Как Нееловой удалось не опустить руки после громкого разрыва с Каспаровым* и родить дочь – копию шахматиста

Театр

В 1969 году Марина Неелова выпустилась из вуза и стала служить в Театре имени Моссовета. Она сразу пришлась по душе режиссерам и публике. И еще будучи юной ей дали почетное прозвище — Молодая Раневская.

Впрочем, в этом театре Марина Неелова не задержалась, представ на его сцене всего в одном спектакле. Актриса также поучаствовала в постановке Эдварда Радзинского «Турбаза», но выступать с ним не пришлось: постановку запретили показывать публике.

Встреча с режиссером «Современника» Валерием Фокиным оказалась для Марины Нееловой судьбоносной. Он был покорен игрой и особой харизмой и женственностью молодой актрисы и пригласил играть в спектакле «Валентин и Валентина» в 1974 году.

В 2016 году Марину Неелову на Московском международном кинофестивале наградили специальным призом «За покорение вершин актерского мастерства и верность принципам школы Константина Станиславского».

В настоящее время Марина Неелова почти не снимается в кино и все свое творчество сосредоточила именно на театре. Актриса не скрывает, что до сих пор каждый выход на сцену для нее — большой стресс. Расслабляется она и получает удовольствие только в тот момент, когда начинает свою игру.

Актриса и по сей день работает в стенах «Современника», является его ведущей актрисой. О том, как к ней относятся в заведении, можно понять хотя бы по тому факту, что она, будучи женой дипломата, много лет уезжает к мужу за границу на некоторое время то во Францию, то в Нидерланды. И театр специально под нее подстраивает расписание спектаклей.