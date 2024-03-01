«Вы не устали кривляться? Идите к дочери!»: почему в Сети бурно отреагировали на танцы Ольги Орловой в махровом халатике

Экс-солистка группы «Блестящие», а ныне ведущая «Дома-2» Ольга Орлова часто подвергается буллингу со стороны подписчиков. На этот раз волну хейта в свой адрес Ольга Орлова вызвала безобидными кадрами, на которых запечатлено, как она танцует утром в барной комнате своего роскошного особняка.

Шампанское вместо кофе

Пару дней назад Ольга Орлова буквально взорвала Сеть. Утром теледива разместила видео, которым запечатлела свои бодрые танцы. В руках у Ольги Орловой бутылка игристого и бокал.

«Когда утром вместо кофе решила выпить бокальчик шампанского», - объяснила, почему она танцует, Ольга Орлова.

Ведущая «Дома-2» Ольга Орлова пластично двигается, давай понять, как ей весело. Одета Ольга Орлова в короткий банный халатик, ее голова замотана полотенцем.