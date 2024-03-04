«Проталкивают своих отпрысков»: в Сети считают, что детям знаменитостей не место на «Фабрике звезд»

Звездные дети

Недавно стало известно, что среди новых участников проекта «Фабрика звезд» появятся и звездные отпрыски. Впрочем, так было и в старых версиях шоу. Никита Малинин, Влад Соколовский и Соня Кузьмина тому прямое подтверждение.

Теперь сыновья Тины Канделаки и Михаила Круга попробуют проявить себя в вокальном проекте. Как сообщает пресса, 22-летний Лео Канделаки и 21-летний Александр Круг честно прошли открытый кастинг.