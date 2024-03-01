Как счастливый случай сделал Аню Воробей звездой шансона: жизнь и творчество певицы

Аня Воробей стала звездой шансона. Фото: личная страница Ани Воробей во «ВКонтакте» 

Аня Воробей покорила любителей шансона своими душевными и запоминающимися композициями.

Детство и юность

Марина Евгеньевна Воробьева, которая известна в музыкальной среде как Аня Воробей, родилась 13 августа 1971 года в городе Ворсме Нижегородской области. 

Раньше об артистке распространяли легенду, согласно которой она родилась в небольшом поселке рядом с Якутией, росла в детском доме и часто сбегала оттуда. Во время побегов она играла в переходах, чтобы заработать денег. Но сама знаменитость позже сказала, что все это выдумка чистой воды, и она на самом деле воспитывалась в полноценной семье.

Увлечение музыкой Марина унаследовала от отца, который был профессиональным музыкантом, играл на саксофоне. Дочь, слушая исполнение отца, мечтала петь. В детстве она начала давать концерты для родных: дедушка играл на гармошке, Марина пела. 

В школе Воробьева всегда принимала участие в самодеятельности и обожала выступать на сцене.

Аня Воробей с детства мечтала о сцене. Фото: личная страница Ани Воробей во «ВКонтакте» 

Во втором классе девочка загорелась идеей поступить в музыкальную школу, но родители были против. Лишь через год сдались и позволили подать документы. 

С первых шагов в музыкальной школе девочку ждало разочарование. Она думала, что будет просто петь, но пришлось учиться игре на инструментах, осваивать нотную грамоту и постигать азы истории искусства. 

Окончив учебное заведение, Марина тут же забросила аккордеон в дальний угол, поскольку всей душой успела его возненавидеть и поклялась не прикасаться к нему. Но судьба сама все расставила по местам. 

Окончив 10-й класс, Воробьева поступила в Нижегородское областное училище культуры на режиссерское отделение. Абитуриентка успешно прошла большой конкурс и была зачислена на первый курс.

По семейным обстоятельства Марине пришлось перевестись на заочное обучение и сменить отделение на оркестровое. 

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Аня Воробей сначала училась на режиссера. Фото: личная страница Ани Воробей во «ВКонтакте» 

Музыка

Большую роль в судьбе певицы сыграло знакомство с Владимиром Захаровым, точнее с его родителями. 

Она встретилась с ними на отдыхе в санатории. Юрий и Фаина были восхищены девушкой и пригласили ее домой, чтобы познакомить с сыном. Но Марина не пришла.

Позже судьба снова свела их. Подруга певицы встречалась с Владимиром в школьные годы и стала его женой. А, когда Воробьева, перевелась на оркестровое отделение, они с Захаровым оказались одногруппниками и окончательно сдружились.

Владимир создал женскую группу «Стеклянные крылья», в которой Марина стало одной из участниц. Но сотрудничество не сложилось, поскольку она не хотела быть бэк-вокалисткой, а гастролировать не могла.

Аня Воробей с Владимиров Захаровым выступили на сцене Кремлевского дворца. Фото: личная страница Ани Воробей во «ВКонтакте» 

В 2000 году Захаров переехал в Москву и стал работать со студией «Союз Продакшн», создавая музыку для аудиосериала «Котуйская история». Долго не могли найти вокалистку на главную роль, тогда Захаров предложил посмотреть Воробьеву. Так артистка начала петь в жанре шансон, используя псевдоним Аня Воробей.

«Котуйская история» - это пять альбомов, которые связаны единым сюжетом. В них рассказывается история любви заключенного по кличке Леха-Змей и молодой девушки Вороны. 

Потом Аня Воробей стала выпускать сольные альбомы. Кроме этого, певица активно гастролировала, в том числе многократно побывала в местах лишения свободы. Во время поездок она снимала клипы. 

Воробьева сотрудничала не только с Захаровым и его группой «Рок-острова», но и Виктором Петлюрой, Александром Маршалом.

Вместе с Владимиром Воробей исполнила песню «Встреча» на концерте премии «Шансон года» в Кремлевском дворце. Эту же песни они спели в аудиоспектакле «Котуйская история».

Певица продолжала радовать поклонников своим пением, неоднократно появилась в разных популярных шоу на ТВ. В 2020 году Аня Воробей представила свой новый диск «Зажгутся звезды».

Аня Воробей продолжает заниматься творчеством. Фото: личная страница Ани Воробей во «ВКонтакте» 

Личная жизнь

С будущем мужем Александром Воробьевым певица познакомилась еще во время учебы в школе. Он был местным диджеем. Марина вышла замуж рано и родила дочь Софью, которая унаследовала творческий талант от родителей. Дочь подарила Ане Воробей внука и внучку.

Звезда шансона рано вышла замуж и родила дочь, сейчас она уже бабушка. Фото: личная страница Ани Воробей во «ВКонтакте» 

Аня Воробей сейчас

В октябре 2021 года Аня Воробей появилась на программе «Привет, Андрей!» в выпуске, посвященном душевным песням. Она вместе со своим коллегой и другом Владимиром Захаровым спела свою знаменитую песню «Встреча».

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