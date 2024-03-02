78-летний Петросян впервые после операции на сломанной руке дал концерт: шутил, пел и пританцовывал больше 2 часов

Евгений Петросян 2 марта впервые после полученной травмы руки выступил на сцене. Он обещал ранее, что сделает все возможное, чтобы не отменять свой сольный концерт. Примечательно, что 78-летний артист был бодрым. Он даже пританцовывал.

Его руки двигались свободно. Юморист признался, что мучил врачей, чтобы они вернули ему трудоспособность. Это дало свои плоды. Через две недели после операции гипс сняли. На выступлении Евгения Вагановича побыл корреспондент Teleprogramma.pro.

Он шутил на разные темы. Артист вспомнил про Ольгу Бузову, которая остается одной из самых популярных персон в стране, а также про нашумевшую вечеринку Насти Ивлеевой, из-за которой без работы больше месяца находился Филипп Киркоров.

Петросян посмеялся и над ситуацию, из-за которой получил травму. Он напомнил, что упал на улице во время гололеда, который был в Москве.