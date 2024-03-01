С кем живет одна из самых красивых петербургских актрис Анна Лутцева

Петербургской актрисе Анне Лутцевой нередко достаются роли стервозных хищниц. Но многие, кто знают артистку лично, говорят, что на самом деле она добрый и мягкий человек. Просто внешность роковой красотки накладывает свой отпечаток на фильмографию Анны. Кстати, весьма внушительную…
Детство
Анна Лутцева родилась в Санкт-Петербурге 9 сентября 1984 года в семье Ольги и Леонида Лутцевых. Впрочем, Питер был не единственным местом проживания семейства. Летом семья арендовала дачу в Эстонии, а потом обзавелась своей собственной на Стрельне.
У Анны также есть сестра, которая старше на 12 лет.
В детстве график Анны был расписан по часам: она изучала испанский язык, занималась музыкой и бальными танцами. Причем в последнем увлечении добилась наибольших успехов. Так, в копилке наград Анны Лутцевой значится победа на чемпионате России и второе место на юношеском чемпионате мира.
В интервью изданию The Voice Анна призналась, что танцы дали ей характер, стержень, закалку и научили правильно подавать себя.
«Не могу выйти на улицу ненакрашенной, потому что тренер все время учил следить за внешностью. И еще один принцип: на публике ты всегда должна выглядеть успешной. Несмотря ни на что!», - откровенничала Анна.
Анна Лутцева. Фото: личная страница актрисы во «ВКонтакте»
Модельный бизнес и спорт
В девятом классе Анна перевелась в школу Олимпийского резерва, поскольку хотела посвятить свою жизнь спорту. Так, после школы она поступила в Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени Лесгафта, на отделении гимнастики.
В годы юности Анна Лутцева приняла участие в конкурсе красоты «Мисс Санкт-Петербург». Как вспоминала девушка, в виду отсутствия спонсоров его организаторы предложили конкурсанткам самостоятельно приобрести себе подарки. В итоге победила более обеспеченная девушка, что напрочь отбило у Анны охоту посвящать себя модельному бизнесу.
Пару раз сыграв в массовке, Лутцева решила попробовать себя в кино. К тому же в этом важном решении ее поддержала мама, которая и сама когда-то мечтала об актерской карьере. Однако не сложилось…И женщина решила, что воплотить ее мечту в жизнь сможет дочь.
Так Анна забрала документы из института Лесгафта и поступила в Санкт-Петербургскую академию театрального искусства, в мастерскую Исаака Романовича Штокбанта. По окончания вуза Лутцева попала в питерский театр «Буфф». На его подмостках сыграла роль Ирины в спектакле «С любимыми не расставайтесь», Мадемуазель де ля Мотт в постановке «Молодость Людовика ХIV» и многие другие роли.
Кино
Карьера Анны Лутцевой в кинематографе началась с эпизодов. Так, она появилась в небольших ролях в фильмах и сериалах «Агентство НЛС», «Как в старом детективе», «Мангуст», «Ментовские войны», «Улицы разбитых фонарей».
Заметная роль – роковой красотки Илоны – ей досталась в восьмой части культового сериала «Бандитский Петербург». Прочитав сценарий, артистка поняла, что ей придется появиться в кадре в стиле ню. Чтобы понять, что делать в этой ситуации, она решила посоветоваться с мамой.
Ольга Васильевна дала добро на съемки, напомнив дочери, что такие откровенные эпизоды – это также часть ее профессии.
Как признавалась Анна в интервью The Voice, конечно, она испытывала большое волнение, играя свою роковую соблазнительницу. Но, к счастью, волнение улетучивалось благодаря теплой домашней атмосфере, царившей на съемочной площадке. Во многом ее создавали партнеры Анны Лутцевой Ян Цапник и Александр Песков. Во время интимной сцены Ян старался раскрепостить партнершу, призывая артистку смотреть ему в глаза и ни о чем не думать.
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Анна Лутцева с коллегами по цеху в сериале «Бандитский Петербург»
Еще одним испытанием для Анны Лутцевой было плавать в воде при температуре 11 градусов, но она также выдержала его с честью.
После этого проекта за Анной закрепился образ роковой и где-то жестокой красавицы. Так, подобные образы она воплотила в мелодраме «Путь самца» по одноименному роману Романа Трахтенберга, а в театре – в постановке «Падшая женщина инженера Мамбретти».
Благодаря кинематографу сбылась одна из заветных мечт Анны Лутцевой. На дне рождения Андрея Федорцова, с которым актриса снималась вместе в еще одном криминальном сериале «Литейный», она познакомилась с Игорем Лифановым и его женой. В Лифанова Анна была влюблена еще с детства и мечтала появиться с ним в одном кадре.
Эта ее мечта также исполнилась. В фильме «Настоящая любовь» Анна Лутцева снялась не только с Лифановым, но также и с Анной Самохиной и Владимиром Турчинским.
Анна Лутцева с Игорем Лифановым и Владимиром Турчинским. Фото: кадр из фильма «Настоящая любовь»
Свою знаменитую тезку Анна Лутцева считала своей наставницей в кино и в театре. А Анна Самойлова называла молодую коллегу по цеху «питерский синдром» за худобу и бледность кожи. По словам артистки, Самойлова многому ее научила.
«Даже когда она приезжала на площадку уставшей, этого никто не чувствовал. У нее была колоссальная собранность и сила воли. Она красилась, и – ах! Вошла царица. Для меня это был образец стиля, красоты, манеры поведения», - признавалась Анна Лутцева в интервью The Voice.
Меж тем сама Анна продолжала получать роли отъявленных стерв. Стриптизерша Ксения в телесериале «Шпильки», секретарша-разлучница в сериале «Слово женщине», любовница участника команды петербургских сыщиков в детективе «Великолепная пятерка» - отрицательные роли сыпались, как из рога изобилия.
Интересную роль беременной женщины Анна Лутцева сыграла в сериале «У вас будет ребенок». Как рассказывала Анна в одном из своих интервью, чтобы лучше вжиться в эту роль, она смотрела много видеозаписей с родами и наблюдала за женщинами в женской консультации. А еще за своей подругой, также находившейся в интересном положении, - перенимала у нее походку.
Анна Лутцева. Фото: кадр из сериала «У вас будет ребенок»
«Две актрисы из нас были мамами: Серафима Низовская и Ната Муравнидзе из Грузии. Они охотно делились опытом со мной и Викой Романенко, - рассказывала Анна Лутцева в интервью изданию Prozvezd. Info. - Плюс мы снимались в настоящем роддоме в Минске, и в перерывах была возможность понаблюдать за женщинами из родильных палат, мы перенимали у них пластику. Нам давали на руки младенцев – они только родились и уже попали в кадр.
Личная жизнь
Известно, что у самой Анны детей нет. О ее личной жизни известно крайне мало. В 18 лет актриса встречалась с игроком футбольного клуба «Зенит». Отношения прервались, когда футболисту поступило предложение переехать во Вьетнам. Лутцева не поехала за ним, оставшись в родном Санкт-Петербурге. По словам артистки, его карьера там также не сложилась. Затем Анна встречалась с юристом по имени Евгений, в одном из своих интервью рассказывала о совместной поездке на Мальдивы. Но, видимо, и эта история так и не закончилась ничем серьезным.
По словам Анны Лутцевой, ее родители живут душа в душу на протяжении сорока лет. И она бы тоже хотела для себя такой судьбы, чтобы любимый мужчина понимали и принимал ее, со всеми ее недостатками и изъянами в характере.
Анна Лутцева. Фото: личная страница актрисы во «ВКонтакте»
«Мужчина в первую очередь должен быть другом, иметь общие со мной взгляды и интересы, не подавлять, а поощрять, не обижать, а поддерживать, - призналась Анна в интервью изданию Prozvezd. Info несколько лет назад. - Сейчас число разводов равно количеству браков, я не хочу пополнить эту грустную статистику. Просто пока не случилось, такие моменты поторапливать нельзя. Одному Богу известно, что нам отведено на земле».
По словам Анны Лутцевой, она относится к тому типу женщин, которые выходят замуж раз и навсегда.
Рост и вес
Рост Анны Лутцевой - 167 сантиметров, вес - 48 килограммов.
Анна Лутцева сейчас
Сейчас же, по сообщениям СМИ, Анна живет с родителями в Санкт-Петербурге и мечтает открыть кафе, где ее мама стала бы шеф-поваром. В свободное время актриса любит читать и увлекается фэншуем.
Активно ведет свои соцсети. Так, благодаря им можно узнать, что Лутцева принимает участие в антрепризных спектаклях. Например, постановку «Мужей много не бывает» с ее участим увидят жители родного города актрисы Санкт-Петербурга, Вытегры, Череповца, Ярославля, Переславля-Залесского.
Анна Лутцева с мамой Ольгой Васильевной. Фото: личная страница актрисы во «ВКонтакте»
А еще в соцсетях Анна нередко пишет о своей маме, которая также продолжает поддерживать ее во всех делах.
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