«Исполнителем могли быть вы, звучало бы прекраснее»: как в Сети отреагировали на слова Киркорова о новой песне Пугачевой

Певица Алла Пугачева в первое воскресенье весны, 3 марта, презентовала новую песню «Не беспокойся за меня». Филипп Киркоров, судя по всему, решил, что трек вполне мог быть обращением и к нему. В микроблоге он разместил кадры, на которых запечатлен в счастливые моменты с Аллой Борисовной, сопроводив их новой песней Примадонны.
«Спасибо авторам!»
Певец Филипп Киркоров дал понять, что в восторге от нового творения своей бывшей супруги. Он поблагодарил Аллу Пугачеву за проникновенный текст, а композитора Константина Губина – за красивую мелодию.
«Спасибо авторам - Константину Губину за музыку и Алле за такой проникновенный текст. С праздником! Пой, Алла! Люблю», - написал в микроблоге Филипп Киркоров.
Алла Пугачева и Филипп Киркоров. Фото: скрин видео соцсети Филиппа Киркорова
Он еще и напомнил о традиции Аллы Пугачевой. Каждое первое воскресенье весны Примадонна собирала в своем доме друзей и «разрешала весну». Но вот уже третья весна подряд для Аллы Пугачевой начинается вдалеке от России. Примадонна с семьей покинула страну и сейчас живет на Кипре.
«Филипп, это так трогательно»
Поклонники Филиппа Киркорова благодарят его за видеоряд, доказывающий, что он до сих пор не перестал любить экс-супругу Аллу Пугачеву. Некоторые признались, что просмотренные кадры вызвали чувство ностальгии по былому.
«Все мое детство в один миг пронеслось в этом видео. Весну разрешаем. Вы для меня примером всегда были как пара и всегда в моем сердце. Уважаю и люблю», - призналась kirkorova57bk.ru.
«Какая же проникновенная песня и это видео как мини фильм о вас и о каждом из вас, Филипп Киркоров и Алла Пугачева. Филипп, вы всегда очень искренни в словах и в том, что вы делаете. Пусть у вас на душе всегда будет весна и в сердце живет любовь», - пожелала podarikirkorovu.
Алла Пугачева в первое воскресенье весны 2024 года. Фото: соцсети Аллы Пугачевой
«Филипп, это так трогательно. Вы человечише. Несмотря на все нападки и жалкие шуточки, вы остаетесь человеком и несете в себе это светлое чувство. Любовь и уважение к той женщине, которая поет. Дай вам бог счастливых, долгих лет в любви», - написала krisradler_mentor.
«Филипп Великодушный. С огромным сердцем. Была любовь, это прекрасно», - высказалась ellenstail.
«Какая трогательная и сильная песня! И это видео с вами, Филипп, и Аллой такое эмоциональное получилось», - восхитилась viktoria_nizami.
«Не поет, а говорит как-то нудно»
Впрочем, нашлись и те, кому песня и исполнение Аллы Пугачевой не понравились. Некоторые не оценили и жеста Филиппа Киркорова, разместившего трек на своей странице.
Алла Пугачева и Филипп Киркоров. Фото: Global Look Press
«Не поет, а говорит как-то нудно и тяжело слушать. Я думала, ее давно забыли, а тут столько дифирамбов ей поют, смешно просто», - высказалась miss_olyshka107.
«Песня трогает душу. Спасибо автору и композитору. Исполнителем могли бы быть вы, Филипп, и звучало бы прекраснее! А весну разрешает только Господь! Аллу жаль, но это был ее выбор отказаться от поклонников, от Родины. И так некрасиво отказаться, что каждое упоминание о ней вызывает у многих отрицательные эмоции», - считает natalja7501.
«Зачем все это? Это был ее выбор! Обласканная своей родиной, российским народом, она предала его, уехав в самый сложный момент. Своим поступком и словами оскорбив людей, благодаря которым к ней пришла слава. Некрасиво, неблагодарно. Зачем теперь эти поползновения в виде альбомов и песен. Кому они нужны? И там не нужны, и здесь тоже», - уверена kobra77.