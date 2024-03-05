«Набор слов и отсутствие голоса»: россияне не оценили новый трек Аллы Пугачевой

Алла Пугачева представила поклонникам новую песню. Фото: Global Look Press

Teleprogramma.pro узнала, как пользователи Сети оценили новый трек Примадонны.

Новый альбом

Пугачева официально «открыла весну». Впервые за 16 лет она решила порадовать своих поклонников новым альбомом «PS» из 20 песен. Пугачева призналась - о релизе альбома узнала последней. Но пообещала порадовать поклонников новой музыкой к 75-летнему юбилею.

Видимо, именно эти синглы и записала певица во время своего осеннего визита в Россию. Тогда она несколько часов провела в звукозаписывающей студии в Твери. Тогда близкие к Пугачевой люди уверяли, что она записывала песни «для личного пользования».

Алла Пугачева выпустила новый альбом из 20 треков. Фото: Global Look Press

«Не беспокойся за меня»

Вслед за этим, Примадонна 3 марта выпустила новую песню «Не беспокойся за меня», которую презентовал Филипп Киркоров в социальных сетях. Текст песни написала сама Пугачева вместе с композитором Константином Губиным, который также стал автором музыки. Киркоров указал автора слов и музыки и поблагодарил певицу за слова, затронувшие глубинные струнки души.

Текст песни является признанием в любви или неким манифестом. Но композиция выдержана в силе позднего творчества исполнительницы. Оценили ли пользователи возвращение ушедшей звезды, разбиралась Teleprogramma.pro.

Новую песню Пугачевой опубликовал в своей соцсети Филипп Киркоров. Фото: Global Look Press

Мнение в Сети

Отсутствие голоса и смысла в самой песни - вот, что услышали россияне в новом треке Примадонны. Большинство не оценило попытку Пугачевой вернуться на эстраду.

И К: «Безбилетный пассажир,

По другому «зайка»,

Так всю жизнь свою прожил,

Играя в убегайку».

Марина Иванова: «Кому ее песни здесь нужны? Пусть Вайкуле и Макаревичу на террасе поет».

Пришельцы,прием: «Набор слов и отсутствие голоса. Пора остановиться, купить домик у моря и жить спокойно, а не вот это вот все».

Алена: «Готова она к любой судьбе... Да еще и крылья за спиной. А как первая трудность , так только пятки сверкали. Но про крылья конечно скромно».

Оптимист по жизни: «Творчество Пугачевой во времена когда она пела песни Раймонда Паулса на стихи Ильи Резника незабываемо, каждая песня - хит. А теперь песни на слова, а эта песня вообще просто набор слов. Что было то и спела, и никакого смысла не найти».

Галина: «Рассказ... Голоса нет, и зачем позориться?»

Скамеечка: «Я не хочу, что бы она дарила нам счастье. Отпелась. Хватит. Пора на покой!»

Маргарита Дмитриева: «Пессимистичная песня, сама себя уговаривает, а впереди пропасть и уже ничего нельзя изменить, прошлого не вернуть. Высоко взлетела, но сама себя и сбросила. Детей бы пожалели».

Катя Иванова: «Голос пропал. Читает под музыку. Да в Израиле это не катит».

Виктория Х.: «Человеку уже 75 лет,биологические часы не остановить.Я выросла на ее песнях,но время идет идет вперед, и люди меняются. Зачем подтягивать песню к ситуации? Она сама поменяла свою аудиторию и публику, пусть поет для них! Удачи! Давайте смотреть на молодежь и идти вперед, не оглядываться назад!»

В Сети не оценили песню Аллы Борисовны. Фото: Global Look Press

Верные поклонники

Впрочем некоторые все же оценили новый трек Примадонны. Поклонники творчества Пугачевой считают, что она правильно делает - пора возвращаться и продолжать дарить людям радость. Новая песня им очень понравилась, а поступок Аллы восхитил.

Анжелика К.: «Прекрасная песня. Человек в почтенном возрасте поет о себе. О своей жизни и судьбе, о том что все может случиться в момент, но когда он наступит неизвестно... Молодец она!»

Нина-Павловна Постовалова: «Хорошая песня, спела, как всегда с душой, голос, правда, хриплый стал».

Удача: «Мне понравился ее новый альбом. Особенно песня «На коне». Да, голос просел, конечно, она пожилая и больная женщина, но все же неплохо для такого-то возраста».

Nati Golubeva: «Молодец, Алла! Всегда в нашем сердце!»

Не только пользователи Сети, но и некоторые знаменитости в восторге от композиции Пугачевой. Они написали в комментариях, что эта песня вызывает бурю эмоций. 

Однако критики напротив заявили, что слушать трек уехавшей звезды не намерены, поскольку история этой певицы в нашей стране давно закончена.

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