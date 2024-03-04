Сменила фамилию, снялась в сериале «Ивановы-Ивановы»: как Кристина Каширина вслед за сестрой стала актрисой и почему скрывает личную жизнь

Личная жизнь

Красавица Кристина ростом повыше сестры Анжелики, у нее 165 см. Весит актриса 45 кг. При этом сестер часто путают, настолько сильно они похожи. Хотя, напомним, между сестрами — 8 лет разницы.

А вот есть ли у Кристины вторая половинка, она не распространяется. Девушка сосредоточена на развитии карьеры, в служебных романах не замечена.

Карьера сегодня

Актриса сегодня открыта предложениям, активно развивает соцсети и занимается танцами. Также Кристина любит путешествовать, ее увлечения разделяет сестра Анжелика — они часто выбираются заграницу вместе, о чем рассказывают поклонникам в Сети.

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