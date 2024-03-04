Как Вячеслав Фетисов увел жену у знаменитого футболиста и стал полковником: жизнь спортсмена в СССР, России и США

Фетисову и членам команды ЦСКА того времени принадлежит любопытное достижение. В 1981 году они стали обладателями кубка Канады. Иностранные игроки получили тогда этот приз в первый и последний раз. Все остальное время награда оставалась в Канаде.

Игры за НХЛ

В 1989 году Вячеслав Фетисов стал играть за НХЛ, подписав контракт с «Нью-Джерси Девилз». Хоккеист состоял в рядах американских игроков до 1994 года.

С 1994 года по 1998-й Фетисов играл уже за «Детройт Ред Уингз», куда привлекли всю русскую «золотую пятерку». Это имело огромную отдачу. Два года подряд они завоевывали Кубок Стэнли. На третий год Фетисова настигла та же награда, но уже как тренера этой команды в 2000 году. В 2002 году спортсмен уволился из клуба.

За 9 лет игр в НХЛ Вячеславу Фетисову удалось заработать не меньше 10 миллионов долларов. По некоторым данным, в 90-е он вложил эти деньги в недвижимость в Москве. Кроме того, организовал ряд бизнесов, поставляя в страну мебель, компьютерную технику, продукты.

В 2000 году Вячеслав Фетисов попрощался с профессиональным хоккеем как игрок. И отыграл последний прощальный матч в Москве, пригласив на него всю «золотую пятерку» и других мировых звезд хоккея, включая Павла Буре, Мартина Бродо, Яри Курри, Скотта Стивенса, Ларри Робинсона и Геннадия Цыганкова.