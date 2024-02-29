Счастливая жена и мама Дарья Шейко из RASA: как живет исполнительница хита «Пчеловод»

Детство и юность
Дарья Шейко (Дарья Шейк) появилась на свет в начале зимы, 2 декабря 1993 года в Горловке, недалеко от Донецка.
С детства Даша любила быть в гуще событий. Она активно участвовала в школьной самодеятельности, организовывала праздники и с удовольствием выступала на сцене.
Модельная карьера и влог
Решение работать моделью пришло к Шейко после того, как семья начала испытывать жизненные трудности. Дарья обладала высоким ростом (174 см) и стройной фигурой, поэтому ей без труда удалось подписать контракт с агентством.
Получив аттестат зрелости, девушка поступила в Днепропетровский университет таможенного дела и финансов, но карьеру манекенщицы не бросала. Ей приходилось прикладывать немало усилий, чтобы сохранять фигуру, и ее труды были вознаграждены. Именно Дашу выбрали представлять Украину на конкурсе Miss Intercontinental в Германии, где она заняла 15-е место среди других красоток.
Окончив вуз, Шейко задумалась о магистратуре, но потом решила, что монотонная деятельность не по ней, ее тянуло к творчеству. Приняв важное решение, девушка купила билет в Москву.
В столице она создала YouTube-канал Zefirka Vlog, где рассказывала о секретах макияжа, делилась лайфхаками. Ей удалось собрать аудиторию, которые с нетерпением ждали новых видео от Даши.
Чтобы заработать, Дарья начала карьеру модели. Фото: соцсети Дарьи Шейко
RASE
Как-то само собой произошло, что Шейко стала много времени уделять музыке. Она начала выкладывать на своем канале каверы популярных треков, но популярности это не приносило.
Начало ее музыкальной карьеры наступило после знакомства с начинающим вокалистом Виктором Поплеевым. Они сначала просто работали вместе, а потом решили создать совместный проект RASA. Дебютной песней в 2018 году стал трек «Под фонарем», клип на который набрал миллионы просмотров. На следующее утро исполнители проснулись знаменитыми.
Дарья Шейко и Виктор Поплеев организовали дуэт RASA. Фото: Global Look Press
Затем были выпущены и другие синглы: «Полицай», «Химия» и «Эликсир». Часть песен Шейко пишет сама, они незамысловатые, но цепляют слушателей.
Группу, набирающую популярность, стали приглашать на концерты. В Сети их успех возрастал с каждым днем. Количество подписчиков росло с геометрической прогрессией.
Однажды Шейко стала участником небольшого скандала. В клипе к песне Dior в кадре появился розовый питон, и Дарья в шутку сказала, что пришлось его покрасить. Тогда на дуэт обрушилась лавина критики от зоозащитников. После чего молодые люди поспешили заверить, что на самом деле пришлось использовать компьютерную графику.
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Любовь звездной пары началась до объединения в группы. Фото: соцсети Дарьи Шейко
Трек «Пчеловод» стал настоящим хитом лета 2019-го и вошел в топ-10 чарта «ВКонтакте». Группа, чтобы поддержать трек, отправилась в небольшой гастрольный тур по городам России.
Через некоторое время Дарья ненадолго вернулась к модельной деятельности. Она снялась в откровенной фотоссесии для популярного мужского журнала и рассказала о своих отношениях с мужем.
Весной 2021 года Шейк и Поплеев неожиданно для армии поклонников объявили о распаде группы RASA. Тогда же появился сольный проект Даши под названием DASHI. Виктор продолжил писать песни и стал продюсером нового проекта.
Весной 2022 года на радость поклонникам группа RASA воссоединилась и подарила публике новый трек «Двое бывших». Теперь Даша и Витя работают сразу над двумя проектами.
После небольшого перерыва дуэт снова начал совместную деятельность. Фото: соцсети Дарьи Шейко
Личная жизнь
Личная жизнь Дарьи тесно связана с работой. Ее мужем стал ее коллега по дуэту Виктор Поплеев. Они поженились еще до создания RASA, певец сделал предложение своей возлюбленной в 2017 году. Видео с радостного события было добавлено в клип Baby.
Шейко с удовольствием делится своей личной жизнью. В одном из интервью она рассказывала, что вкусно готовит и постоянно окружает мужа заботой.
В 2020 году у супругов родилась дочь. Ее назвали Ева.
Дарья Шейко очень любит свою семью Фото: соцсети Дарьи Шейко
Дарья Шейко сейчас
Осень 2019 года ознаменовалась для RASA новым треком «Забери меня», после чего был организован сольный концерт в московском клубе RED.
Исполнительница продолжает творить, ведет утреннее шоу на музыкальном канале и сообщает обо всех своих жизненных переменах в личных аккаунтах соцсетей, за которыми пристально следят поклонники Шейко и группы RASA.
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