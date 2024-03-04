Знаменитые спортсмены выходят на бой под песни Николая Емелина: творческий путь музыканта

Детство и юность
Николай Емелин начал свой жизненный путь 25 июля 1965 года в казахском селе. Его назвали в честь отца, а день рождения совпал с днем появления знаменитого актера, писателя и режиссера Василий Шукшина. Этот факт всегда сам подчеркивает Емелин.
В семье будущего исполнителя воспитывалось несколько детей. Глава семьи служил конюхом и всю жизнь посвятил уходом за лошадьми. Мужчина держал 16 коней в собственном табуне, и даже хозяин совхоза периодически обращался к нему с просьбой одолжить пару лошадок для прохождения комиссии по подсчету голов животных.
Мать Емелина всю жизнь прожила под чужими именем и фамилией, поскольку в Гражданскую войну ее отец сражался за белых, сбежал из заключения в Китай. Другой близкий родственник был командиром в Великую Отечественную войну.
Емелин учился сразу в двух школах — общеобразовательной и музыкальной. Свою первую композицию юный талант написал в 6–7 классе. После чего попал в профессиональную школу рабочих и продолжил заниматься искусством в спецучилище. Помимо музыки молодой человек занимался боксом и стал мастером по этому виду спорта.
В 1980 году юноша стойко пошел по творческому пути и даже служба в армии не прервала его.
Николай Емелин родился в день рождения Шукшина и очень этим гордится. Фото: личная страница Николая Емелина во «ВКонтакте»
Музыка
После армии Николай начал принимать участие в различных конкурсах, фестивалях, завоевывая призы и награды.
В 1988 певец дебютировал на профессиональной сцене, а год спустя выпустил первую сольную пластинку «Рубаха и крест». Диск имел успех у публики, и Емелина стали приглашать на телепередачи.
В 1990-х артист начал сотрудничать с ансамблем «Горница» и представил слушателям второй альбом «Ничей». После этого Николай поступил на высшие режиссерские курсы в киношколу имени Сергея Бондарчука. В начали нулевых исполнителю был присужден титул «Трубящий ангел России».
Под песни Николая Емелина бойцы выходят на ринг. Фото: личная страница Николая Емелина во «ВКонтакте»
Певец русских песен каждый год баловал поклонников новыми композициями, среди которых сборники «Коло Колъ» (с «Бедой-бедовой» и «Царскими забавами»), «Пращур. Весна» (с«Русью»).
Музыканту пришла идея создать группу «Емеля и братья», исполняющими композиции в жанре фолка. Вместе с ним в коллектив вошли каскадеры Сергей Козлов и Сергей Ткаченко.
20 июня 2011 года Николай Емелин начал вести свой канал на YouTube, который пополнял клипами, периодически вел прямые эфиры, снимал видео, где делился историями из своей жизни.
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Выступления артиста — всегда шоу. Фото: личная страница Николая Емелина во «ВКонтакте»
Личная жизнь
Николай Емелин не скрывает, что у него есть жена и дети, но подробно о семье не распространяется. Исполнитель воспитал как минимум одного сына и дочь, а они подарили ему 7 внуков на 2016 год.
С детства Емелин восхищается творчество Юрия Антонова. В свободное время музыкант занимается спортом, посещает баню.
Николай Емелин женат и растит как минимум семерых внуков. Фото: личная страница Николая Емелина во «ВКонтакте
Николай Емелин сейчас
Под песни русского исполнителя выходят на бои сильнейшие спортсмены России и зарубежья.
Александр Поветкин, олимпийский чемпион по боксу, выходил под «Русь», Виталий Минаков, самбист-чемпион, представал перед публикой под «Княжий остров». Даже японец-дзюдоист Сатоши Иши неоднократно появлялся перед соперником под композицию Емелина.
Николай Емелин продолжает гастролировать. Фото: личная страница Николая Емелина во «ВКонтакте»
Артист активно занимается творчеством, дает концерты и гастролирует.
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