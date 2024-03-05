Его до сих пор знают даже за рубежом: как сейчас живет Юрий Антонов – живая легенда всего СССР

Юрий Антонов заслуженно считается живой легендой советской эстрады. Певец, композитор и поэт прославился своим талантом, а также поразительной способностью выпускать один хит за другим. Ему до сих пор принадлежит рекорд по количеству концертов в Ленинграде, собравших полные залы.
Антонова нередко называют единственным певцом, который мог зарабатывать миллионы еще в СССР. Однако многие забывают, насколько тернистым был путь артиста. В попытке добиться успеха Антонов был вынужден постоянно переезжать, а также переживать все новые трагедии в личной жизни.
Детство и юность
Юрий Антонов родился 19 мая 1945 года в Ташкенте. Отец артиста был настоящим героем. Михаил Васильевич служил в морской пехоте и прошел Великую Отечественную войну. Мать Юрия, Наталья Михайловна, в тот период находилась в эвакуации.
Ранее детство Антонова-младшего прошло в Берлине. В столицу Германии его и мать забрал глава семейства, который решил не возвращаться на родину после окончания Великой Отечественной войны. Помимо Юрия в семье рос еще один ребенок — его младшая сестра Жанна.
Маленький Юрий Антонов в семьей. Фото: фан-группа Юрия Антонова во «ВКонтакте»
Однако долго находиться на немецкой земле Антоновым не пришлось. После окончания службы в ГДР главу семейства перевели в Белоруссию. Вслед за ним переехала и его семья.
В Белоруссии началось творческое становление Антонова-младшего. Осев в городе Молодечно, мальчик пошел в музыкальную школу. Сразу после ее окончания Юрий твердо решил, что хочет развиваться в этом направлении. Он отправился в местное музыкальное училище, где начал учиться игре на различных инструментах.
Первые шаги в музыке
Всерьез заниматься музыкой Юрий Антонов начал уже в 14 лет. Несмотря на юный возраст, мальчик сумел стать руководителем хора в местном депо. За управление коллективом он получал внушительную для своих лет зарплату — целых 60 рублей.
Параллельно с этим Антонов организовывал эстрадный оркестр. Коллектив был известен на локальном уровне, а также давал концерты в местном Доме культуры.
Юрий Антонов в начале карьеры. Фото: фан-группа Юрия Антонова во «ВКонтакте»
В 1963 году Юрий Антонов успешно окончил вуз и отправился работать по распределению. Так он оказался в Минске. В столице Беларуси юноша начал работать учителем музыки. И хотя первое время он оставался один, со временем к нему переехали родители.
Однако вскоре Антонов понял, что может работать еще больше. Недолго думая, он отправился в Белорусскую государственную филармонию. Там юношу приняли с распростертыми объятиями, и он получил должность солиста-инструменталиста.
В Белорусской государственной филармонии Антонов проработал недолго. В 1964 году юношу призвали в армию.
Начало карьеры
Служба в вооруженных силах проходила в штатном режиме, и вскоре Антонов вернулся на гражданку. Сразу после демобилизации юноша отправился в филармонию. Ожидания Юрия были невысокими, однако его сделали музыкальным руководителем ансамбля под названием «Тоника».
Благодаря новой должности Антонов сумел познакомиться с огромным количеством интересных людей. В их числе был народный артист Белорусской ССР Виктор Вуячич, основавший «Тонику», а также гитарист Владимир Мулявин. Как признавался сам Юрий, последний сыграл ключевое значение в становлении его карьеры.
Несмотря на знакомства и локальный успех, в филармонии Антонов не задержался. В 1969 году его пригласили в ансамбль «Поющие гитары», который базировался в Ленинграде. Недолго думая, музыкант принял предложение. Вскоре он переехал в Северную столицу и стал клавишником группы.
Юрий Антонов в составе группы «Поющие гитары». Фото: фан-группа Юрия Антонова во «ВКонтакте»
Вместе с группой «Поющие гитары» Антонов начал регулярно выходить на сцену. И если сначала его выступления ограничивались игрой на клавишах, то со временем талантливый юноша примерил на себя роль солиста. Первыми песнями молодого Антонова стали «Стой, не стреляй, солдат!», «Аэропорт» и «Где же смелось?», с которыми он выступал на концертах.
Однако особенно громкой стала композиция «Если любишь ты», музыку к которой Антонов писал лично. Песня считалась одним из главных хитов своего времени, из-за чего даже вышла на отдельной пластинке в 1971 году.
Спустя несколько лет сотрудничество Антонова и группы «Поющие гитары» подошло к концу. В 70-х годах музыкант решил отправиться в свободное плаванье, из-за чего начал менять коллективы один за другим. Он выступал в ВИА «Добрый молодцы», играл в оркестре «Современник» и даже руководил ансамблем под названием «Магистрали».
Первая пластинка
В тот же период Антонов начал сотрудничать с композитором Давидом Тухмановым. Вместе с ним Юрий записывал различные песни, отвечая за вокальные партии. Совместная работа оказалась крайне продуктивной. Уже в 1973 году свет увидела первая сольная пластинка Юрия Антонова.
Однако выход материала ознаменовался огромным количеством проблем. Выпуск полноценной пластинки сулил бюрократической волокитой. Из-за этого Антонов был вынужден принять необычное решение. Он разбил весь материал на мини-пластинки, на каждой из которых содержалось от одной до двух песен. Именно они и были выпущены в народ.
Во время выступлений Антонов успевал не только петь, но и играть на клавишах. Фото: фан-группа Юрия Антонова во «ВКонтакте»
Несмотря на «дробный» формат, большинство песен стали хитами. Благодаря таланту и актуальности песен Антонов получил первую известность. Параллельно с этим Юрий получил репутацию превосходного автора. Его песни исполняли не только «Поющие гитары», но и популярная на тот момент группа «Земляне».
В тот же период песни Антонова начали исполнять различные артисты. В их числе был легендарный Лев Лещенко.
Музыкальная карьера
В 80-е годы Юрий Антонов начал сотрудничать с рок-группой «Аракс». Благодаря работе с этим коллективом имя композитора стало известно на территории всего Советского Союза. Вместе с группой музыкант выпустил три пластинки-миньона, мелодии с которых звучали буквально из каждого дома. Особенно популярными оказались песни «Крыша дома твоего», «Не забывай» и «Золотая лестница».
Несмотря на оглушительный успех, Антонов продолжил радовать своих слушателей новым материалом. В тех же 80-х годах выпустил хит «Я вспоминаю». Композиция стала настолько известной, что даже получила народное название — «Летящей походкой». Сама фраза позднее стала крылатой.
Юрий Антонов (третий слева) во время очередных гастролей. Фото: фан-группа Юрия Антонова во «ВКонтакте»
В 1981-м Юрий Антонов впервые поучаствовал в создании телешоу. Он написал и исполнил несколько песен для музыкальной комедии под названием «Берегите женщин».
Первый альбом
В 1982 году Юрий Антонов презентовал слушателям свой первый большой альбом. Ради выхода пластинки музыкант начал сотрудничать с югославской фирмой под названием Jugoton.
Сразу после выхода материала Антонов переехал в Чечено-Ингушскую АССР. Там музыкант устроился работать в местную филармонию и познакомился с хореографом Махмудом Эсамбаевым, которого не раз называл своим другом.
В тот же период Антонов начал сотрудничать с ансамблем под названием «Синяя птица». Композитор помог коллективу выпустить несколько громких работ, в числе которых была песня «Шире круг». Позднее она стала главной на одноименном фестивале. Кроме того, благодаря Юрию ансамбль смог записать большой альбом под названием «Синяя птица».
Юрий Антонов (третий слева) в составе группы «Синяя птица». Фото: фан-группа Юрия Антонова во «ВКонтакте»
Не менее продуктивным для Антонова оказался 1983 год. В тот период музыкант сначала порадовал слушателей хитом под названием «Белый теплоход», а затем дал несколько крупных концертов. В следующие два года Юрий закрепил свой успех. Он выпустил большой альбом под названием «Долгожданный самолет», а затем дополнил его сборником «Поверь в мечту».
Расцвет карьеры
Параллельно с написанием нового материала Юрий Антонов продолжал гастролировать по СССР. В тот период музыкант поставил рекорд, который до сих пор не был побит его коллегами. Всего за 15 дней артист дал 28 концертов в Ленинграде, собрав аншлаг на каждом из выступлений.
После очередного оглушительного успеха Антонов решил попробовать себя в новом направлении. В 1985 году музыкант уехал в Финляндию. Там он издал сборник My favorite songs, написанный полностью на английском языке. Собрав овации публики, артист вернулся на родину и стал солистом Москонцерта.
В 1987 году Антонов снова порадовал публику новым материалом. Он выпустил альбом под названием «От печали до радости». Пластинка должна была стать очередным хитом, однако ее выход ознаменовался скандалом. В тот период артист нелестно высказался о самарских депутатах, из-за чего стал объектом настоящей травли. В течение последующих двух лет СМИ распространяли различные слухи о жизни музыканта.
Юрий Антонов со своим другом Сергеем Азаровым. Фото: фан-группа Юрия Антонова во «ВКонтакте»
Однако со временем ситуация улучшилась. Антонову удалось восстановить свою репутацию, и он начал выпускать новый материал. В 1990 году музыкант презентовал слушателям пластинку под названием «Лунная дорожка». Спустя два года его дискография пополнилась еще одним сборником — «Несет меня течение».
Творческая пауза
К началу двухтысячных годов Юрий Антонов считался одним из самых популярных артистов на всем постсоветском пространстве. Тем не менее артист решил взять творческую паузу. Он практически перестал выпускать новый материал и сфокусировался на продюсировании.
Долгожданное возвращение случилось лишь в 2013 году. В тот период Антонов выпустил песню «На Арбате», которую исполнил совместно с Леонидом Агутиным. Спустя несколько месяцев Юрий презентовал зрителям еще одну композицию. Вместе с Григорием Лепсом он спел песню «Любимая».
В том же 2013 году Антонов появился на телевидении. Он посетил шоу «Вечерний Ургант». Фото: кадр из телепрограммы «Вечерний Ургант»
В конце того же 2013 года Юрий Антонов выступил в Государственном Кремлевском дворце. Концерты состоялись по случаю 50-летия музыкальной карьеры артиста.
Снова порадовать слушателей новым материалом Антонов решил лишь в 2018 году, когда выпустил альбом под названием «Дорога к морю». Одним из главных хитов в тот период стала песня «Девочка школьных лет». До выпуска пластинки она не звучала нигде.
Вскоре артист заявил о полноценном возвращении на сцену. Он поучаствовал в детском конкурсе «Синяя птица», а также посетил несколько концертов, посвященных памятным датам. В том числе 100-летию комсомола.
Юрий Антонов на телевидении
Юрий Антонов никогда не ограничивал себя рамками концертов или написания песен. Параллельно с выходами на сцену артист успевал появляться на телеэкранах. Так, в 90-х и нулевых годах он регулярно посещал фестиваль «Песня года», который транслировался по всей России.
В 2014 году Юрий Антонов был одним из судий в проекте «Пять звезд». В рамках шоу мэтр эстрады оценивал выступления молодых участников. Немногим позже он участвовал в шоу «Главная сцена». В этом шоу он также высказывал свое мнение насчет вокальных данных начинающих артистов.
Юрий Антонов во время выступления на Первом канале. Фото: фан-группа Юрия Антонова во «ВКонтакте»
Участие Антонова в программе «Главная сцена» запомнилось не только объективной критикой со стороны мэтра. В рамках шоу артист также вышел на сцену, исполнив небезызвестную песню «У берез и сосен» вместе с Григорием Лепсом. Многие зрители шоу назвали выступление одним из лучших за последние годы.
В преддверии выхода четвертого сезона программы «Голос» появились слухи о том, что Антонов может стать одним из членов жюри. Предположительно, мэтр должен был заменить Александра Градского. Однако вскоре стало известно, что Юрий отказался участвовать в проекте.
В 2015 году Юрий Антонов появился в шоу под названием «Право на одиночество». В рамках программы музыкант раскрыл журналистам некоторые подробности своей жизни. Он показал дом, в котором проводит большую часть времени, и рассказал, кто живет вместе с ним.
Немногим позднее Антонов посетил шоу «Наедине со всеми». В беседе с ведущей музыкант рассказал, какие события своей жизни считает самыми значимыми. На личные темы композитор также беседовал в программе «Судьба человека».
Юрий Антонов в программе «Судьба человека». Фото: кадр из передачи
В 2017 году Антонов решил поддержать своего коллегу Юрия Николаева и пришел на его шоу «Честное слово». Выпуск с композитором стал дебютным.
Личная жизнь
Личная жизнь Юрия Антонова оказалась не менее насыщенной, чем его карьера. Знаменитый исполнитель был женат трижды. Причем с каждой из избранниц он в итоге развелся.
Первой возлюбленной Антонова была девушка по имени Анастасия, на которой он женился еще в 1976 году. Отношения с ней у Юрия не сложились. Все разрушил внезапный переезд девушки в США. Она уехала в тот момент, когда Антонов находился на пике славы. Молодой исполнитель попросту не решился отправиться вслед за супругой.
Второй избранницей Антонова была Мирослава Бобанович. Как заявляют различные источники, брак с ней изначально считался фиктивным. Благодаря союзу Антонов мог покупать заграничную музыкальную аппаратуру, которую позднее продавал на родине.
О третьей избраннице Антонова информации достаточно мало. Известно, что девушку зовут Анна и она живет в Париже. При этом в официальном браке с Юрием она на данный момент не состоит.
Юрий Антонов и его третья жена Анна. Фото: соцсети.
Сам Антонов не любит говорить о своей личной жизни. Тем не менее артист признавался, что у него есть двое детей — дочь Людмила и сын и Михаил. Первая живет за границей, а второй — в Москве.
Здоровье
На протяжении последних нескольких лет Юрий Антонов регулярно пугает слушателей новостями о проблемах со здоровьем. В первый раз музыкант попал в больницу в 2016 году. Тогда в СМИ появились слухи, что исполнитель перенес инфаркт. Однако со временем Антонов развеял эти догадки. Певец заверил, что оказался в больнице из-за банального отравления.
Немногим позже артист решил прояснить ситуацию. Он открыто заявил, что страдает от нарушения вестибулярного аппарата, а также имеет проблемы со слухом. Особенно тяжело ему слышать правым ухом.
Спустя еще один год Антонов отменил свои концерты из-за состояния здоровья. Артист не стал раскрывать подробности, однако заявил, что в его состоянии выступать будет крайне тяжело.
В 2020 году композитор должен был дать несколько концертов, посвященных его юбилею. Но артист снова отменил свои выступления. Он признался, что перенес операцию на ноге и проходит процедуру реабилитации. Спустя год артист снова попал в больницу. Он перенес вторую операцию на ноге. Врачи заменили ему коленный сустав.
В конце 2022 года появились слухи об отъезде Антонова из России. Многие решили, что артист эмигрировал. Однако со временем стало известно, что музыкант отправился на очередное лечение. Его снова начали беспокоить боли в ноге.
Юрий Антонов часто бывает за границей. В том числе, в Испании
Со временем Антонов вернулся в Россию. Сразу после этого он дал короткий комментарий, в котором заверил, что пока ожидать его возвращения на сцену не стоит. По его словам, он намерен продолжать лечение в Москве.
Юрий Антонов сейчас: последние новости
На данный момент Юрий Антонов продолжает заниматься своим здоровьем. Он практически не появляется на публике, а также не выпускает новый материал. Исключением стал лишь концерт «Песня года», трансляция которого состоялась 1 января 2024 года. В рамках него Антонов исполнил несколько песен. В том числе «Не забывай» и «Любимая».
Юрий Антонов сейчас. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press
Сразу после участия композитора в шоу в СМИ появились слухи, что артист почти полностью восстановился. Как заявляли журналисты, во время съемок музыкант выглядел просто отлично.
Кроме того, в декабре 2023 года композитор поучаствовал в знаменитом шоу «Дуэты».
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