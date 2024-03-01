Данко о желании Чулпан Хаматовой вернуться в Россию: «Никакого шанса у нее нет»

Сбежавшая из России актриса Чулпан Хаматова в недавнем разговоре с латвийскими журналистами в очередной раз заявила о возможности переезда в Россию. Артистка считает, что может сделать это в любой момент, когда захочет.
Хаматова считает, что будет достаточным встать на колени и попросить прощения у жителей страны и государства. Похоже, знаменитость не чувствует себя виноватой или считает свой побег нормой.
Однако пока, по словам актрисы, она просто не хочет возвращаться. Но все-таки мысли о брошенной родине стали появляться все чаще в голове беглянки. Вероятно, произошло это на фоне спада европейской карьеры. В рижском театре ей не предлагали значимых ролей, а на латвийском языке Чулпан не говорит.
Чулпан Хаматова испытывает финансовые трудности за границей. Фото: Global Look Press
Мнение Данко
Российский певец Данко считает, что таким персонам, как Хаматова не стоит уделять даже минимум внимания.
«Мне кажется, очень много внимания этим людям уделяется, почему не уделяется внимание людям, которым реально этого достойны?»
Исполнителю приходилось сталкиваться с Чулпан Хаматовой в обычной жизни. Он обращался за помощью в ее фонд, но получил отказ. Теперь ничего хорошего о ней Александр (прим. ред.: настоящее имя певца Данко) сказать не может.
«Она обычная аферистка, которая ищет, где ей лучше. Испугалась, что будет плохо, быстренько поплыла, где ей будет якобы хорошо. Поняла, что не так все гладко, дома лучше и пытается опять сюда лыжи навострить».
Данко не может сказать ничего хорошего о личности Хаматовой. Фото: Global Look Press
Певец считает, что Чулпан Хаматова - «это актрисулька с нечистоплотной душонкой» и наш народ ее не простит.
«Никакого шанса у нее нет».
И в этом Данко, скорее всего прав. Русские люди считают, что артистка давно перешла черту, и назад пути нет.
Россияне не ждут Чулпан Хаматову. Фото: Global Look Press
Мнения в Сети
В Сети пишут, что Хаматовой нет прощения.
Петрович Петрович: «Она никого не обидела, она просто-напросто предала, а предатель он и в Африке предатель».
Оксана Николаевна: «Ничем она не вымолит прощения у россиян! Предатель России не может быть прощен!»
Анна: «Не надо! Она не маленький ребенок! Она предательница и ненавидит нас, россиян. Наступила пора очищать свою Родину».
Галина: «Не надо Чулпан. Не надо, не ждем, не соскучились. Никто не сомневался, что будете ползти обратно в Россию».
Любовь Николаенко: «Нельзя прощать! Нельзя дать малейшей возможности зарабатывать в России! Предателей нужно наказывать!»
Анна Зеленина: «Меня поражают люди способные предать, а потом вести себя так, будто ты их предал!»
Выступления Чулпан Хаматовой не нужны в России. Фото: Global Look Press
Галина Калашникова: «Все решают деньги. За деньги можно предать Родину, за деньги (возможность зарабатывать) можно на коленях прощение просить. Зачем России такие «великие» артисты?»
Валентина Аверина: «Нельзя прощать Чулпана Хаматову! Надо ее лишить Российского гражданства, лишить звания народной артистки и запретить въезд в страну пожизненно!»
@marakim888: «Они сегодня одно говорят, завтра снова переобуются и будут таковы. К ним и за границей относятся как к предателями.
Предавши однажды, они предадут еще миллион раз. Лично мне уже не нужны спектакли с ее участием, фильмы. Хаматова стала недочеловеком. И сейчас продолжает говорить подобные вещи: извиняюсь, не права. Это неправда. Она как считала, так и считает. Ничего не изменилось.
Просто есть одно место в мире, где она денежку может зарабатывать это Россия. А кушать хочется. За кушать, что хочешь скажут.
Фу, мерзко, противно. Гнильем пахнет».