Почему Волочкова, Буланова и Ханга не отмечают 8 Марта: «Этот день я не праздную, его празднуют мои мужчины»

8 марта - день, когда все женщины, в том числе знаменитые принимают цветы и поздравления, а также другие знаки внимания от сильной половины человечества. Как знаменитые представительницы женского пола проводят этот праздник и какие подарки получают, узнала Teleprogramma.pro.
Анастасия Волочкова относится к 8 марта с юмором. Фото: личный архив Анастасии Волочковой
Анастасия Волочкова
Знаменитая балерина Анастасия Волочкова не раз признавалась, что любит праздники и постоянно старается поддерживать праздничную атмосферу у себя в доме. 8 марта у нее ассоциируется с цветами.
«Я люблю цветы больше всего в своей жизни, так же как свое творчество, как сцену, аплодисменты зрителей».
У балерины праздник каждый день. Волочкова рассказала, что если ей его не создают, то она создает его сама. Она окружена вниманием мужчин повсеместно и ежедневно и цветами - по поводу и без. Анастасия, конечно, привыкла получать букеты не только в этот праздник, но и в любой другой день.
«Поэтому 8 марта я не праздную, его празднуют мои мужчины и одаривают меня цветами и подарками».
Мама балерины рассказывала ей, что именно в Международный женский день, мужчины в метро уступали женщинам места, дарили мимозы, тюльпаны. Из-за этого Анастасия относится к 8 марта с юмором.
Самым неожиданным подарком стал калейдоскоп, который подарил Анастасии отец ее дочери.
«Для того, чтобы я смотрела в маленькое отверстие калейдоскопа, как переливаются картинки из хрусталиков. Чтобы просто не всегда бежать, спешить и гнаться за жизнью, творчеством. Мне показалось, это очень мило».
В завершении знаменитость поздравила всех девочек, девушек и женщин с наступающим праздником - Международным женским днем.
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Елена Ханга не отмечает женский праздник. Фото: Global Look Press
Телеведущая Елена Ханга вообще не празднует 8 марта. Она радовалась этому празднику в то время, когда посещала детский сад. Елене нравилось клеить мимозы на открытки, для нее это осталось в памяти. Потом уже пошли корпоративы. В этом году подруга предлагает собраться и отметить праздник.
Муж ведущей радует ее в другие дни, только не по праздникам.
«Он очень не любит знаки внимания по праздникам, потому что считает это фальшивым. Если красный день в календаре, то женщине нужно сказать что-то хорошее. А он говорит хорошее, когда ему хочется, а не когда надо».
Елена Ханга вспомнила, что во время учебы в школе, она маме решила подарить на 8 марта духи. Она собрала все свои деньги, которые мама давала ей на буфет.
«Наскребла и купила ей маленькие духи в галантереи. И она меня отчитала и сказала, чтобы я никогда не делала подарки, потому что это надо и никогда не дарила плохие подарки».
У Елены есть подруга, которая всегда дарит то, что ей хочется. Она делает это в любой день календаря.
«Вот это, мне кажется, самые правильные подарки».
Кроме того, Ханга не любит, когда начинают рассылать картинки. Считает. Что в этом нет души и даже не знает, как на них реагировать.
Татьяна Буланова 8 марта родила младшего сына. Фото: Global Look Press
Певица Татьяна Буланова тоже особо не празднует 8 марта.
«Наверное, это связано с тем, что у меня день рождения 6 марта, поэтому этот праздник всю жизнь нивелировался на фоне более главного для меня праздника. Честно говоря, какого-то трепетного отношения к этому празднику у меня никогда не было».
А когда исполнительница родила младшего сына, для нее этот день стал еще больше связан с семейными торжествами. Получается, что самый запоминающийся подарок она сделала себе сама.