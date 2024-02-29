Вечная тень знаменитого брата или просто иной: кто такой Вадим Верник

Про актера, театрального критика и ведущего Вадима Верника часто вспоминают, когда заводят речь о его брате-близнеце Игоре Вернике — персоне исключительной популярности в России. Вместе с тем он не менее талантлив, чем его более знаменитый родственник. Ведь спектр его интересов поражает воображение.
Тем не менее Вадим Верник гораздо реже дает интервью, молчит о своей личной жизни и даже в «Википедии» не имеется о нем странички. Он просто другой человек — менее публичный и общительный, не стремящийся к славе и обожанию публики.
Следуя стереотипам, легко бы было предположить, что отношения между братьями могли сложиться натянутыми. Но не тут-то было. Малопохожие друг на друга близнецы во всех смыслах слова живут душа в душу с младых лет.
Игорь Верник и Вадим Верник. Фото: Global Look Press
Детство Вадима Верника
А родились Верники в Москве, в творческой семье 11 октября 1963 года. Их папа Эмиль Верник был не последним человеком в СССР — актером и режиссером театра «Московские литературные чтения», а впоследствии режиссером литературного вещания Всесоюзного радио, народным артистом России. Мама Вадима и Игоря Верника, Анна Верник, работала педагогом музыки, хотя имела юридическое образование.
Известно, что Эмиль Верник женился на Анне, когда у нее уже был ребенок. Поэтому у Вадима и Игоря есть еще единоутробный брат Ростислав Дубинский, ныне актер и шоумен.
Эмилю Вернику и его жене приписывают еврейские корни, поскольку режиссер был выходцем из Одессы, а Анна Верник похоронена на еврейском кладбище. К тому же фамилия Верник — типично еврейская. В то же время никто из Верников это никак не комментировал.
Мама Верников с сыновьями Игорем и Вадимом. Фото: соцсети Вадима Верника
Вадим Верник со своим братом много времени проводили в театре, когда там работал их отец. А потом часто ходили на представления с родителями. Поэтому не удивительно, что оба решили связать свое будущее именно с искусством.
Вадим решил стать театроведом-критиком. Видеть искусство со стороны и оценивать его ему было интереснее, нежели творить его изнутри в качестве актера.
Еще маленьким он стал создавать личные картотеки известных актеров, собирая их фотографии и публикации в СМИ в отдельных альбомах.
Игорь Верник и Вадим Верник. Фото: соцсети Вадима Верника
Юные годы
После школы оба брата решили поступать в ГИТИС, но Игорь вскоре передумал и подался в школу-студию МХАТ. А Вадим отправился сдавать экзамены в выбранный вуз на театроведческий факультет. Один из членов комиссии тогда возмутился легкомысленным характером Верника, фамилию которого он видел в документах на актерский факультет. Сказал что-то про легкомысленность молодежи, которая никак определиться не может. Вадиму пришлось объяснять, что у него есть брат-близнец.
Первой рецензией Вадима Верника, которую опубликовали в СМИ, стала работа, посвященная дипломному спектаклю «Лестница славы» в Щепкинском училище. В числе артистов, которые были заняты в постановке, оказался Олег Меньшиков. И для него этот материал в «Московском комсомольце» тоже стал первым. Вадим Верник разглядел в нем потенциал и сообщил об этом публике.
В 1985 году Вернику вручают диплом и отпускают в свободное театроведческое плавание, как критика и как журналиста.
Юные Игорь Верник и Вадим Верник. Фото: соцсети Вадима Верника
Журналистика
Вадим Верник мечтал работать в театре, но подходящих вакансий для него не нашлось, и он стал наугад обзванивать редакции газет и журналов в поисках работы.
Услышав уже знакомую фамилию, Вадима Верника позвали в «Московский комсомолец». И тут же огорошили сложнейшей задачей для новичка — взять интервью у самого Марка Захарова.
Через два года Вадим Верник стал сотрудничать с изданием «Неделя». Через восемь лет он дорос уже до редактора литературы и искусства.
Именно в период работы в «Неделе» между Игорем и Вадимом Верниками проскочила едва ли не в первый и единственный раз черная кошка. В то время Игорь Верник был уже знаменит, и его брат решил взять у него интервью. Брат не отказал, но, прочтя готовую статью, был возмущен. Ему показалось, что родственник извратил его слог, и запретил ему публикацию.
Между ними разгорелся горячий спор. И если бы они не сдержались, могла произойти серьезная драка. В итоге братья решили общаться только на личные темы, а совместную работу оставить в стороне.
В 2012 году Вадима Верника пригласили работать главным редактором журнала ОК! Издание, благодаря ему, обрело новое лицо и расширило диапазон материалов.
Вадим Верник пропагандировал интеллигентную и интеллектуальную журналистику, где журналист выступает в роли талантливого психоаналитика. Он помогает своему собеседнику вести разговор, а не давит на него. Незаметно подсказывает, в какую сторону двигаться дальше, а не направляет прямолинейно. Звезды и популярные личности с охотой шли к нему на разговор.
Вадим Верник с отцом. Фото: Global Look Press
Работа в театре
В 2019 году Вадим Верник был назначен заместителем худрука МХТ им. Чехова, где трудился и Игорь Верник тоже. Во время самоизоляции журналист и литературный критик участвовал в организации знаменитых «Мхатовских пятниц», приглашая на них любимых российских актеров, занятых в театре. Одними из самых запоминающихся стали вечера с Ириной Пеговой, Константином Хабенским, Мариной Зудиной.
По окончании пандемии, встречи решили проводить и дальше, стали приглашаться в том числе и эстрадные артисты.
Вадим Верник с колективом МХТ им. Чехова. Фото: Global Look Press
Телевидение
Впервые в качестве телеведущего Вадим Верник появился в программе «Мотор!..» в 1992 году. В шоу «Полнолуние» на РТР журналист пришел уже опытным и довольно непринужденно вел подобие телеблога о культурной жизни России.
После «Полнолуния» на РТР Вадим Верник стал вести «Субботний вечер со звездой». В этой программе показывали документальные фильмы о видных деятелях искусства. Любопытен тот факт, что в шоу Верник использовал те самые детские альбомы, которые собирал еще в детстве об актерах.
В 1998 году Вадим Верник дорос до авторского телепроекта «Кто там…» на канале «Культура». Театровед всегда обладал особенным чутьем на таланты, поэтому в шоу о молодых артистах он не один раз смог раскрыть имена никому не известных актеров, которые вскоре неожиданно добивались успеха. Так, к примеру, произошло с Нелли Уваровой, чью биографию он решил поведать зрителям, после чего она блеснула на ТВ в сериале «Не родись красивой».
По прошествии почти двух десятков лет на том же канале Вадим Верник решает возродить творческие отношения с братом и решается на новый телепроект, в котором они работают ведущими в паре.
Шоу «2 Верник 2» смогло сохранить личности известных братьев в таком виде, какие они есть на самом деле. Перед камерой оба разговаривают с известными творческими людьми, но Вадим работает как журналист, а Игорь как друг-актер приглашенных.
Осенью 2021 года Вадим Верник вошел в состав жюри песенного телепроекта «Две звезды. Отцы и дети». И вновь на соседнем кресле рядом с ним оказался брат Игорь. До ссоры с кулаками, как это случилось в молодости, дело в проекте не доходило, но вот подколы между ними возникали на шоу систематически. Зрители с удовольствием следили за диалогами братьев, которые совершенно по-разному оценивали конкурсантов.
Игорь Верник и Вадим Верник. Стоп-кадр: программа «2 Верник 2» на канале «Культура»
Актерская, драматургическая и режиссерская деятельности
Вадим Верник пробовал себя также в качестве актера. Дебютировал он в «Агонии страха» в 2007 году, далее были картины «Все просто» в 2012 году, «Мифы» в 2017 году, «Содержанки» в 2019 году. И последняя его роль состоялась в телесериале режиссера Евгения Сангаджиева «Балет» в 2023 году. Вадим Веник предстал в нем в роли журналиста, неплохо проявив себя в знакомом образе.
В 1992 году Вадим Верник написал сценарий «Все проходит, как миг…», через год выпустил книгу «Вам рассказывает артист».
Братья Верники в фильме «Мифы», 2017 г.
Личная жизнь
Относительно частной жизни Вадим Верник невероятно закрыт, из-за чего вокруг его персоны ходит немало слухов. В то время, как его брат Игорь успел жениться трижды и создать одного наследника, он так ни с кем и не засветился в личных отношениях. Ни разу не был женат, детей не имеет. Да и серьезных отношений и даже интрижек за ним в публичном пространстве не наблюдалось.
Говоря о женской красоте, он не раз заявлял в интервью, что предпочитает естественность и сильно переживает, что ее встретить сегодня очень сложно.
Вадим Верник ведет социальные сети, где появляется на фото и видео в компании различных дам, однако их статус в основном однозначен — просто подруги и приятельницы.
Вадим Верник с дамой. Фото: Global Look Press
Известно, что Игорь Верник живет в соседней квартире с Вадимом Верником. Братья часто бывают друг у другу в гостях и разговаривают об искусстве. Завтрак и ужин вместе с для них — в порядке вещей.
Рост Вадима Верника — 186 см, вес — 80 кг.
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