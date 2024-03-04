«Облысела»: россияне ужаснулись новым кадрам Аллы Пугачевой без шиньона на яхте

Алла Пугачева любит весну, поэтому давно придумала свой праздник. Каждый год в первое воскресение марта она отмечает День желтых цветов. Обычно певица поздравляет поклонников. В этом году ей сначала пришлось отреагировать на альбом, который 1 марта выложили на разные платформы.

На нем были записи песен, которые Примадонна исполнила на своем концерте в 2019 году. Она дала понять, что никак не связана с публикацией. При этом артистка объявила, что к юбилею выпустит новые песни. Она заверила, что сделает это ради поклонников.

А 3 марта Алла Борисовна отпраздновала первое воскресение весны. Она собрала друзей на яхте. Певица в белой футболке с ожерельем и джинсовой рубашке красовалась на камеру. Она сделала макияж с акцентом на глаза и прическу с небрежными кудрями в стиле 90-х. Артистка на фоне ритмичной песни кивала в такт. Она обнималась с подругой.