Самые неожиданные презенты знаменитостям на 8 Марта

Одна из самых колоритных пар российского шоу-бизнеса - певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин - старается отмечать праздники нетривиально. Так, в один из Международных женских дней он подарил ей механический прибор для кухни.

«Муж у меня большой оригинал, - написала в соцсетях певица. - И подарил на 8 Марта мне мясорубку. Я, конечно, очень рада, потому что это действительно нереальная машина нового поколения, но как-то не ожидала получить ее в этот день. В любом случае, спасибо, любимый! Йось, я, кстати, такой чумовой пылесос видела! Обязательно тебе подарю на день рождения!» (О том, как Валерия остается в форме, несмотря на такие подарки мужа, читайте на стр. 10).

Кристина Орбакайте