Вечная тень знаменитого брата или просто иной: кто такой Вадим Верник

Про актера, театрального критика и ведущего Вадима Верника часто вспоминают, когда заводят речь о его брате-близнеце Игоре Вернике — персоне исключительной популярности в России. Вместе с тем он не менее талантлив, чем его более знаменитый родственник. Ведь спектр его интересов поражает воображение.

Тем не менее Вадим Верник гораздо реже дает интервью, молчит о своей личной жизни и даже в «Википедии» не имеется о нем странички. Он просто другой человек — менее публичный и общительный, не стремящийся к славе и обожанию публики.

Следуя стереотипам, легко бы было предположить, что отношения между братьями могли сложиться натянутыми. Но не тут-то было. Малопохожие друг на друга близнецы во всех смыслах слова живут душа в душу с младых лет.