Звезды и их добрые поступки, которые изменили жизнь простых людей

Например, Сергей Лазарев сделал лучший подарок на 8 Марта своей поклоннице - арендовал квартиру ее мечты. Журнал «Телепрограмма» рассказывает три истории, в которых звезды изменили или спасли жизнь своих поклонниц.
Сергей Лазарев и диско-бабушка
Лазарев не остался в стороне от проблем своей фанатки. Фото: Лариса Кудрявцева/Экспресс газета
40-летний Лазарев арендовал комфортабельную квартиру для своей 65-летней поклонницы из Сыктывкара Лидии Уляшевой. В этом году пенсионерка из Коми зажигательно отплясывала на концерте Лазарева, ее танцы сняли на видео, которое певец заметил и разместил у себя в соцсетях. Ролик не просто умилил публику, но и сослужил добрую службу диско-бабушке (так назвали Уляшеву в соцсетях). Местные жители сообщили Лазареву информацию об этой женщине - оказалось, что она инвалид с детства, почти всю пенсию отдает за аренду комнатки в общежитии.
Лидия Витальевна большую часть жизни жила и трудилась в деревне, но рвалась в город. И свою мечту жить в Сыктывкаре осуществила в 2000 году - перебралась в столицу Коми. В деревне остался старенький неотапливаемый домик, семьи нет… Хобби у Уляшевой веселое - посещать концерты приезжих артистов: местные организаторы гастролей тоже были очарованы веселой диско-бабушкой и разрешили охране пускать ее бесплатно. Ходит Лидия Витальевна не на все концерты. Выступления Лазарева никогда не пропускает - он ее любимчик.
Певец созвонился с Лидией Уляшевой, расспросил, о какой квартире она мечтает, и пообещал помочь. В конце февраля Лазарев отчитался перед другими поклонниками: «Лидия Витальевна заехала в отдельную квартиру - с ремонтом, всеми удобствами, с холодильником, с телевизором - все, как она и мечтала! Теперь за ее жилищные условия можно не переживать. Мы почти 10 дней искали подходящую квартиру, потому что было много «вводных» от бабушки - район, этаж! И нашли то, что бабушке понравилось! Теперь осталось прописать Лидию Витальевну в Сыктывкаре и выделить ей социального работника, чтобы присматривал… Пишу, чтобы вы порадовались за Лидию Витальевну, за которую мы все переживали! Делайте добрые поступки, и мир станет добрее!»
Аренду квартиры звезда для своей поклонницы планирует оплачивать на постоянной основе. Летом Сергей Лазарев обещает исполнить еще одну мечту Лидии Витальевны - организовать ее поездку в Москву. Уляшева на Новый год в письме Деду Морозу сообщила свою мечту: побывать в Москве - на Красной площади и концерте. Волшебник Лазарев потрудится над исполнением и этих мечтаний.
Филипп Киркоров спас подражателя
Артист не только разрешил копировать голос, но и оплатил операцию. Фото: vk/com/prodjektangelinagreyemejinmyheart
Сейчас 56-летняя Ангелина Грэер - продюсер, она готовится к благотворительному концерту «Дети Донбасса - дети России». Но есть у Ангелины еще одна работа - она сценический двойник Филиппа Киркорова, женщина умеет петь «его голосом» (подражает очень похоже). Копировать вокальные номера Киркорова Ангелина Грэер стала 32 года назад - с его разрешения. В начале 1990-х Филипп увидел ее выступление и тут же позвонил своей маме и пошутил: «Вот кто вместо меня теперь на гастроли может ездить!» На гастроли Ангелина вместо Филиппа не ездила, но периодически выступала с его репертуаром - и продолжает. Подражать и петь, как Киркоров, она стала в 90-е - очень нравилось творчество Филиппа.
А десять лет назад кумир спас жизнь своей поклоннице и подражателю. Однажды Ангелина гуляла с мужем Сергеем в парке и почувствовала себя плохо: «Голова закружилась, и я потеряла сознание. Через месяц все повторилось. Врачи сказали, что два из четырех клапанов сердца износились и нужна операция. Для покупки клапанов, операции, реабилитации нужно было найти запредельную сумму - миллион». Когда Филипп узнал о проблеме Грэер со здоровьем, то тут же решил оплатить операцию. Она длилась восемь часов и прошла успешно. Ангелина помнит о своем ангеле-хранителе: «Каждый день я благодарила Филиппа за помощь, он даже рассердился: «Я это сделал, и давай забудем об этом». А как я могу забыть?»
Анастасия Заворотнюк и поклонница «Моей прекрасной няни»
Няня Вика» стала ангелом-хранителем для девочки. Фото: личный архив Юлии Завгородней
52-летняя Заворотнюк пятый год ведет непубличный образ жизни - у актрисы онкологическое заболевание. Однажды актриса помогла юной поклоннице Юлии Завгородней победить лейкемию, и теперь эта уже взрослая женщина молится и поддерживает свою «прекрасную няню».
В 2008 году Завгородней было 8 лет, и она уже второй год лежала в Морозовской больнице с серьезным диагнозом. На ТВ тогда шел последний (7-й) сезон «Моей прекрасной няни». Девушка рассказывала: «Все смотрели, и я смотрела. Никогда не была фанаткой артистов, музыкантов, но вот Заворотнюк мне понравилась. И у меня появилась мечта - познакомиться с ней. О своем желании я написала в личном дневнике. Родители прочитали и решили исполнить мою мечту».
Папа девочки связался с директором Анастасии Заворотнюк, и актриса согласилась на общение с ребенком. Завгородняя считает, что положительные эмоции дали толчок к выздоровлению: «Мы познакомились с Анастасией, подружились. Я часто приезжала на съемки. Когда закончился сериал, Анастасия стала приглашать меня на съемки телешоу «Ледниковый период». В это сложно поверить, но общение с ней придавало мне силы… Во время репетиций Настя уделяла мне много времени, она относилась ко мне как к дочери. Уже позже она всегда звонила нам, интересовалась моим здоровьем. В какой-то момент случилось чудо, и я пошла на поправку».
Фото: личный архив Юлии Завгородней
Конечно, поклонница Заворотнюк понимает, что напрямую хорошие анализы и общение с кумиром не связаны: «Но сердце подсказывает, что чудо произошло, когда популярная актриса протянула руку совершенно незнакомой больной девочке. Знакомство с актрисой - это самые яркие воспоминания из моего детства. У меня не было подруг, я пропустила школу, а Настя подарила мне счастье…»
С Завгородней сняли инвалидность, и она уже много лет здорова. За толчок к желанию жить благодарит Анастасию Заворотнюк. Актриса поздравляла свою поклонницу в 2017 году с замужеством. Последние годы Юлия Завгородняя молится о выздоровлении своей «прекрасной няни».