Как Анастасия Осипова из «Блестящих» нашла семейное счастье: жизнь и карьера певицы

Детство и студенчество

Жизненный путь будущей певицы Анастасии Осиповой начался 5 января 1985 года в Караганде.

Девочка родилась в творческой семье. Отец трудился режиссером, а мама была актрисой. Брат Филипп не пошел по стопам родителей и выбрал профессию, далекую от искусства — стал юристом. Настя же, напротив, всегда тянулась к творчеству, особенно ей нравилась музыка. Она включала пластинки на старом патефоне, слушала и танцевала под них на протяжении нескольких часов. С пяти лет родители отправили дочь заниматься вокалом.

Педагоги сразу оценили талант новой ученицы. Она обладала отличным слухом и всеми данными для выступлений. Несмотря на успехи, после школы Настя поступила на юридический факультет. Переехав в Москву, она прилежно училась и вскоре получила направление по обмену за границу.

В США Осипова начала заниматься музыкальным развитием. Она брала уроки, совершенствуя свои навыки. Когда солистка вернулась в Россию, занялась поиском достойного проекта.