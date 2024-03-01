«То ноет, как тяжело. То постоянно выставляет с ним фото»: в Сети бурно обсуждают снимок улыбающейся Асмус рядом с Харламовым

Еще 28 февраля Гарик Харламов отпраздновал свой день рождения. Ему исполнилось 43 года. Одной из тех, кто поздравил резидента «Камеди Клаб» с днем рождения стала его бывшая жена Кристина Асмус, которая ранее нелицеприятно отзывалась о экс-возлюбленном, высказывая претензии в адрес юмориста, который, по ее мнению, не отличается щедростью.
Скандал в 2022 году
Так, еще пару лет назад Кристина Асмус рассказала своим подписчикам в соцсетях о том, что ей с дочерью Анастасией практически некуда идти. После развода актриса была вынуждена остаться жить в доме бывшего мужа. Один этаж роскошного особняка занимает сам Гарик Харламов, второй — его бывшая жена с дочкой. В коттедже также проживает экс-свекровь актрисы Наталья Игоревна, которая не особо ладит с бывшей невесткой. Мама юмориста была рада тому, что он сошелся с Катериной Ковальчук. Бывшая свекровь Кристины Асмус расхваливала девушку сына в соцсетях, делая комплименты ее вкусу, воспитанию и утонченности.
В то время экс-жена Гарика Харламова намекала, что он не тратится на дочку, а все счета ей приходится оплачивать самой.
«Хорошо, что моих гонораров хватает на всех репетиторов дочери. Хватит, кстати, и на коммуналку», - писала Кристина Асмус.
Актриса заявила, что бывший муж мог бы помочь им с дочерью купит свою квартиру, после чего они бы съехали из особняка, в котором живет мама юмориста, в собственное жилье. Позже журналистам удалось узнать, что в собственности Кристины Асмус нет никакой недвижимости: ни домов, ни квартир, ни дач, ни особняков. Только внедорожник Porsche Macan S (средняя стоимость 5,5 - 7,7 млн рублей).
Кристина Асмус заявила, что сама оплачивает учебу дочери Анастасии. Фото: Global Look Press
Гарик снова один
После того, как юморист подтвердил свое расставание с Катериной Ковальчук, его бывшая жена тут же сменила риторику. В своем микроблоге после публичных разборок перед подписчиками, как ни в чем не бывало, Кристина Асмус опубликовала совместно фото с бывшим мужем, поздравив его с днем рождения. Поклонников удивила подпись к снимку, на котором актриса запечатлена с сияющей улыбкой.
«Семья. С днем рождения!» - отметила Кристина Асмус.
К слова, сама актриса строила отношения с Романом Евдокимовым. Однако в СМИ появлялись слухи об их расставании. Поклонники считают, что Кристина Асмус пошла на мировую с бывшим мужем, одобрив то, что он ушел от Катерины Ковальчук.
Кристина Асмус и Гарик Харламов словно счастливые супруги. Фото: соцсети героя публикации
«То дом делят, то семью изображают...»
В Сети тем временем бурно обсуждают примирение пары, удивляясь тому, как после стольких ссор на публику Гарику и Кристине удалось забыть старые обиды.
«Главное в любой ситуации оставаться людьми, молодец Кристи, что поздравила бывшего мужа. Все-таки у вас общий и единственный ребенок, для которого вы оба навеки родные люди! Конечно вы семья», - уверена m.tieber999.
«А вообще они классная пара», - считает romanovatanya1582.
«Вы молодцы, что смогли оставить обиды! С днем рождения», - вторит naila.rasimraul.
«Живите, как вам удобно, не слушайте никого и будьте счастливы», - подметил rero975.
«То ноет, как тяжело. То постоянно выставляет с ним фото», - удивилась viki_zaika.
«Галя… у нас отмена», - подшучивает bnw_75.
«Фото из семейного альбома, Гарик здесь очень молодой», - добавил abramovich7788.
«Это из рубрики «с пыльной полки», - полагает garri__son.
Так, поклонники уверены, что это фото из архива и ничего кроме дружбы между экс-супругами быть не может. К тому же, Гарик и Кристина общаются только ради дочери. Сама актриса на бурный интерес поклонников к их паре никак не отреагировала, оставив все домысли без внимания.