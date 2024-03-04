Почему Юрий Яковлев не смог с первого раза поступить в театральный: творческий путь знаменитого «Ивана Васильевича»

Детство и юность

Свой жизненный путь знаменитый советский актер Юрия Яковлев начал 25 апреля 1928 года в Москве. Его отец в молодости тоже хотел стать артистом, но потом получил профессию юриста. Мать работала диетсестрой в столовой при Кремлевской поликлинике.

Родители Юрия через некоторое время развелись, мальчик остался жить с мамой, отце стал навещать его по четвергам.

В 1937 году начались массовые аресты. Матери Юрия, в отличие от дяди, удалось спастись, уволившись с работы. Осенью 1941 года в доме Яковлевых прошла эвакуация, и семья переехала в Уфу. Мальчик вместе с матерью стал служить в госпитале, а также учился в школе.