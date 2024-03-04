Сменила фамилию, снялась в сериале «Ивановы-Ивановы»: как Кристина Каширина вслед за сестрой стала актрисой и почему скрывает личную жизнь

Кристина Валерьевна Каширина родилась 6 июля 1994 года в городе Салават Республики Башкортостан. Она появилась на свет в семье врачей и имеет армянские корни по отцу, Валерию Асланяну, хирургу по профессии.
Маленькая Кристина Каширина с папой. Фото: соцсети
В семье две актрисы Кашириных. Анжелика, которая на восемь лет старше Кристины, известна по таким сериалам, как «Даешь, молодежь!», «Барвиха», «Мамочки» и другим. Фамилию для работы обе актрисы взяли мамину девичью.
Кристина Каширина (справа) с сестрой Анжеликой. Фото: соцсети К. Кашириной
Когда Кристине было пять лет, глава семьи ушел из жизни. Она осталась с мамой вдвоем, когда старшая сестра уехала в Москву поступать в ГИТИС. И младшая стала тянуться за ней, вдохновляясь успехами. Девочка занималась в хореографической студии, посещала студию вокала, практиковала йогу и фехтование.
Кристина Каширина в детстве. Фото: соцсети К. Кашириной
По окончании школы Кристина с мамой перебрались в Москву, и семья воссоединилась. Младшая Каширина пошла по стопам сестры, только выбрала для получения актерской профессии Щукинское училище.
Театр
Еще в вузе Кристина Каширина начала получать сценическую практику. В студенческом театре она играла в пьесах «Вишневый сад» и «Путешествие мсье Перришона». По окончании вуза в 2016 году звезда выбрала кино.
Кристина Каширина училась в Щепкинском училище. Фото: соцсети К. Кашириной
Кинокарьера
А вот сниматься Каширина-младшая начала уже с дипломом в кармане. И ее дебютной стала роль официантки в спин-оффе сериала «Кухня». В 2016 году на экраны вышел сериал «Отель «Элеон». Ее официантку в итоге полюбили поклонники проекта, и актриса стала узнаваемой.
Кристина Каширина в сериале «Ивановы-Ивановы». Кадр из сериала
Благодаря успеху Кристина получила предложение сняться в комедии «Ивановы-Ивановы». Она исполнила заметную роль: сыграла одноклассницу двух главных героев Яну, которая не может выбрать, с кем из них крутить роман.
Еще одна яркая роль Кашириной-младшей случилась в 2018 году. Это было продолжения ситкома про отель «Элеон» — «Гранд» на канале «Супер». Вышло несколько сезонов, и Каширина появилась в каждом из них. Актерский состав и герои не изменились — это знакомые и любимые еще по «Кухне» персонажи.
Кристина Каширина на съемках сериала «Екатерина. Самозванцы». Фото: соцсети К. Кашириной
В 2019 году Кристина Каширина пополнила каст сериала «ИП Пирогова», ей досталась небольшая роль Маши, а в многосерийном историческом фильме «Екатерина. Самозванцы» сыграла итальянскую фрейлину Анжелику.
Другие проекты
Каширина принимала участие в шоу «Форт Боярд» вместе с сестрой Анжеликой в 2020 году. Девушки проявили себя самоотверженно, несмотря на свои страхи. Именно тогда на их долю выпал обязательный 10-дневный карантин на фоне пандемии, а потом сложные съемки.
Кристина Каширина на шоу «Форт Баярд». Кадр из шоу
Личная жизнь
Красавица Кристина ростом повыше сестры Анжелики, у нее 165 см. Весит актриса 45 кг. При этом сестер часто путают, настолько сильно они похожи. Хотя, напомним, между сестрами — 8 лет разницы.
А вот есть ли у Кристины вторая половинка, она не распространяется. Девушка сосредоточена на развитии карьеры, в служебных романах не замечена.
Карьера сегодня
Актриса сегодня открыта предложениям, активно развивает соцсети и занимается танцами. Также Кристина любит путешествовать, ее увлечения разделяет сестра Анжелика — они часто выбираются заграницу вместе, о чем рассказывают поклонникам в Сети.
Если вы заметили неточность в тексте, сообщите об этом на почту tele@teleprogramma.pro.