Почему жена актера Ивана Лапикова из «Вечного зова» сбежала в Москву, оставив его с маленькой дочерью на руках

Детство и юность

Жизненный путь Ивана Герасимовича Лапикова начался 7 июля 1922 года в хуторе Заячий возле села Горный Балыклей Волгоградской области.

Семья будущего актера жила в достатке и, опасаясь раскулачивания, постоянно переезжала с места на место. Это стало одной из причин, почему в жизни Лапиков был закрытым человеком и тяжело сходился с людьми.

Иван выучился в Сталинграде, там же участвовал в драмкружке и состоял в самодеятельном оркестре. До самого окончания школы Лапиков не мог выбрать, что ему по душе больше — актерское искусство или музыка.

Несмотря на то что набожные родители Ивана были против лицедейства, молодой человек отправился в Харьков и поступил в театральное училище, но в планы вмешалась война.

Отучившись лишь два года, бывший студент вернулся домой, где строил оборонительные заграждения и переправы. Лапиков так и не получил высшее образование, но весной 1945-го его приняли в труппу Сталинградского драматического театра имени Максима Горького. Там актер стал исполнять характерные роли второго плана.

Театру Иван Герасимович посвятил 20 лет.