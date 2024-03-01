«Вы не устали кривляться? Идите к дочери!»: почему в Сети бурно отреагировали на танцы Ольги Орловой в махровом халатике

Экс-солистка группы «Блестящие», а ныне ведущая «Дома-2» Ольга Орлова часто подвергается буллингу со стороны подписчиков. На этот раз волну хейта в свой адрес Ольга Орлова вызвала безобидными кадрами, на которых запечатлено, как она танцует утром в барной комнате своего роскошного особняка.
Шампанское вместо кофе
Пару дней назад Ольга Орлова буквально взорвала Сеть. Утром теледива разместила видео, которым запечатлела свои бодрые танцы. В руках у Ольги Орловой бутылка игристого и бокал.
«Когда утром вместо кофе решила выпить бокальчик шампанского», - объяснила, почему она танцует, Ольга Орлова.
Ведущая «Дома-2» Ольга Орлова пластично двигается, давай понять, как ей весело. Одета Ольга Орлова в короткий банный халатик, ее голова замотана полотенцем.
Под видео с танцами Ольги Орловой оставлено больше тысячи комментариев. Фото: скрин видео соцсети Ольги Орловой
«Бодрое утро, мои дорогие! – поприветствовала подписчиков Ольга Орлова. - С чего оно у вас начинается обычно? Может, иногда нет-нет, да и да?»
«Маразм какой-то»
Однако не многие кинулись отвечать на вопрос Ольги Орловой по поводу начала дня. Певице и телеведущей тут же высказали за неподобающее поведение.
«Вы не устали кривляться?» - строго поинтересовалась olga_mer3.
«Ноги выпрямлять надо, когда танцуешь!» - наставляла lyamuma.
«Я о ней был лучшего мнения», - вмешался в разговор мужчина andrey.zol.
«Ольга, у вас алкоголизм. Это давно заметно вы лечитесь?» - заподозрил пользователь kupi_clona.
Ольга Орлова и Ксения Бородина. Фото: соцсети Ольги Орловой
Кто-то обвинил Ольгу Орлову в подражании ее подруге Ксении Бородиной.
«Уважаю Ольгу, но против подобного контента, не надо брать плохой пример с Бородиной. Маразм какой-то, а думают, оригинально или смешно», - высказалась moly_ank.
«Ребенок, как всегда, с няней»
Порция хейта «прилетела» Ольге Орловой и от «яжматерей». Ольге Орловой напомнили, где ее место. Конечно, рядом с дочкой Анечкой. И больше нигде.
Ольга Орлова с дочкой Анечкой. Фото: соцсети Ольги Орловой
«Оля, идите к дочери», - призвала Орлову ol.ya7602.
«А ребенок, как всегда, с няней. Мне жалко девочку, ребенок всегда хочет, чтоб мама была рядом, а не чужая тетя», - прочитала мысли Ани fidali25.
«Гламурная интеллигенция не знает уже, как себя проявить. То, что вы мать, и как-то ну не идет этот образ. Зачем это показывать на публику», - недоумевает helga48962019.
Впрочем, дамочек, переживающих за судьбу годовалой дочери Ольги Орловой, быстро поставили на место.
«А матери только с нимбом на голове должны ходить? Шампанское не пить, загорать в пальто, из дома без ребенка не выходить, без повода не шутить и лишний раз не улыбаться, показывать только развивающие занятия с детьми, цвет какашек и чем полезным сегодня покормила? Мать же автоматически превращается в святую с нимбом на голове, да?» - высмеяла «яжматерей» tanyushavish.
«Да не завидуйте! Хотелось бы любой иметь няню и пить шампанское по утрам!» - поняла причину озлобленности некоторых подписчиков z_svetlana_z333.
«Взбесили теток с утра!»
Но есть и те, кто сделал попытку заставить хейтеров Ольги Орловой замолчать.
«Читаю комментарии и понимаю, что ваша жизнь интересует некоторых больше, чем своя», - сделала выводы пользовательница с ником postelnoe_belye_yug.
«Вы что не понимаете, что она стебется над вами, дурами. Она хладнокровная, жесткая, расчетливая тетка ей не нужны ваши советы и рассказы», - раскрыла людям глаза galinamalina5700.
«Вы, Оля, молодец! Взбесили теток с утра! Так их!» - резюмировала krista.gudkova.