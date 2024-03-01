Как счастливый случай сделал Аню Воробей звездой шансона: жизнь и творчество певицы

Детство и юность
Марина Евгеньевна Воробьева, которая известна в музыкальной среде как Аня Воробей, родилась 13 августа 1971 года в городе Ворсме Нижегородской области.
Раньше об артистке распространяли легенду, согласно которой она родилась в небольшом поселке рядом с Якутией, росла в детском доме и часто сбегала оттуда. Во время побегов она играла в переходах, чтобы заработать денег. Но сама знаменитость позже сказала, что все это выдумка чистой воды, и она на самом деле воспитывалась в полноценной семье.
Увлечение музыкой Марина унаследовала от отца, который был профессиональным музыкантом, играл на саксофоне. Дочь, слушая исполнение отца, мечтала петь. В детстве она начала давать концерты для родных: дедушка играл на гармошке, Марина пела.
В школе Воробьева всегда принимала участие в самодеятельности и обожала выступать на сцене.
Аня Воробей с детства мечтала о сцене. Фото: личная страница Ани Воробей во «ВКонтакте»
Во втором классе девочка загорелась идеей поступить в музыкальную школу, но родители были против. Лишь через год сдались и позволили подать документы.
С первых шагов в музыкальной школе девочку ждало разочарование. Она думала, что будет просто петь, но пришлось учиться игре на инструментах, осваивать нотную грамоту и постигать азы истории искусства.
Окончив учебное заведение, Марина тут же забросила аккордеон в дальний угол, поскольку всей душой успела его возненавидеть и поклялась не прикасаться к нему. Но судьба сама все расставила по местам.
Окончив 10-й класс, Воробьева поступила в Нижегородское областное училище культуры на режиссерское отделение. Абитуриентка успешно прошла большой конкурс и была зачислена на первый курс.
По семейным обстоятельства Марине пришлось перевестись на заочное обучение и сменить отделение на оркестровое.
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Аня Воробей сначала училась на режиссера. Фото: личная страница Ани Воробей во «ВКонтакте»
Музыка
Большую роль в судьбе певицы сыграло знакомство с Владимиром Захаровым, точнее с его родителями.
Она встретилась с ними на отдыхе в санатории. Юрий и Фаина были восхищены девушкой и пригласили ее домой, чтобы познакомить с сыном. Но Марина не пришла.
Позже судьба снова свела их. Подруга певицы встречалась с Владимиром в школьные годы и стала его женой. А, когда Воробьева, перевелась на оркестровое отделение, они с Захаровым оказались одногруппниками и окончательно сдружились.
Владимир создал женскую группу «Стеклянные крылья», в которой Марина стало одной из участниц. Но сотрудничество не сложилось, поскольку она не хотела быть бэк-вокалисткой, а гастролировать не могла.
Аня Воробей с Владимиров Захаровым выступили на сцене Кремлевского дворца. Фото: личная страница Ани Воробей во «ВКонтакте»
В 2000 году Захаров переехал в Москву и стал работать со студией «Союз Продакшн», создавая музыку для аудиосериала «Котуйская история». Долго не могли найти вокалистку на главную роль, тогда Захаров предложил посмотреть Воробьеву. Так артистка начала петь в жанре шансон, используя псевдоним Аня Воробей.
«Котуйская история» - это пять альбомов, которые связаны единым сюжетом. В них рассказывается история любви заключенного по кличке Леха-Змей и молодой девушки Вороны.
Потом Аня Воробей стала выпускать сольные альбомы. Кроме этого, певица активно гастролировала, в том числе многократно побывала в местах лишения свободы. Во время поездок она снимала клипы.
Воробьева сотрудничала не только с Захаровым и его группой «Рок-острова», но и Виктором Петлюрой, Александром Маршалом.
Вместе с Владимиром Воробей исполнила песню «Встреча» на концерте премии «Шансон года» в Кремлевском дворце. Эту же песни они спели в аудиоспектакле «Котуйская история».
Певица продолжала радовать поклонников своим пением, неоднократно появилась в разных популярных шоу на ТВ. В 2020 году Аня Воробей представила свой новый диск «Зажгутся звезды».
Аня Воробей продолжает заниматься творчеством. Фото: личная страница Ани Воробей во «ВКонтакте»
Личная жизнь
С будущем мужем Александром Воробьевым певица познакомилась еще во время учебы в школе. Он был местным диджеем. Марина вышла замуж рано и родила дочь Софью, которая унаследовала творческий талант от родителей. Дочь подарила Ане Воробей внука и внучку.
Звезда шансона рано вышла замуж и родила дочь, сейчас она уже бабушка. Фото: личная страница Ани Воробей во «ВКонтакте»
Аня Воробей сейчас
В октябре 2021 года Аня Воробей появилась на программе «Привет, Андрей!» в выпуске, посвященном душевным песням. Она вместе со своим коллегой и другом Владимиром Захаровым спела свою знаменитую песню «Встреча».
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