Как Лев Лещенко, Кирилл Туриченко и Прохор Шаляпин относятся к 8 Марта: «Мы его почитаем и в этот день поздравляем своих женщин»

Международный женский день, отмечаемый 8 марта, стал своеобразным повод для мужчин лишний раз напомнить своим женщинам об их ранимости, нежности и чувственности. Однако многие мужчины считают глупым поздравлять женщину с тем, что она женщина. А именно к этому и сводится основное значение этого дня.
Понятно, что сколько мужчин, столько и мнений и дарить цветы или не дарить, поздравлять своих слабых половин или не поздравлять и стоит ли учиться жарить яичницу в виде восьмерки - личное дело каждого.
А как относятся наши знаменитости к Женскому дню, узнала Teleprogramma.pro.
Лев Лещенко
В семье Льва Лещенко праздник женщин почитают. Исполнитель уже успел принять участие в праздничных концертах. 7 марта будет петь в Кремле.
«Это праздник, который, собственно говоря, остался таким чувственным и настоящим искренним праздником. Мы его почитаем и в этот день поздравляем своих женщин».
Лев Лещенко более 45 лет счастлив в браке с женой Ириной. Фото: Global Look Press
Лев Валерьянович уже более 45 лет состоит в браке со своей второй женой Ириной. Жена на 12 лет младше артиста. В эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ Лещенко тепло отзывался о своей половинке.
«Супруга у меня шикарная, молодая, красивая. Она, конечно, ненамного меня моложе. Всегда занимается мной. Рядом с ней я чувствую себя просто превосходно».
Кирилл Туриченко в детстве рвал ветки сирени, чтобы подарить букет маме. Фото: Global Look Press
Кирилл Туриченко
8 марта у солиста группы «Иванушки International» ассоциируется с теплом, приходом весны и запахом мимозы. Кирил Туриченко планирует провести этот праздник на сцене, как и все остальные представители творческой профессии.
«У нас, как и у всех артистов, мы работаем, когда все отдыхают».
До того, как Кирилл стал знаменитым, он воспринимал этот праздник, как день девушек, женщин. Маленький Туриченко старался найти возможность поздравить свою маму с 8 марта.
«Я всегда, когда был мелким, находил возможность принести домой букет цветов».
Кирилл признался, что порой даже приходилось воровать ветки сирени. Став старше, он уже сам покупал цветы.
«Покупал букеты цветов и приносил домой маме, поздравлял сестру. Сейчас поздравляю еще и супругу, и тещу».
Кирилл Туриченко недавно женился на Дарье Тарасовой. Фото: Global Look Press
Кирилл Туриченко из группы «Иванушки International» женился в прошлом году во время съемок клипа. Для его избранницы Дарьи Тарасовой это стало неожиданностью.
На предложение спутница Туриченко ответила согласием еще в 2021 году. Кирилл сделал предложение своей девушке в финале торжества по случаю свадьбы друзей. Солист сначала спел на французском языке под живую скрипку, а затем опустился на одно колено. Все в лучших романтических традициях.
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Прохор Шаляпин поздравляет всех женщин с 8 марта. Фото: Global Look Press
Прохор Шаляпин
8 марта для певца Прохора Шаляпина - праздник весны, женский день.
«Просто возможность поздравить своих знакомых женщин и девушек с праздником весны».
Прохор не считает, что Международный женский день - это просто громкие названия. Он даже шутит по этому поводу.
«Все знают историю про Клару Цеткин с Розой Люксембург, которые придумали этот праздник, отвоевывали прав женщин. Вот и отвоевали. Сейчас равноправие, и никто работать не хочет».
Шаляпин сохраняет теплые отношения со многими женщинами, в том числе с балериной Анастасией Волочковой. Фото: Global Look Press
Исполнитель признался, что у него много любимых женщин, которых он искренне ценит, поэтому для него это еще один повод поздравить их.
«Праздник весны, праздник любви. Я так ассоциирую этот день».