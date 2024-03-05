«Набор слов и отсутствие голоса»: россияне не оценили новый трек Аллы Пугачевой

Новый альбом
Пугачева официально «открыла весну». Впервые за 16 лет она решила порадовать своих поклонников новым альбомом «PS» из 20 песен. Пугачева призналась - о релизе альбома узнала последней. Но пообещала порадовать поклонников новой музыкой к 75-летнему юбилею.
Видимо, именно эти синглы и записала певица во время своего осеннего визита в Россию. Тогда она несколько часов провела в звукозаписывающей студии в Твери. Тогда близкие к Пугачевой люди уверяли, что она записывала песни «для личного пользования».
Алла Пугачева выпустила новый альбом из 20 треков. Фото: Global Look Press
«Не беспокойся за меня»
Вслед за этим, Примадонна 3 марта выпустила новую песню «Не беспокойся за меня», которую презентовал Филипп Киркоров в социальных сетях. Текст песни написала сама Пугачева вместе с композитором Константином Губиным, который также стал автором музыки. Киркоров указал автора слов и музыки и поблагодарил певицу за слова, затронувшие глубинные струнки души.
Текст песни является признанием в любви или неким манифестом. Но композиция выдержана в силе позднего творчества исполнительницы. Оценили ли пользователи возвращение ушедшей звезды, разбиралась Teleprogramma.pro.
Новую песню Пугачевой опубликовал в своей соцсети Филипп Киркоров. Фото: Global Look Press
Мнение в Сети
Отсутствие голоса и смысла в самой песни - вот, что услышали россияне в новом треке Примадонны. Большинство не оценило попытку Пугачевой вернуться на эстраду.
И К: «Безбилетный пассажир,
По другому «зайка»,
Так всю жизнь свою прожил,
Играя в убегайку».
Марина Иванова: «Кому ее песни здесь нужны? Пусть Вайкуле и Макаревичу на террасе поет».
Пришельцы,прием: «Набор слов и отсутствие голоса. Пора остановиться, купить домик у моря и жить спокойно, а не вот это вот все».
Алена: «Готова она к любой судьбе... Да еще и крылья за спиной. А как первая трудность , так только пятки сверкали. Но про крылья конечно скромно».
Оптимист по жизни: «Творчество Пугачевой во времена когда она пела песни Раймонда Паулса на стихи Ильи Резника незабываемо, каждая песня - хит. А теперь песни на слова, а эта песня вообще просто набор слов. Что было то и спела, и никакого смысла не найти».
Галина: «Рассказ... Голоса нет, и зачем позориться?»
Скамеечка: «Я не хочу, что бы она дарила нам счастье. Отпелась. Хватит. Пора на покой!»
Маргарита Дмитриева: «Пессимистичная песня, сама себя уговаривает, а впереди пропасть и уже ничего нельзя изменить, прошлого не вернуть. Высоко взлетела, но сама себя и сбросила. Детей бы пожалели».
Катя Иванова: «Голос пропал. Читает под музыку. Да в Израиле это не катит».
Виктория Х.: «Человеку уже 75 лет,биологические часы не остановить.Я выросла на ее песнях,но время идет идет вперед, и люди меняются. Зачем подтягивать песню к ситуации? Она сама поменяла свою аудиторию и публику, пусть поет для них! Удачи! Давайте смотреть на молодежь и идти вперед, не оглядываться назад!»
В Сети не оценили песню Аллы Борисовны. Фото: Global Look Press
Верные поклонники
Впрочем некоторые все же оценили новый трек Примадонны. Поклонники творчества Пугачевой считают, что она правильно делает - пора возвращаться и продолжать дарить людям радость. Новая песня им очень понравилась, а поступок Аллы восхитил.
Анжелика К.: «Прекрасная песня. Человек в почтенном возрасте поет о себе. О своей жизни и судьбе, о том что все может случиться в момент, но когда он наступит неизвестно... Молодец она!»
Нина-Павловна Постовалова: «Хорошая песня, спела, как всегда с душой, голос, правда, хриплый стал».
Удача: «Мне понравился ее новый альбом. Особенно песня «На коне». Да, голос просел, конечно, она пожилая и больная женщина, но все же неплохо для такого-то возраста».
Nati Golubeva: «Молодец, Алла! Всегда в нашем сердце!»
Не только пользователи Сети, но и некоторые знаменитости в восторге от композиции Пугачевой. Они написали в комментариях, что эта песня вызывает бурю эмоций.
Однако критики напротив заявили, что слушать трек уехавшей звезды не намерены, поскольку история этой певицы в нашей стране давно закончена.