78-летний Петросян впервые после операции на сломанной руке дал концерт: шутил, пел и пританцовывал больше 2 часов

Евгений Петросян 2 марта впервые после полученной травмы руки выступил на сцене. Он обещал ранее, что сделает все возможное, чтобы не отменять свой сольный концерт. Примечательно, что 78-летний артист был бодрым. Он даже пританцовывал.
Его руки двигались свободно. Юморист признался, что мучил врачей, чтобы они вернули ему трудоспособность. Это дало свои плоды. Через две недели после операции гипс сняли. На выступлении Евгения Вагановича побыл корреспондент Teleprogramma.pro.
Он шутил на разные темы. Артист вспомнил про Ольгу Бузову, которая остается одной из самых популярных персон в стране, а также про нашумевшую вечеринку Насти Ивлеевой, из-за которой без работы больше месяца находился Филипп Киркоров.
Петросян посмеялся и над ситуацию, из-за которой получил травму. Он напомнил, что упал на улице во время гололеда, который был в Москве.
«Это произошло в тот знаменитый московский день, когда гололед свирепствовал по всей поверхности нашего города. И люди прям на тротуарах выполняли сложнейшие упражнения на льду, круче чем наши фигуристы на Олимпиаде. Вереницы скорых устремились в многочисленные больницы Москвы, и я вместе с ними.
Но одно радующее обстоятельство я обнаружил – если я споткнулся на льду, потому что скользко, то это значит, что песок из меня пока еще не сыплется.
Мне понравилась еще одна шутка! Гололед – он как шахматы. Шах и мат. Я заметил, что во время падения люди трогательно вспоминают свою и твою маму», – шутил артист.
Евгений Петросян пригласил артистов на свой концерт. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
К слову, он отработал 2,5 часа. Зал был полный. Люди не могли перестать смеяться. В конце своего монолога Евгений Ваганович спел песню об артист. Также у него выступали его друзья Оксана Невежина и Роман Селецкий. Роман делал музыкальные пародии на известных персон: Любовь Успенскую, солиста группы «Руки вверх», Елену Ваенгу.
Напомним, что у Петросяна был сложный перелом предплечья. Его прооперировали, но не сразу. Больше недели он провел в больнице. Ему постаивли титановые пластины в руку. Многие поклонники волнвались за него, так как артист находился в реанимации. Но 20 февраля его выписали. Он записал видеообращение, на котором заверил, что с ним уже все впорядке.
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А жена юмориста Татьяна Брухунова в это время находилась в Китае, где отдыхала с друзьями. У пары растет сын Ваган, которому скоро исполнится четыре года.
Евгений Петросян пел и танцевал на концерте. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro