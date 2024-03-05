Его до сих пор знают даже за рубежом: как сейчас живет Юрий Антонов – живая легенда всего СССР

Юрий Антонов заслуженно считается живой легендой советской эстрады. Певец, композитор и поэт прославился своим талантом, а также поразительной способностью выпускать один хит за другим. Ему до сих пор принадлежит рекорд по количеству концертов в Ленинграде, собравших полные залы.

Антонова нередко называют единственным певцом, который мог зарабатывать миллионы еще в СССР. Однако многие забывают, насколько тернистым был путь артиста. В попытке добиться успеха Антонов был вынужден постоянно переезжать, а также переживать все новые трагедии в личной жизни.

Детство и юность

Юрий Антонов родился 19 мая 1945 года в Ташкенте. Отец артиста был настоящим героем. Михаил Васильевич служил в морской пехоте и прошел Великую Отечественную войну. Мать Юрия, Наталья Михайловна, в тот период находилась в эвакуации.

Ранее детство Антонова-младшего прошло в Берлине. В столицу Германии его и мать забрал глава семейства, который решил не возвращаться на родину после окончания Великой Отечественной войны. Помимо Юрия в семье рос еще один ребенок — его младшая сестра Жанна.