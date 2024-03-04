«Проталкивают своих отпрысков»: в Сети считают, что детям знаменитостей не место на «Фабрике звезд»

Звездные дети
Недавно стало известно, что среди новых участников проекта «Фабрика звезд» появятся и звездные отпрыски. Впрочем, так было и в старых версиях шоу. Никита Малинин, Влад Соколовский и Соня Кузьмина тому прямое подтверждение.
Теперь сыновья Тины Канделаки и Михаила Круга попробуют проявить себя в вокальном проекте. Как сообщает пресса, 22-летний Лео Канделаки и 21-летний Александр Круг честно прошли открытый кастинг.
Сын Канделаки снялся в российской версии сериала «Постучись в мою дверь». Фото: сообщество «Постучись в мою дверь. Россия. Новости кино» во «ВКонтакте»
Кроме того, Леонтий уже давно выступает со своей рок-группой и пишет музыку, в том числе, для сериалов, а также ведет собственную передачу на телеканале. Недавно сын Канделаки дебютировал и в качестве актера – он снялся в российской адаптации турецкого хита «Постучись в мою дверь».
Сама Канделаки заявила, что продвигать своего наследника она не намерена, и судьба ее сына полностью зависит от наставников, которыми в этом сезоне стали настоящие мэтры музыкальной сферы – Сергей Шнуров и Сергей Жуков.
Сын Михаила Круга тоже прошел кастинг на шоу. Фото: личная страница Александра Круга во «ВКонтакте»
Мнение в Сети
Несмотря на это зрители уже заранее разочаровались в шоу. Многие уверены, что финал предсказуем.
Danila Пыленок: Первое место – сын Круга. Второе место – сын Канделаки. Расходимся! Самим не хватает связей продвинуться? Не хватает здесь дочерей Алсу, детей Жукова, детей Жасмин, дочки Лорак, дочери Славы, Распутиной, дочки Джигана, внучки Долиной».
Елена Старовойова: «Опять начинается пристраивание звездных детей, Пугачиха хоть всех подряд, но талантливых набирала. А сколько гениальных самородков из обычных семей!»
Татьяна Красильникова: «И опять Москва оборзевшая, свои да наши. Есть талант, нет его, лишь бы сунуть на сцену. А таланты не нужны, только своих суют. Задолбали, противно смотреть!»
Тамара Швенк (Симашова): «Проталкивают своих отпрысков умных и тупых!»
Наталия Александрова: «Все тащат своих на ТВ, соберут всех детей знаменитостей!»
Ольга Хобина(Могила): «Все покупается и продается, честности не будет!»
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Зрители считают, что на «Новой Фабрике звезд» финал не будет справделивым. Фото: сообщество «Новая Фабрика Звезд» во «ВКонтакте»
Tатьяна Ганина (Бобикова): «Пропихнет, заплатит, пообещает что угодно, и вот бац - новая «звезда», как Алсу, Орбакайте и все остальные дети певцов и олигархов».
Надежда Анисенко: «Развели семейственность в шоу-бизнесе, талантливым не пробиться. А так хотелось послушать хорошие песни в исполнении профессионалов. Но, увы».
Akan Mirov: «И сразу отпало желание смотреть это недошоу. Вот и все отношения к своему зрителю. Тогда бы уже подстроили правила с возрастом под него, а то прям максимально тупо».
Влад Гран: «И так понятно, для чего, вернее, для кого эти конкурсы».
Юрий Едовин: «Все, можно не смотреть. Тупо галимый пиар».
Дмитрий Матвеев: «Теперь понятно, зачем Тина Канделаки проект затеяла чтобы продвинуть сына, видимо сам он не может это сделать».
Anna Anna: «Мне больше интересно, что они сделают, чтобы, по их громким заявлениям, эти сыночки-корзиночки стали «легендами нового поколения?»
Участники прошлых сезонов «Фабрики звезд». Фото: сообщество «Новая Фабрика Звезд» во «ВКонтакте»
Россияне также считают, чтобы сделать из звездных детей достойных исполнителей, «недостаточно скупить радио-чарты и ТВ». По мнению людей, связей и хорошего репертуара тоже мало для того, чтобы удержаться на сцене
Anna Anna: «Будет очередной артист на слуху - это понятно, но кумир поколений? Что сделает Канделаки? Скупит интернет? Подкупит яндекс-музыку, телеграм и вк? Наберет сто тысяч ботов и накруток? Она ж там нацелилась не просто пропихнуть своего корзиночку, а сделать кумиром новой молодежи.
Раньше, без интернета, да с 2-мя кнопками у большинства, это еще было понятно, почему эти корзиночки гремели. А сейчас этого недостаточно».
Кроме того, по мнению в Сети даже прошлые фабриканты, при всем их продвижении, не стали легендами.
Anna Anna: «Они уже - старая гвардия, где-то светятся, но никому уже из них не светит собирать стадионы, как тем же «Руки вверх». Ну разве что в сборной солянке давить на ностальгию».