего чемпиона мира по шахматам и приходила болеть за него на каждый его матч с Анатолием Карповым.
Эти отношения продолжались два года, но, когда Гарри Каспаров* понял, что его возлюбленная мечтает о браке, расстался с ней. Говорят, что на него повлияла его мать, которой не нравились эти отношения.
В год разрыва этой связи Марина Неелова родила свою единственную дочь Нику. Есть мнение, что это наследница иноагента Гарри Каспарова*, тем более в детстве она была на него очень похожа.
Ника Неелова и Гарри Каспаров*. Фото: соцсети Н. Нееловой и Г. Каспарова*
Однако шахматист не признал свое отцовство, а муж Марины Нееловой всю жизнь называет Нику дочерью. В настоящее время Ника Неелова работает скульптором, имеет множество наград за свое творчество и заслужила мировое признание художественного таланта.
Ника Неелова с Кириллом Геворгяном и матерью. Кадр из фильма «Марина Неелова. Я умею летать» / Первый канал
Второй раз Марина Неелова вышла замуж через два года после разрыва с Гарри Каспаровым*. Ее избранником на сей раз стал человек далекий от шоу-бизнеса — дипломат Кирилл Геворгян.
Брак оказался крепким и счастливым. В семье царит полное взаимопонимание и любовь, хотя актрисе приходилось долгое время жить на две страны. Вначале она ездила к мужу во Францию, а потом в Нидерланды. Однако Неелова говорит, что ее такой ритм жизни не смущает. Напротив, так ей удается вести нескучную жизнь, полную впечатлений.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
Кирилл Геворгян и Марина Неелова. Фото: Борис Кудрявов / КП
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