Как Вячеслав Фетисов увел жену у знаменитого футболиста и стал полковником: жизнь спортсмена в СССР, России и США

Жизненный путь Вячеслава Фетисова и после завершения профессиональной хоккейной карьеры вызывает интерес российской публики. Прославленный хоккеист ведет активную общественную деятельность, появляется в различных шоу, участвует в съемках кино. К тому же его личная жизнь неизменно вызывает интерес у публики.
И все-таки спорт для Фетисова – по сей день главное дело его жизни.
Детство и юность
Вячеслав Фетисов родился в Москве в семье уроженца Рязанской области Александра Фетисова и Натальи Фетисовой из Смоленской области. Родители трудились на авиационном заводе. Воспитывали еще одного сына Анатолия 1967 года рождения.
Вячеслав Фетисов в детстве. Стоп-кадр из документального фильма «Все по честному»/ Первый канал
Оба занимались хоккеем с ранних лет, играли за ЦСКА. Но в 1985 году жизнь Анатолия оборвалась на 18 году жизни. Братья возвращались с тренировки на личном автомобиле, за рулем был Вячеслав Фетисов. Он попытался обогнать едущие перед ними «Жигули», но именно в этот момент водителя той машины стало уводить на левое колесо, он потерял управление.
Автомобиль Фетисовых отбросило на столб. Этот удар оказался убийственным для Анатолия, который скончался в больнице, а Вячеслав получил серьезные травмы. Хоккеисту пришлось учиться заново ходить, но еще сложнее было заживить душевные раны.
Анатолий Фетисов. Стоп-кадр из документального фильма «Все по-честному»/ Первый канал
Однажды Фетисов признался, что даже хотел сброситься с 17 этажа, кляня себя в смерти брата. Мама хоккеиста будто почувствовала это и сказала на поминках младшего сына старшему наследнику: «Теперь ты должен жить и играть за двоих». Это дало Вячеславу Фетисову силы двигаться дальше.
ЦСКА
Любовь к хоккею в Вячеслава Фетисова заложил его отец Александр Фетисов, именно он отдал его в секцию. С тех пор дороги назад уже не было, юный спортсмен просто заболел хоккеем.
Вячеслав Фетисов с папой. Стоп-кадр из документального фильма «Все по-честному»/ Первый канал
Во время турнира «Золотая шайба» Вячеслава заметила тренерская команда клуба «Динамо» и пригласила к себе. Но Вячеслав был слишком юн, чтобы играть за клуб, поэтому пошел в Детско-юношескую школу олимпийского резерва ЦСКА. В 18 лет Фетисов уже играл в основном составе клуба. В ЦСКА Фетисов играл 16 сезонов с 1974 по 1989 год, был капитаном команды.
Тогда советская сборная по хоккею считалась одной из самых сильных в мире, входила в тройку сильнейших. Во многом благодаря «золотой пятерке»: Вячеславу Фетисову, Алексею Касатонову, Сергею Макарову, Владимиру Крутову, Игорю Ларионову.
Вячеслав Фетисов в составе знаменитой хоккейной пятерки. Стоп-кадр из документального фильма «Все по-честному»/ Первый канал
Фетисову и членам команды ЦСКА того времени принадлежит любопытное достижение. В 1981 году они стали обладателями кубка Канады. Иностранные игроки получили тогда этот приз в первый и последний раз. Все остальное время награда оставалась в Канаде.
Игры за НХЛ
В 1989 году Вячеслав Фетисов стал играть за НХЛ, подписав контракт с «Нью-Джерси Девилз». Хоккеист состоял в рядах американских игроков до 1994 года.
С 1994 года по 1998-й Фетисов играл уже за «Детройт Ред Уингз», куда привлекли всю русскую «золотую пятерку». Это имело огромную отдачу. Два года подряд они завоевывали Кубок Стэнли. На третий год Фетисова настигла та же награда, но уже как тренера этой команды в 2000 году. В 2002 году спортсмен уволился из клуба.
За 9 лет игр в НХЛ Вячеславу Фетисову удалось заработать не меньше 10 миллионов долларов. По некоторым данным, в 90-е он вложил эти деньги в недвижимость в Москве. Кроме того, организовал ряд бизнесов, поставляя в страну мебель, компьютерную технику, продукты.
В 2000 году Вячеслав Фетисов попрощался с профессиональным хоккеем как игрок. И отыграл последний прощальный матч в Москве, пригласив на него всю «золотую пятерку» и других мировых звезд хоккея, включая Павла Буре, Мартина Бродо, Яри Курри, Скотта Стивенса, Ларри Робинсона и Геннадия Цыганкова.
Вячеслав Фетисов в молодости. Фото: Global Look Press
В 2002 году Вячеслав Фетисов вернулся на родину стал президентов ЦСКА и председателем совета директоров Континентальной хоккейной лиги. С 2009 года в РЭУ имени Г. В. Плеханова является заведующим кафедры менеджмента спортиндустрии. С 2012 года является председателем правления Российской любительской хоккейной лиги.
Спортивные достижения Фетисова
Вячеслав Фетисов имеет такое количество наград, которое многим и не снилось. В том числе хоккеист является двухкратным олимпийским чемпионом, десятикратным чемпионом Европы, семикратным чемпионом мира, двухкратным обладателем кубка Стэнли, четырехкратным чемпионом СССР.
Президент России Владимир Путин вручает награду Вячеславу Фетисову. Фото: Global Look Press
Общественная деятельность
С 2003 года является действительным государственным советником Российской Федерации.
С 2004 года по 2008 годы являлся руководителем Федерального агентства по физкультуре и спорту.
С 2011 года Вячеслав Фетисов становится первым заместителем председателя комитета Совфеда по социальной политике.
С 1916 года Вячеслав Фетисов является депутатом Госдумы от «Единой России». Избран первым заместителем председателя комитета ГД по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.
Фетисов также принимал участие в деятельности комиссий Совета федерации по вопросам местного самоуправления и делам молодежи, был членом попечительского совета Всероссийского общества охраны природы.
Вячеслав Фетисов является депутатом Госдумы. Фото: Global Look Press
Российский спортсмен является послом доброй воли ООН по сохранению экологической чистоты Арктики и Антарктики, а также посол ЮНЕСКО по туризму.
А с осени 2019 года правительством столицы России он был назначен амбассадором Москвы по туризму.
В 2020 году именно Вячеслав Фетисов инициировал уникальную акцию – проведение матча по хоккею на Северном полюсе. Таким образом хоккеист решил привлечь общественность к экологическим проблемам региона.
Сразу несколько матчей под общим названием «Последняя игра» также прошли в нескольких точках мира. Таким образом акция приобрела международный масштаб. Об изменении климата на планете заговорили громче и увереннее.
Вячеслав Фетисов в составе знаменитой хоккейной пятерки в зрелые годы. Фото: Global Look Press
Интересный факт
Вячеслав Фетисов хоть и известен как хоккеист и общественный деятель, к тому же имеет звание полковника. Дело в том, что в ЦСКА все спортсмены носили воинские звания. Аббревиатура, ЦСКА расшифровывается как Центральный спортивный клуб Армии.
Фильмография
Вячеслав Фетисов снялся в нескольких художественных фильмах, правда в исключительно эпизодических ролях. Его видели в сериалах «Воронины» и «Молодежка» в 2013 году. А также в полнометражках «Красная Армия» в 2014 году и «Небесная команда» в 2021 году.
Также в 2015 году вышел сериал о Вячеславе Фетисове «Слава», в проекте он стал одним из соавторов сценария.
Поначалу хоккеист был категорически против этого многосерийного фильма, но потом все-таки согласился на него, но при одном условии, что на его личности не будут делать главного сосредоточения. Первейшей целью картины он поставил создание мотивации у молодежи посредством его примера. Режиссером этой ленты выступил Антон Азаров.
Вячеслав Фетисов в сериале «Воронины». Фото: стоп-кадр из фильма/ 2013 год/ СТС
Телевидение
Также Фетисов попробовал свои силы в тележурналистике. С 2016 года он ведет программу «Фетисов» на канале «Звезда». На шоу он обсуждает проблемы спорта с популярными личностями.
С 2021 года в его списке телепрограмм добавилась еще одна – это «Легендарные матчи» на «Звезде», где он рассказывает о знаковых играх. В первой программе о хоккее он сам стал одним из основных персонажей шоу.
А в декабре 2021 года Вячеслав Фетисов показал российской публике, что способен на юмор и легкие авантюры, появившись перед ними в шоу НТВ «Новогодняя маска» в костюме часов.
Через год Первый канал транслировал документальный фильм «Лихая музыка атаки» о российских и советских хоккеистах разного времени, показывая их достижения в периоды проведения Олимпиад.
Кроме Вячеслава Фетисова в кадре картины появляются такие прославленные спортсмены, как Владислав Третьяк, Борис Михайлов, Александр Якушев, Александр Овечкин и другие именитые спортсмены.
Вячеслав Фетисов с ветеранами хоккея. Фото: Global Look Press
Личная жизнь
Вячеслав Фетисов с 1989 года женат на Ладлене Фетисовой (девичья фамилия – Сергиевская), которая является дочкой бывшего полузащитника СКВО (Куйбышев) и уфимского «Строителя» Юрия Сергиевского. Она некогда профессионально занималась конным спортом и теннисом.
Является президентом благотворительного фонда «Республика Спорт», занимается логистическим бизнесом, является совладелицей автосалона на Новорижском шоссе. Имеет двойное гражданство: российское и американское, поскольку родилась в США.
Вячеслав Фетисов с женой, Григорием Лепсом и его бывшей супругой Фото: Global Look Press
На момент знакомства с Вячеславом Фетисовым Ладлена была еще замужем за известным футболистом «Спартака» Вагизом Хидиатуллиным. Для него эта история оказалась крайне печальной.
Он до последнего не хотел отпускать любимую женщину, отказывал ей в разводе, вызывал на разговоры хоккеиста. Но запретная любовь оказалась сильнее. Ладлена ушла от супруга и до сих пор счастливо живет с Вячеславом Фетисовым.
Также бракосочетание Вячеслава Фетисова с Ладленой было затруднено жестким поведением главного тренера ЦСКА Вячеслава Тихонова, который заявил, что не отпустит клубников на его свадьбу. Бракосочетание пришлось отложить на некоторое время, пока не позволил тренер. После похода в ЗАГС супруги некоторое время жили в Америке.
Вячеслав Фетисов с женой. Стоп-кадр из документального фильма «Все по-честному»/ Первый канал
В США в 1991 году у них родилась дочка Анастасия, которая также имеет двойное гражданство. Обучаться в школе наследница Фетисова начала в Нью-Йорке. Затем с 12 лет она посещала англо-американскую школу в Москве. С детства мечтала работать в кино, практиковалась в Голливуде в качестве помощника продюсера, была аспиранткой школы кинематографии университета Нью-Йорка режиссерского факультета.
Вячеслав Фетисов с женой и дочерью. Фото: Global Look Press
Также Вячеславу Фетисову приписывают незаконнорожденную дочь Марию. Ее мать, исполнительница романсов Любовь Исаева в 2002 году обратилась в суд о признании отцовства Вячеславом Фетисовым. Хоккеист не был ни на одном заседании и связь с девочкой отрицал.
В итоге суд не признал его родителем девочки. Она, в свою очередь рассказывала журналистам, что встречалась с «отцом» в раннем детстве несколько раз, и он ей помогал материально. Потом якобы резко прервал с ней связь.
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