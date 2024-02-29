Как «товарищ Сухов» стал заложником одной роли: жизнь и творчество актера Анатолия Кузнецова

Детство и юность

Анатолий Борисович Кузнецов появился на свет в самом конце уходящего 1930 года, 31 декабря, в столичном роддоме. Семья будущего актера была творческой. Отец Борис пел в Большом театре и выступал в составе джаз-бенда Виктора Крушевицкого. Мама Евдокия Давыдовна тоже имела все данные актрисы, но не смогла творчески реализоваться.

Анатолий рос в атмосфере любви к искусству. Мальчика отдали в музыкальную школу, а когда открылись его вокальные способности, отправили учиться пению. После этого Кузнецов поступил в музыкальное училище, которое не закончил.

Актерское мастерство было одним из обязательных предметов. Преподаватель этого курса увидела талант юноши и порекомендовала ему сменить профессию. По этой причине Анатолий решил попробовать поступить сразу в два театральных вуза — и поступил. Для обучения Анатолий выбрал Школу-студию МХАТ, которую окончил в 1955 году.

Еще во время учебы Кузнецов много снимался. А потом стал участником труппы Театра-студии киноактера, где он смог проявить себя также на театральных подмостках. Кузнецов сыграл немало спектаклей с именитыми актерами того времени.

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