«Исполнителем могли быть вы, звучало бы прекраснее»: как в Сети отреагировали на слова Киркорова о новой песне Пугачевой

Он еще и напомнил о традиции Аллы Пугачевой. Каждое первое воскресенье весны Примадонна собирала в своем доме друзей и «разрешала весну». Но вот уже третья весна подряд для Аллы Пугачевой начинается вдалеке от России. Примадонна с семьей покинула страну и сейчас живет на Кипре.

«Филипп, это так трогательно»

Поклонники Филиппа Киркорова благодарят его за видеоряд, доказывающий, что он до сих пор не перестал любить экс-супругу Аллу Пугачеву. Некоторые признались, что просмотренные кадры вызвали чувство ностальгии по былому.