С кем живет одна из самых красивых петербургских актрис Анна Лутцева

Петербургской актрисе Анне Лутцевой нередко достаются роли стервозных хищниц. Но многие, кто знают артистку лично, говорят, что на самом деле она добрый и мягкий человек. Просто внешность роковой красотки накладывает свой отпечаток на фильмографию Анны. Кстати, весьма внушительную…

Детство

Анна Лутцева родилась в Санкт-Петербурге 9 сентября 1984 года в семье Ольги и Леонида Лутцевых. Впрочем, Питер был не единственным местом проживания семейства. Летом семья арендовала дачу в Эстонии, а потом обзавелась своей собственной на Стрельне.

У Анны также есть сестра, которая старше на 12 лет.

В детстве график Анны был расписан по часам: она изучала испанский язык, занималась музыкой и бальными танцами. Причем в последнем увлечении добилась наибольших успехов. Так, в копилке наград Анны Лутцевой значится победа на чемпионате России и второе место на юношеском чемпионате мира.

В интервью изданию The Voice Анна призналась, что танцы дали ей характер, стержень, закалку и научили правильно подавать себя.