Почему Юрий Яковлев не смог с первого раза поступить в театральный: творческий путь знаменитого «Ивана Васильевича»

Детство и юность
Свой жизненный путь знаменитый советский актер Юрия Яковлев начал 25 апреля 1928 года в Москве. Его отец в молодости тоже хотел стать артистом, но потом получил профессию юриста. Мать работала диетсестрой в столовой при Кремлевской поликлинике.
Родители Юрия через некоторое время развелись, мальчик остался жить с мамой, отце стал навещать его по четвергам.
В 1937 году начались массовые аресты. Матери Юрия, в отличие от дяди, удалось спастись, уволившись с работы. Осенью 1941 года в доме Яковлевых прошла эвакуация, и семья переехала в Уфу. Мальчик вместе с матерью стал служить в госпитале, а также учился в школе.
Детские годы Юрия Яковлева пришлись на время войны. Фото: kino-teatr.ru
В 1943 году они вернулись домой. Яковлев стал работать сначала заправщиком, а потом мастером по ремонту автомобилей в посольстве США. Юноша собирался поступать в Институт международных отношений, но все же передумал и принял решение стать актером. О чем потом ни разу не жалел.
Парень репетировал в маленькой кладовке квартиры, оттачивал дикцию и постановку голоса. Во ВГИК он не поступил, приемной комиссии показалось, что Яковлев будет плохо смотреться в кадре.
Однако в Щукинское училище удалось пройти благодаря актрисе Цецилии Львовне.
В конце учебы актеру удалось зарекомендовать себя как подающего надежду молодого таланта. Он без труда устроился в Академический театр имени Евгения Вахтангова, где через некоторое время стал одним из главных актеров.
Юрий Яковлев быстро стал одним из главных актеров Театр имени Вахтангова. Фото: kino-teatr.ru
Театр
В 1952 году Юрий начал выходить на подмостки большой сцены. Сначала это были эпизодические и небольшие роли. Уже через год ему начали доверять второстепенные, а вскоре и главные образы, среди которых Ленский, вызвавший восторг у зрителя.
Артист участвовал во множестве спектаклей, а с 1954 по 1962 год активно появлялся на экране. К концу 60-х исполнитель утвердился в качестве ведущего актера Театра имени Евгения Вахтангова. Постановки с участием актера собирали аншлаги. Предложения сыпались из разных театров столицы. Но исполнитель был верен своему месту работы.
Службе в Вахтанговском театре Яковлев посвятил 60 лет и сыграл более чем в 50 пьесах, работал с разными режиссерами, среди которых и Владимир Этуш, и Роман Виктюк.
Юрий Яковлев всю жизнь работал в одном театре. Фото: Global Look Press
Кино
Путь в кино начался с эпизодической роли в фильме «Великий воин Албании Скандербег», который удостоился премии на Каннском фестивале.
Юрий Яковлев в фильме «Великий воин Албании Скандербег». Фото: kino-teatr.ru
Популярность к Яковлеву пришла после роли в экранизации первой части романа Федора Достоевского «Идиот». В 1961 году Юрий снялся в картине Эльдара Рязанова «Человек ниоткуда».
Многим запомнился его яркий образ поручика Ржевского в следующей киноленте Рязанова «Гусарская баллада», которую зрители увидели в 1962 году.
На молодого артиста посыпались предложения, поэтому за следующие 10 лет Юрий появился в более чем 20 фильмах. В 70-е годы актер сыграл в легендарной комедии «Иван Васильевич меняет профессию», а затем в не менее знаменитом новогоднем фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!».
Юрий Яковлев в комедии «Иван Васильевич меняет профессию». Фото: kino-teatr.ru
Новый постперестроечный кинематограф не очень нравился советскому актеру, поэтому с 1993 года он принял участие только в нескольких телепроектах и четырех фильмах, один из которых — «Ирония судьбы. Продолжение».
«Ирония судьбы. Продолжение» не стал популярен у зрителя. Фото: kino-teatr.ru
Кроме того, актер пробовал себя в озвучивании мультфильмов, документальных фильмов и пластинок. Его манеру сравнивали с Юрием Левитаном.
Юрий Яковлев в «Иронии судьбы, или С легким паром!». Фото: kino-teatr.ru
Личная жизнь
Актер впервые женился на Кире Манчульской, которая работал врачом. Их союз продлился меньше 10 лет. Супруга очень хорошо заботилась о муже, а когда она заболела, он отплатил ей той же монетой. Их первый ребенок умер через три дня после рождения, потом еще долго они не заводили детей.
А когда жена Яковлева все-таки забеременела, то оказалось, что от него же ждет ребенка актриса Екатерина Райкина, к которой ушел актер.
Артист не хотел причинять страданий своей жене, но принял такое решение. Во втором браке Яковлев прожил три года, развод состоялся из-за пристрастия Юрия к алкоголю.
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Юрий Яковлев был женат трижды. Фото: Global Look Press
Только в третьем браке исполнитель смог обрести семейное счастье. Женой актера стала директор музея Вахтанговского театра Ирина Сергеева. В 1969 году она подарила супругу сына Антона. Они прожили вместе до самой смерти Яковлева.
Все дети Юрия выбрали путь отца и стали актерами. Алена Яковлева состоит в труппе Театра сатиры, как и ее дочь Мария Козакова. Алексей Яковлев сначала сотрудничал с Театром им. М.Н. Ермоловой, затем основал свой бизнес. Антон Яковлев стал режиссером.
Со всеми детьми к старости артист наладил теплые дружеские отношения, и они часто собирались у него дома в теплом кругу.
Все дети актера пошли по его стопам. Фото: Global Look Press
Смерть
30 ноября 2013 года Юрия Яковлева не стало. За некоторое время до смерти актера госпитализировали, но врачи не смогли побороть сердечную недостаточность. Актер умер от отека легких и сердечного приступа.
Родные знаменитости тяжело переживали его уход. Церемония прощания собрала многочисленных коллег и друзей артиста в родном театре.
Мэтр советского кино был похоронен на Новодевичьем кладбище, а через два года на его могиле был установлен памятник.
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