Три способа похудеть от звезд, которые они уже проверили на себе.

После зимы популярная тема для женских бесед - как похудеть к летнему отпуску и сезону открытой одежды. В первом весеннем номере журнал «Телепрограмма» рассказывает три звездных способа похудения для разных возрастных категорий. Артисты их испытали на себе и постоянно эксплуатируют. Перед повтором любого из этих способов проконсультируйтесь с врачом.
Татьяна Васильева, 77 лет (рост 176 см, вес 65 кг) - 25кг
Фото: личная страница Татьяны Васильевой в социальной сети
Народная артистка раньше весила 90 кг. Татьяна Васильева похудела сначала на 18 кг, потом еще на 7 кг. Процесс занял больше года. И к 75-летию актриса стала весить 65 кг. Вес держит, соблюдая определенные правила.
Первое правило - ежедневные физические нагрузки. Час ходьбы на свежем воздухе (желательно полпути в гору) и час занятий в спортзале. Если погода плохая - бежит на тренажере. На гастролях Васильева посещает спортзал гостиницы. Дома у Татьяны Васильевой есть боксерская груша - для эмоциональной разрядки.
Второе правило - особый режим питания. Не более 1000 калорий в день и полный отказ от любимых макарон, картофеля, кондитерских изделий и добавленного сахара. Раз в неделю Васильева позволяет себе отступление от правил - балует себя вареньем, которое обожает.
Ольга Дибцева, 37 лет (рост 168 см, вес - в процессе похудения) - 35 кг
Фото: личная страница Ольги Дибцевой в социальной сети
Звезда фильма «Холоп» Ольга Дибцева четыре года назад родила старшую дочь. После родов за год похудела на 35 кг и стала весить 58 кг, что на 5 кг меньше, чем до беременности. Несколько недель назад актриса родила вторую дочь и скоро начинает худеть по проверенной схеме, которую в прошлый раз подобрала с диетологом.
Правило первое - массаж у профессионала и не менее 8 тысяч шагов в день.
Правило второе - пятиразовое питание: завтрак, обед, ужин и два перекуса (фрукты или молочные продукты). Основные приемы пищи проходят по принципу тарелки, который заключается в том, что еда должна помещаться в тарелку диаметром 21 сантиметр. Она на половину заполняется свежими овощами, на четверть - белком (мясо, рыба, курица), на четверть - углеводами (крупы, картошка, макароны).
Валерия, 55 лет (рост 168 см, вес 55 кг) - 5 кг
Фото: личная страница певицы Валерии в социальной сети
Певица Валерия ежедневно самостоятельно по часу занимается спортом - упражнения на растяжку и силовой комплекс. Плюс артистка строго следит за питанием. Если позволила себе лишнего за трапезой, то устраивает разгрузочный день на гречке: «Пять-шесть раз в день ем гречку, но каждый раз с разными наполнителями: то шафран, то трюфельное масло и так далее. И кажется, что ешь абсолютно разные блюда». Певица знает правило: «Если человек хочет похудеть на 10 кг за 2 месяца, то ему лучше отказать себе в сладком».
Чтобы похудеть к пляжному сезону за два месяца на 5 кг, артистка заказывает доставку полезного питания - небольшие порции вкусной и диетической еды. В этом случае Валерия везде возит с собой ланч-боксы.
Правила питания:
✔ основу рациона составляют сырые и тушеные овощи (минимально термически обработанные);
✔ побольше фруктов, творога, рыбы;
✔ строго ограничено употребление «пустых» углеводов - мучных и кондитерских изделий, конфеты и сладкое заменены на мед в сотах;
✔ идеальный завтрак - каша объемом не более стакана; обед - овощной суп или овощное рагу; ужин - стакан кефира или творог; когда очень захочется поесть поздно вечером, можно съесть какой-нибудь фрукт.
Полезные рецепты от Валерии:
Салат с апельсином
Нарезать капусту, мяту, натереть редьку и перемешать с апельсиновыми кусочками. В качестве заправки смешать масло, сок апельсина, уксус, перец с тмином, хорошенько взбить и отправить в салат.
Овсянка
Вскипятите в кастрюле воду и отварите овсяные хлопья. В другую кастрюлю налейте стакан воды, отправьте туда очищенную грушу и варите в течение 5 минут без крышки, иначе получится грушевое пюре. Положите кашку в тарелку, добавьте кусочки груши и чернику, полейте грушевым соусом из кастрюльки.