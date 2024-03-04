«Облысела»: россияне ужаснулись новым кадрам Аллы Пугачевой без шиньона на яхте

Алла Пугачева любит весну, поэтому давно придумала свой праздник. Каждый год в первое воскресение марта она отмечает День желтых цветов. Обычно певица поздравляет поклонников. В этом году ей сначала пришлось отреагировать на альбом, который 1 марта выложили на разные платформы.
На нем были записи песен, которые Примадонна исполнила на своем концерте в 2019 году. Она дала понять, что никак не связана с публикацией. При этом артистка объявила, что к юбилею выпустит новые песни. Она заверила, что сделает это ради поклонников.
А 3 марта Алла Борисовна отпраздновала первое воскресение весны. Она собрала друзей на яхте. Певица в белой футболке с ожерельем и джинсовой рубашке красовалась на камеру. Она сделала макияж с акцентом на глаза и прическу с небрежными кудрями в стиле 90-х. Артистка на фоне ритмичной песни кивала в такт. Она обнималась с подругой.
Алла Пугачева решила устроить вечеринку. Фото: соцсети Аллы Пугачевой
На следующий день Пугачева поделилась видео. Она показала, какую вечеринку устроила. Певица не переставала улыбаться. Она демонстрировала, что ей не скучно.
«Круто отгуляли «Первое воскресение весны»! Спасибо всем за цветы, за поздравления и ежедневную радость от моих верных поклонников, живем дальше! Не беспокойтесь за меня!» – написала звезда.
Пользователи Сети удивились, увидев артистку. Многие заметили, что она была без шиньона. Примадонна показала свои настоящие волосы. Она признавалась, что их осталось не так много после поездки в Чернобыль.
«Интересно, а как вы выглядите без фильтров? Как же лживо все это ваше наигранное веселье», – заявила gg.0213.
«Люди, кто это?» – спросила tamaramaslenko.
«Облысела, старушка, и фотошоп не помогает», – написала olgaandriushchenk.
«Опять скрипит», – заметила natasab77.
«А счастье то наигранное....его просто нет! К 80 годам поменять место жительства, как ветер мотаться с места на место, ждать чего-то... Этого ли вы хотели, Борисовна?» – спросила 19svetlayu79.
«Что натворила с собой? Эх, Алла», – удивилась anatin2869.
«А фильтров то сколько наложили. Ну и правильно, не узнаваемая. Ужас» – отметила antonovaolgavv.
Примечательно, что рядом с Пугачевой на вечеринке не было ее мужа Максима Галкина*. Он отправился на гастроли. 4 марта юморист вышел на связь из Вильнюса. Поклонники удивились, что супруги так много времени проводят раздельно.
К слову, певица не раскрывает свое местоположение. Она жила в Израиле, потом перебралась на Кипр. Но потом артистка стала снова появляться в Тель-Авиве. Появились слухи, что климат на Кипре ей не подошел. Но ее дети Лиза и Гарри успели насладиться отдыхом на острове. Они путешествует с мамой. Им пришлось сменить уже несколько учебных заведений.
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Напомним, что 15 апреля Алла Борисовна отметит свое 75-летие. Пока она не стала говорить, будет ли устраивать концерт. Но скорее всего, артистка закатит вечеринку, чтобы оторваться с друзьями. Она поддерживает общение с теми, кто уехал из России, а также и с теми, кто до сих пор живет в Москве.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
Максим Галкин* и Алла Пугачева порой вместе выходят в свет. Фото: соцсети Аллы Пугачевой