«Набор слов и отсутствие голоса»: россияне не оценили новый трек Аллы Пугачевой

Новый альбом

Пугачева официально «открыла весну». Впервые за 16 лет она решила порадовать своих поклонников новым альбомом «PS» из 20 песен. Пугачева призналась - о релизе альбома узнала последней. Но пообещала порадовать поклонников новой музыкой к 75-летнему юбилею.

Видимо, именно эти синглы и записала певица во время своего осеннего визита в Россию. Тогда она несколько часов провела в звукозаписывающей студии в Твери. Тогда близкие к Пугачевой люди уверяли, что она записывала песни «для личного пользования».