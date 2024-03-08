Самые неожиданные презенты знаменитостям на 8 Марта

Это значит, что красивые, любимые и очаровательные дамы приготовятся к приятным сюрпризам: тюльпанам, конфеткам, флакончикам духов или чему посерьезнее (как обычно, даже в такой день все будет зависеть только от мужчин). В обзоре «Телепрограммы» подборка подарков, которые звезды получали или дарили 8 Марта - и были счастливы.
Николай Валуев
Фото: личная страница Николая Валуева в социальной сети
Жена прославленного боксера и депутата ГД РФ Николая Валуева Галина фанатеет от инкрустированных драгоценными камнями яиц. Именно поэтому 8 Марта спортсмен решил подарить ей такой набор.
Фото: Shutterstock
- Галя давно собирает такие сувениры, - признался Валуев. - Их еще на дерево можно вешать. Обычно на 8 Марта дарю ей букет цветов, но один раз решил придумать оригинальный сюрприз. И угадал! Жена открыла коробку, увидела и не поверила глазам. А потом за столом хвалилась перед детьми.
Иосиф Пригожин
Фото: личная страница певицы Валерии в социальной сети
Одна из самых колоритных пар российского шоу-бизнеса - певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин - старается отмечать праздники нетривиально. Так, в один из Международных женских дней он подарил ей механический прибор для кухни.
«Муж у меня большой оригинал, - написала в соцсетях певица. - И подарил на 8 Марта мне мясорубку. Я, конечно, очень рада, потому что это действительно нереальная машина нового поколения, но как-то не ожидала получить ее в этот день. В любом случае, спасибо, любимый! Йось, я, кстати, такой чумовой пылесос видела! Обязательно тебе подарю на день рождения!» (О том, как Валерия остается в форме, несмотря на такие подарки мужа, читайте на стр. 10).
Кристина Орбакайте
Фото: Евгения Гусева/КП
Пережившая не самый счастливый брак с Русланом Байсаровым Кристина Орбакайте долго восстанавливалась после расставания. Но на помощь вовремя пришел буквально принц - предприниматель Михаил Земцов в белой рубашке. Мало того что он первым в жизни артистки сделал ей серьезное, но секретное (скрыли и от Аллы Пугачевой) предложение, так еще и приурочил этот шаг к 8 Марта.
- Восьмое марта для меня всегда день сюрпризов, - вспоминала Орбакайте. - Но самый необычный подарок сделал Миша - предложение руки и сердца! Как ни странно, ни Пресняков, ни Байсаров - отцы моих сыновей - замуж не звали. Разве я могла огорчить отказом первого мужчину, решившегося на этот шаг?! Девятого марта в Майами мы официально стали мужем и женой. Я была в строгом черном костюме, а фату заменил воздушный розовый шарф.
Дмитрий Певцов
Фото: личная страница Дмитрия Певцова в социальной сети
Актер и депутат Дмитрий Певцов для родной семьи вовсе не «по прозвищу «Зверь». Например, когда была жива его мама, каждое 8 Марта он старался подарить ей лучший подарок: стих собственного сочинения.
- Дима - самый заботливый сын на свете, - рассказывала Ноэми Семеновна, мама артиста. - Однажды сын вместе с внуком специально для 8 Марта написали стишок и торжественно его прочитали. Вернее, читал Елисей, а Дима помогал. Я так растрогалась, что расплакалась. Конечно, Дима в этот день не только цветами радует - привозит из поездок разные серебряные украшения, потому что знает, что мне нравится.
МакSим
Фото: Persona Stars
Для певицы МакSим (Марины Абросимовой) 8 Марта запомнился на всю жизнь. И она сделала подарок мужу, и он ей - вовремя отвезя в этот день в роддом в 2009 году.
- В этот день я впервые стала мамой! - восхищается артистка. - Еще на ранних сроках беременности врачи прогнозировали роды в начале марта, но я и помыслить не могла, что это случится именно в праздник! Причем цифра 8 оказалась поистине волшебной: Леша (первый супруг, звукорежиссер Алексей Луговцев. - Авт.) привез меня в роддом в восемь утра, а в родильный зал я отправилась в восемь вечера и 8 марта, ближе к полуночи, родила дочку Сашу. Столько совпадений! Когда все благополучно завершилось, я даже пошутила: «Не знаю, кого благодарить за такой подарок к Женскому дню - мужа, судьбу или себя».