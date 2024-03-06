Как Лев Лещенко, Кирилл Туриченко и Прохор Шаляпин относятся к 8 Марта: «Мы его почитаем и в этот день поздравляем своих женщин»

Международный женский день, отмечаемый 8 марта, стал своеобразным повод для мужчин лишний раз напомнить своим женщинам об их ранимости, нежности и чувственности. Однако многие мужчины считают глупым поздравлять женщину с тем, что она женщина. А именно к этому и сводится основное значение этого дня.

Понятно, что сколько мужчин, столько и мнений и дарить цветы или не дарить, поздравлять своих слабых половин или не поздравлять и стоит ли учиться жарить яичницу в виде восьмерки - личное дело каждого.

А как относятся наши знаменитости к Женскому дню, узнала Teleprogramma.pro.

Лев Лещенко

В семье Льва Лещенко праздник женщин почитают. Исполнитель уже успел принять участие в праздничных концертах. 7 марта будет петь в Кремле.