Звезды и их добрые поступки, которые изменили жизнь простых людей

40-летний Лазарев арендовал комфортабельную квартиру для своей 65-летней поклонницы из Сыктывкара Лидии Уляшевой. В этом году пенсионерка из Коми зажигательно отплясывала на концерте Лазарева, ее танцы сняли на видео, которое певец заметил и разместил у себя в соцсетях. Ролик не просто умилил публику, но и сослужил добрую службу диско-бабушке (так назвали Уляшеву в соцсетях). Местные жители сообщили Лазареву информацию об этой женщине - оказалось, что она инвалид с детства, почти всю пенсию отдает за аренду комнатки в общежитии.

Лидия Витальевна большую часть жизни жила и трудилась в деревне, но рвалась в город. И свою мечту жить в Сыктывкаре осуществила в 2000 году - перебралась в столицу Коми. В деревне остался старенький неотапливаемый домик, семьи нет… Хобби у Уляшевой веселое - посещать концерты приезжих артистов: местные организаторы гастролей тоже были очарованы веселой диско-бабушкой и разрешили охране пускать ее бесплатно. Ходит Лидия Витальевна не на все концерты. Выступления Лазарева никогда не пропускает - он ее любимчик.

Певец созвонился с Лидией Уляшевой, расспросил, о какой квартире она мечтает, и пообещал помочь. В конце февраля Лазарев отчитался перед другими поклонниками: «Лидия Витальевна заехала в отдельную квартиру - с ремонтом, всеми удобствами, с холодильником, с телевизором - все, как она и мечтала! Теперь за ее жилищные условия можно не переживать. Мы почти 10 дней искали подходящую квартиру, потому что было много «вводных» от бабушки - район, этаж! И нашли то, что бабушке понравилось! Теперь осталось прописать Лидию Витальевну в Сыктывкаре и выделить ей социального работника, чтобы присматривал… Пишу, чтобы вы порадовались за Лидию Витальевну, за которую мы все переживали! Делайте добрые поступки, и мир станет добрее!»

Аренду квартиры звезда для своей поклонницы планирует оплачивать на постоянной основе. Летом Сергей Лазарев обещает исполнить еще одну мечту Лидии Витальевны - организовать ее поездку в Москву. Уляшева на Новый год в письме Деду Морозу сообщила свою мечту: побывать в Москве - на Красной площади и концерте. Волшебник Лазарев потрудится над исполнением и этих мечтаний.

Филипп Киркоров спас подражателя