Знаменитые спортсмены выходят на бой под песни Николая Емелина: творческий путь музыканта

Детство и юность

Николай Емелин начал свой жизненный путь 25 июля 1965 года в казахском селе. Его назвали в честь отца, а день рождения совпал с днем появления знаменитого актера, писателя и режиссера Василий Шукшина. Этот факт всегда сам подчеркивает Емелин.

В семье будущего исполнителя воспитывалось несколько детей. Глава семьи служил конюхом и всю жизнь посвятил уходом за лошадьми. Мужчина держал 16 коней в собственном табуне, и даже хозяин совхоза периодически обращался к нему с просьбой одолжить пару лошадок для прохождения комиссии по подсчету голов животных.

Мать Емелина всю жизнь прожила под чужими именем и фамилией, поскольку в Гражданскую войну ее отец сражался за белых, сбежал из заключения в Китай. Другой близкий родственник был командиром в Великую Отечественную войну.

Емелин учился сразу в двух школах — общеобразовательной и музыкальной. Свою первую композицию юный талант написал в 6–7 классе. После чего попал в профессиональную школу рабочих и продолжил заниматься искусством в спецучилище. Помимо музыки молодой человек занимался боксом и стал мастером по этому виду спорта.

В 1980 году юноша стойко пошел по творческому пути и даже служба в армии не прервала его.