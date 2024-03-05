Почему Волочкова, Буланова и Ханга не отмечают 8 Марта: «Этот день я не праздную, его празднуют мои мужчины»

Знаменитая балерина Анастасия Волочкова не раз признавалась, что любит праздники и постоянно старается поддерживать праздничную атмосферу у себя в доме. 8 марта у нее ассоциируется с цветами.

«Я люблю цветы больше всего в своей жизни, так же как свое творчество, как сцену, аплодисменты зрителей».

У балерины праздник каждый день. Волочкова рассказала, что если ей его не создают, то она создает его сама. Она окружена вниманием мужчин повсеместно и ежедневно и цветами - по поводу и без. Анастасия, конечно, привыкла получать букеты не только в этот праздник, но и в любой другой день.

«Поэтому 8 марта я не праздную, его празднуют мои мужчины и одаривают меня цветами и подарками».

Мама балерины рассказывала ей, что именно в Международный женский день, мужчины в метро уступали женщинам места, дарили мимозы, тюльпаны. Из-за этого Анастасия относится к 8 марта с юмором.

Самым неожиданным подарком стал калейдоскоп, который подарил Анастасии отец ее дочери.

«Для того, чтобы я смотрела в маленькое отверстие калейдоскопа, как переливаются картинки из хрусталиков. Чтобы просто не всегда бежать, спешить и гнаться за жизнью, творчеством. Мне показалось, это очень мило».

В завершении знаменитость поздравила всех девочек, девушек и женщин с наступающим праздником - Международным женским днем.

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