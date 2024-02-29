Счастливая жена и мама Дарья Шейко из RASA: как живет исполнительница хита «Пчеловод»

Детство и юность

Дарья Шейко (Дарья Шейк) появилась на свет в начале зимы, 2 декабря 1993 года в Горловке, недалеко от Донецка.

С детства Даша любила быть в гуще событий. Она активно участвовала в школьной самодеятельности, организовывала праздники и с удовольствием выступала на сцене.

Модельная карьера и влог

Решение работать моделью пришло к Шейко после того, как семья начала испытывать жизненные трудности. Дарья обладала высоким ростом (174 см) и стройной фигурой, поэтому ей без труда удалось подписать контракт с агентством.

Получив аттестат зрелости, девушка поступила в Днепропетровский университет таможенного дела и финансов, но карьеру манекенщицы не бросала. Ей приходилось прикладывать немало усилий, чтобы сохранять фигуру, и ее труды были вознаграждены. Именно Дашу выбрали представлять Украину на конкурсе Miss Intercontinental в Германии, где она заняла 15-е место среди других красоток.

Окончив вуз, Шейко задумалась о магистратуре, но потом решила, что монотонная деятельность не по ней, ее тянуло к творчеству. Приняв важное решение, девушка купила билет в Москву.

В столице она создала YouTube-канал Zefirka Vlog, где рассказывала о секретах макияжа, делилась лайфхаками. Ей удалось собрать аудиторию, которые с нетерпением ждали новых видео от Даши.