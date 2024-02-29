Как «товарищ Сухов» стал заложником одной роли: жизнь и творчество актера Анатолия Кузнецова

Детство и юность
Анатолий Борисович Кузнецов появился на свет в самом конце уходящего 1930 года, 31 декабря, в столичном роддоме. Семья будущего актера была творческой. Отец Борис пел в Большом театре и выступал в составе джаз-бенда Виктора Крушевицкого. Мама Евдокия Давыдовна тоже имела все данные актрисы, но не смогла творчески реализоваться.
Анатолий рос в атмосфере любви к искусству. Мальчика отдали в музыкальную школу, а когда открылись его вокальные способности, отправили учиться пению. После этого Кузнецов поступил в музыкальное училище, которое не закончил.
Актерское мастерство было одним из обязательных предметов. Преподаватель этого курса увидела талант юноши и порекомендовала ему сменить профессию. По этой причине Анатолий решил попробовать поступить сразу в два театральных вуза — и поступил. Для обучения Анатолий выбрал Школу-студию МХАТ, которую окончил в 1955 году.
Еще во время учебы Кузнецов много снимался. А потом стал участником труппы Театра-студии киноактера, где он смог проявить себя также на театральных подмостках. Кузнецов сыграл немало спектаклей с именитыми актерами того времени.
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Кузнецов обладал отличными вокальными данными. Фото: Global Look Press
Фильмы
Дебютом актера стал фильм «Опасные тропы», в котором Анатолий сыграл, учась на третьем курсе. Здесь он воплотил образ молодого ученого. Позже его фильмография пополнилась картинами «Гость с Кубани», «К Черному морю», «Случай на шахте восемь», «Дайте жалобную книгу».
В 1969 году вышла лента, которая сделала Кузнецова по-настоящему знаменитым. Роль товарища Сухова в фильме «Белое солнце пустыни» принесла актеру всесоюзную славу, а его персонаж превратился в культового героя. Его посмотрело рекордное количество зрителей по всему миру.
Роль могла достаться другому актеру, поскольку Кузнецов получил травму ноги и не справлялся со съемками. Но выбранный на замену артист повредил в драке лицо, так Анатолий все-таки стал Суховым.
Образ товарища Сухова принес актеру всесоюзную славу. Фото: Global Look Press
Этот образ стал очень запоминающимся, и после него Кузнецов очень тщательно отбирал роли. Он признавался, что зря отказывался от значимых ролей в картинах, ставших хитами. В их числе «Карнавальная ночь» и «Берегись автомобиля».
Не менее важными стали образы Анатолия в лентах «Горячий снег», «Битва за Москву», «Турецкий гамбит», сериале «На углу у Патриарших». Сам актер высоко ценил свою роль крестьянина в фильме «Гордубал». Эта картина была показана в Чехословакии, и советский зритель ее не видел. Но Кузнецов за свой счет перевел фильм и показал знакомым.
Анатолий Кузнецов сыграл немало значимых ролей. Фото: Global Look Press
Несмотря на то что актер обладал отличными вокальным данными, он очень редко пел в кино. Лишь пару фильмов могут продемонстрировать певческое умение артиста: «Случай на шахте восемь» и болгарский фильм «Братушка».
Кузнецов пробовал себя и в качестве актера дубляжа.
В конце жизни актер стал реже появляться на экране и реализовал себя в музыке. Он подготовил концертную программу и ездил с ней по стране.
Анатолий Кузнецов все-таки позже реализовал себя в музыке. Фото: Global Look Press
Личная жизнь
Единственной женой актера стала Александра Ляпидевская, с которой Кузнецов познакомился еще в студенчестве. Она училась на режиссерском факультете ВГИКа и была дочерью легендарного полярного летчика, Героя Советского Союза Анатолия Ляпидевского.
Долгое время супруги не заводили детей, и только после 40 лет у них появилась дочь Ирина. В будущем девушка стала искусствоведом.
Анатолий и Александра Кузнецовы отметили вместе серебряную и золотую свадьбу. Актер признавался, что его личная жизнь была счастливой.
Анатолий Кузнецов с дочерью Ириной. Фото: Global Look Press
Смерть
Перед своим уходом Кузнецов сильно болел. Сначала он пережил инфаркт, затем у актера диагностировали рак. Он долго лечился, но организм был истощен.
В последнем разговоре с женой актер рассказал, что намеренно превысил допустимую дозу лекарства в два раза.
7 марта 2014 года Анатолий Кузнецов умер в палате реанимации. Официальной причиной смерти стал рак.
Прощание с артистом прошло в Доме кино. Похоронили его на Новодевичьем кладбище.
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Анатолий Кузнецов прожил яркую жизнь. Фото: Global Look Press