Данко о желании Чулпан Хаматовой вернуться в Россию: «Никакого шанса у нее нет»

Сбежавшая из России актриса Чулпан Хаматова в недавнем разговоре с латвийскими журналистами в очередной раз заявила о возможности переезда в Россию. Артистка считает, что может сделать это в любой момент, когда захочет.

Хаматова считает, что будет достаточным встать на колени и попросить прощения у жителей страны и государства. Похоже, знаменитость не чувствует себя виноватой или считает свой побег нормой.

Однако пока, по словам актрисы, она просто не хочет возвращаться. Но все-таки мысли о брошенной родине стали появляться все чаще в голове беглянки. Вероятно, произошло это на фоне спада европейской карьеры. В рижском театре ей не предлагали значимых ролей, а на латвийском языке Чулпан не говорит.