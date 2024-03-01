«То ноет, как тяжело. То постоянно выставляет с ним фото»: в Сети бурно обсуждают снимок улыбающейся Асмус рядом с Харламовым

Еще 28 февраля Гарик Харламов отпраздновал свой день рождения. Ему исполнилось 43 года. Одной из тех, кто поздравил резидента «Камеди Клаб» с днем рождения стала его бывшая жена Кристина Асмус, которая ранее нелицеприятно отзывалась о экс-возлюбленном, высказывая претензии в адрес юмориста, который, по ее мнению, не отличается щедростью.

Скандал в 2022 году

Так, еще пару лет назад Кристина Асмус рассказала своим подписчикам в соцсетях о том, что ей с дочерью Анастасией практически некуда идти. После развода актриса была вынуждена остаться жить в доме бывшего мужа. Один этаж роскошного особняка занимает сам Гарик Харламов, второй — его бывшая жена с дочкой. В коттедже также проживает экс-свекровь актрисы Наталья Игоревна, которая не особо ладит с бывшей невесткой. Мама юмориста была рада тому, что он сошелся с Катериной Ковальчук. Бывшая свекровь Кристины Асмус расхваливала девушку сына в соцсетях, делая комплименты ее вкусу, воспитанию и утонченности.

В то время экс-жена Гарика Харламова намекала, что он не тратится на дочку, а все счета ей приходится оплачивать самой.

«Хорошо, что моих гонораров хватает на всех репетиторов дочери. Хватит, кстати, и на коммуналку», - писала Кристина Асмус.

Актриса заявила, что бывший муж мог бы помочь им с дочерью купит свою квартиру, после чего они бы съехали из особняка, в котором живет мама юмориста, в собственное жилье. Позже журналистам удалось узнать, что в собственности Кристины Асмус нет никакой недвижимости: ни домов, ни квартир, ни дач, ни особняков. Только внедорожник Porsche Macan S (средняя стоимость 5,5 - 7,7 млн рублей).