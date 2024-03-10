Три способа похудеть от звезд, которые они уже проверили на себе.

Народная артистка раньше весила 90 кг. Татьяна Васильева похудела сначала на 18 кг, потом еще на 7 кг. Процесс занял больше года. И к 75-летию актриса стала весить 65 кг. Вес держит, соблюдая определенные правила.

Первое правило - ежедневные физические нагрузки. Час ходьбы на свежем воздухе (желательно полпути в гору) и час занятий в спортзале. Если погода плохая - бежит на тренажере. На гастролях Васильева посещает спортзал гостиницы. Дома у Татьяны Васильевой есть боксерская груша - для эмоциональной разрядки.

Второе правило - особый режим питания. Не более 1000 калорий в день и полный отказ от любимых макарон, картофеля, кондитерских изделий и добавленного сахара. Раз в неделю Васильева позволяет себе отступление от правил - балует себя вареньем, которое обожает.

Ольга Дибцева, 37 лет (рост 168 см, вес - в процессе похудения) - 35 кг