Почему жена актера Ивана Лапикова из «Вечного зова» сбежала в Москву, оставив его с маленькой дочерью на руках

Детство и юность
Жизненный путь Ивана Герасимовича Лапикова начался 7 июля 1922 года в хуторе Заячий возле села Горный Балыклей Волгоградской области.
Семья будущего актера жила в достатке и, опасаясь раскулачивания, постоянно переезжала с места на место. Это стало одной из причин, почему в жизни Лапиков был закрытым человеком и тяжело сходился с людьми.
Иван выучился в Сталинграде, там же участвовал в драмкружке и состоял в самодеятельном оркестре. До самого окончания школы Лапиков не мог выбрать, что ему по душе больше — актерское искусство или музыка.
Несмотря на то что набожные родители Ивана были против лицедейства, молодой человек отправился в Харьков и поступил в театральное училище, но в планы вмешалась война.
Отучившись лишь два года, бывший студент вернулся домой, где строил оборонительные заграждения и переправы. Лапиков так и не получил высшее образование, но весной 1945-го его приняли в труппу Сталинградского драматического театра имени Максима Горького. Там актер стал исполнять характерные роли второго плана.
Театру Иван Герасимович посвятил 20 лет.
Иван Лапиков родом из Волгоградской области. Фото: kino-teatr.ru
Кино
Иван Лапиков сыграл мало главных ролей за свою творческую деятельность, но все его роли обладали особой народностью. Эта народность и выделяла актера.
Дебют артиста начался в 1950-е годы. Он появился в картинах «Запасной игрок», «Солдаты». Но роли были очень маленькими, и имя Лапикова в титрах не появилось.
Народ узнал об Иване Герасимовиче в 1960-х годах после роли Семена Трубникова в фильме «Председатель» о послевоенной деревенской жизни.
Часто молодому артисту приходилось воплощать возрастных персонажей. В «Андрее Рублеве» он сыграл монаха Кирилла. Так же легко ему удалось передать образ старшины Поприщенко в драме «Они сражались за Родину». Он сыграл, как настоящий участник войны, а не просто актер — на столько смог вжиться в роль.
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Иван Лапиков умело сыграл военного в драме «Они сражались за Родину». Фото: Global Look Press
В семейной саге «Истоки» Лапиков сыграл главную роль.
Но не только простодушных людей играл Иван Герасимович. В сериале «Россия молодая» актер сыграл архиепископа Афанасия.
Но больше всего зрителям запомнилась роль Панкрата Назарова из «Вечного зова». Актер продолжал сниматься до самой смерти. Последней его ролью стал образ в ленте «Дом на камне».
Иван Лапиков в сериале «Россия молодая» в роли архиепископа Афанасия. Фото: kino-teatr.ru
Личная жизнь
Личная жизнь актера чередовала счастливые моменты с драматическими. В Сталинградском театре он встретил любовь всей своей жизни. Избранницей стала актриса Юлия Фридман. У Юли было много поклонников, поэтому она не сразу обратила внимание на Лапикова. Но он надежды не терял и продолжал ухаживать. Во время гастролей он старался принести любимой Юлии землянику ей на завтрак.
Фридман сдалась и согласилась стать женой Ивана. В 1949 году у пары родилась дочь Елена. Быт актеров был очень скромный, они жили в театре, а вместо колыбельной малышка спала в чемодане. Несмотря на это, в семье царила гармония.
Поэтому исчезновение Юлии стало громом среди ясного неба. Она оставила мужа, дочь и пожилую мать. Иван нашел жену в Москве, где она преподавала сценическое мастерство в в культпросветучилище.
Причиной побега оказалась стремительно развивающаяся глухота Фридман. Возвращаться она не хотела, боялась, что больше не сможет выступать. Тогда Лапиков задумался о переезде в столицу.
Дочь оставалась в Волгограде до окончания школы, а потом переехала к родителям в Москву.
Иван Лапиков в картине «Вечный зов». Фото: kino-teatr.ru
Смерть Ивана Лапикова
Лапиков не заботился о своем здоровье. Он пережил инсульт, и его подняла на ноги жена. После этого актер даже снялся в главной роли в фильме «Семнадцать левых сапог».
Во время майских праздников 1993 года Иван Герасимович выступал в подмосковной военной части, но его сердце не выдержало прямо на сцене.
Артиста похоронили на Ваганьковском кладбище в Москве. В 2000-х годах на родине актера открыли музей, а на доме, где когда-то жил Лапиков, установили мемориальную доску.
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После инсульта Лапиков снялся в фильме «Семнадцать левых сапог». Фото: kino-teatr.ru