Как Анастасия Осипова из «Блестящих» нашла семейное счастье: жизнь и карьера певицы

Детство и студенчество
Жизненный путь будущей певицы Анастасии Осиповой начался 5 января 1985 года в Караганде.
Девочка родилась в творческой семье. Отец трудился режиссером, а мама была актрисой. Брат Филипп не пошел по стопам родителей и выбрал профессию, далекую от искусства — стал юристом. Настя же, напротив, всегда тянулась к творчеству, особенно ей нравилась музыка. Она включала пластинки на старом патефоне, слушала и танцевала под них на протяжении нескольких часов. С пяти лет родители отправили дочь заниматься вокалом.
Педагоги сразу оценили талант новой ученицы. Она обладала отличным слухом и всеми данными для выступлений. Несмотря на успехи, после школы Настя поступила на юридический факультет. Переехав в Москву, она прилежно училась и вскоре получила направление по обмену за границу.
В США Осипова начала заниматься музыкальным развитием. Она брала уроки, совершенствуя свои навыки. Когда солистка вернулась в Россию, занялась поиском достойного проекта.
Анастасия Осипова обучалась вокалу в США. Фото: Global Look Press
Музыка
В 2003 году Анастасия Осипова прошла пробы в женский коллектив «Стрелки», который уже был достаточно популярен. Гастрольный график группы был расписан на несколько месяцев вперед.
Настя в составе «Стрелок» снялась в клипе на песню «Лучший друг», который тепло оценили слушатели.
График и высокие нагрузки вкупе с низкой оплатой делал условия контракта некомфортными для участниц коллектива. Но если солистка решит покинуть группу, то должна будет выплатить внушительную сумму неустойки.
Настя смогла распрощаться со «Стрелками» в 2007 году. Тогда же получила диплом. Ей было очень сложно все это время совмещать работу и учебу в вузе. Перед девушкой стал выбор: продолжить вокальную карьеру или пойти по пути юриспруденции.
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Свою карьеру Осипова начала в группе «Стрелки». Фото: Global Look Press
Осипова всей душой хотела петь и решила развиваться в этом направлении. Благодаря своему опыту в группе «Стрелки» ей успешно удалось пройти кастинг в «Блестящие» и занять место Анны Семенович.
В 2008 году на экраны вышел клип, который стал для Насти дебютным. Песня «Одноклассники» принесла ей первую волну популярности. Через пять месяцев коллектив представил еще один клип на песню «Знаешь, милый».
Восемь лет Анастасия отдала любимой группе и покинула команду в 2015 году.
Анастасия Осипова восемь лет состояла в коллективе «Блестящие». Фото: Global Look Press
Личная жизнь
Поклонников у Анастасии Осиповой всегда было много. А когда она стала известной, от мужчин практически не было отбоя. Но исполнительница пока была целиком и полностью сосредоточена на карьере. Рост певицы — 170 см, вес меняется, но спорт помогает поддерживать ее.
Кроме того, она увлекается гонками и конным спортом.
О серьезном романе девушки впервые заговорили только в 2008 году. Избранником Осиповой стал знаменитый теннисист Марат Сафин. Пара не скрывала своих чувств и часто появлялась вместе на публике. Но отношения продлились недолго. Уже в 2009 году влюбленные заявили о расставании.
Осипова не торопилась создавать семью. Фото: Global Look Press
Солистка снова окружила себя работой и не думала о любви, пока на ее пути не появился сербский футболист Никола Петкович.
Никола со своей командой «Томь» приехал на матч в Москву. После игры участники оправились в ночной клуб, где спортсмен и встретил Настю. Но отношения на расстоянии не продлились долго. Когда футболист вернулся в Сербию, они расстались.
Некоторое время о личной жизни Осиповой не было ничего известно. В 2014 году она поделилась с поклонниками новостью об отношениях с юристом Александром Махалой, сотрудником банка.
О родившемся у них ребенке стало известно, лишь когда ему исполнилось полгода.
О ребенке Настя рассказала только через полгода после его рождения. Фото: Global Look Press
Анастасия Осипова сейчас
Певица оставила на время карьеру и вплотную занялась семьей и воспитанием своего малыша. Она занимается фитнесом и ухаживает за своими мужчинами.
Вернется ли Осипова в шоу-бизнес, пока не известно. Счастливая жена и мама довольна новой ролью, а ее личная жизнь скрыта от поклонников.
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