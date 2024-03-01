Как счастливый случай сделал Аню Воробей звездой шансона: жизнь и творчество певицы

Детство и юность

Марина Евгеньевна Воробьева, которая известна в музыкальной среде как Аня Воробей, родилась 13 августа 1971 года в городе Ворсме Нижегородской области.

Раньше об артистке распространяли легенду, согласно которой она родилась в небольшом поселке рядом с Якутией, росла в детском доме и часто сбегала оттуда. Во время побегов она играла в переходах, чтобы заработать денег. Но сама знаменитость позже сказала, что все это выдумка чистой воды, и она на самом деле воспитывалась в полноценной семье.

Увлечение музыкой Марина унаследовала от отца, который был профессиональным музыкантом, играл на саксофоне. Дочь, слушая исполнение отца, мечтала петь. В детстве она начала давать концерты для родных: дедушка играл на гармошке, Марина пела.

В школе Воробьева всегда принимала участие в самодеятельности и обожала выступать на сцене.