Пережил войну, лишился отца и воспитал целое поколение: жизненный путь легендарного Олега Табакова

Переоценить вклад Олега Табакова в искусство практически невозможно. За свою долгую жизнь мэтр сумел воспитать целое талантливых артистов, которых сегодня знает весь мир. Под его руководством когда-то начинали такие звезды, как Владимир Машков, Евгений Миронов, Сергей Безруков, Филипп Янковский и многие другие.
Параллельно с воспитанием молодых дарований Олег Табаков успевал заниматься развитием своего театра, а также играть в кино. Многие до сих помнят его по ролям в фильмах «Москва слезам не верит», «Д’Артаньян и три мушкетера» и «Семнадцать мгновений весны».
Олег Табаков в молодости. Фото: фан-группа Олега Табакова во «Вконтакте».
Олег Табаков стал настоящей легендой, которую уважают даже люди, далекие от мира искусства. Однако мало кто знает, что когда-то Табаков любил гулять со шпаной и даже не думал становиться актером.
Тяжелое детство
Олег Павлович Табаков родился 17 августа 1935 года в Саратове. Семья знаменитого наставника ничем не отличалась от других. Родители были медиками и жили достаточно небогато. Тем не менее, любовью Олега Павловича не обделяли. В первые годы жизни рядом с ним всегда находились родители, две бабушки, дядя, тетя, брат и сестра.
Однако в возрасте шести лет жизнь Олега Павловича серьезно изменилась. В июне 1941-го началась Великая Отечественная война, и его отец ушел на фронт добровольцем. В течение следующих нескольких лет знаменитый наставник вынужденно жил в страхе. Не было никаких гарантий, что отец вернется с войны.
В ранние годы Олег Табаков нередко носил очки. Фото: фан-группа Олега Табакова во «Вконтакте».
В Эльтоне Олег Павлович пошел в школу. Но учиться там ему пришлось недолго. Спустя несколько лет война закончилась, и Табаковы вернулись в родной Саратов. Вскоре мальчика отдали в мужскую школу, а с фронта вернулся глава семейства.
Разрыв родителей и дурные компании
Однако обрести семейное счастье Табаковым так и не удалось. Вскоре после своего возвращения отец Олега Павловича заявил, что уходит из семьи. Он подал на развод, о чем сообщил и своим детям.
Разрыв родителей стал настоящим ударом. Причем не только для Марии Андреевны, но и для маленького Олега. Юноша не смог смириться с решением отца, из-за чего начал испытывать постоянное ощущение обиды. Вскоре он стал скромным и робким.
В попытке найти утешение Олег Павлович начал проводить больше времени на улице. Там он связался с дурной компанией и начал буквально катиться по наклонной. Ситуацию спасла его мама. Мария Андреевна вовремя заметила изменения в характере сына, и едва ли не силой отвела его в драматический кружок под названием «Молодая гвардия».
Не обошлось без везения. Придя в секцию, Олег Павлович попал под крыло небезызвестной Натальи Сухостав. К тому моменту женщина славилась своим умением воспитывать даже настоящую шпану, а также считалась одним из сильнейших преподавателей.
Олег Табаков со своим другом Михаилом Козаковым. Фото: фан-группа Олега Табакова во «Вконтакте».
Благодаря Наталье Сухостав Олег Павлович начал делать первые шаги в актерстве. Он научился говорить громко и четко, а также полностью перестал бояться сцены. Спустя всего несколько месяцев юноша начал получать главные роли в спектаклях.
Драмкружок Олег Павлович посещал с 1950 по 1953 год. К моменту окончания занятий он твердо решил стать актером. Юношу не остановил даже тот факт, что его родители были медиками, а братья и сестры мечтали создать целую династию.
Первые шаги в актерстве
Мать и другие родственники не стали препятствовать решению Олега Павловича. Однако вскоре он сам понял, что в родном Саратове стать актером будет крайне сложно. Недолго думая, юноша отправился в Москву.
Как только Олег Павлович приехал в столицу, он подал документы сразу в два актерских ВУЗа – школу-студию МХАТ и ГИТИС. В тот момент юноше вновь улыбнулась удача. Его приняли в оба учреждения. Главной проблемой для Олега Павловича стал выбор. Каждый из ВУЗов славился своими звездными учениками, а также опытнейшими преподавателями. Немного подумав, Табаков все же остановился на МХАТе.
Вскоре Олег Павлович поступил на курс Василия Топоркова. Руководитель Табакова был настоящей звездой своего времени. Он считался одним из лучших педагогов, а также носил звание народного артиста СССР. Не менее звездными оказались однокурсники Табакова. В тот же период во МХАТе учились Валентин Гафт, Олег Басилашвили, Татьяна Доронина и Евгений Евстигнеев.
Начало карьеры
Студенческие годы Олега Павловича сложно назвать яркими. Учеба проходила в штатном режиме. В 1957 году Табаков успешно закончил МХАТ и ему предстояло работать по распределению. Согласно планам, актер должен был попасть в Московский драматический театр имени Константина Станиславского.
Одна из первых ролей Олега Табакова. Фото: группа «Советский экран» во «Вконтакте». .
Однако судьба распорядилась иначе. В тот же момент группа студентов МХАТа во главе с Олегом Ефремовым основала театр «Современник», в который позвали работать и Табакова. Недолго думая, Олег Павлович согласился. Он начал регулярно выходить на сцену, воплощая в жизнь различные образы.
Долго оставаться обычным актером Табакову не пришлось. Вскоре Ефремов покинул «Современник», уйдя во МХАТ. Бразды правления он передал именно Олегу Павловичу. Несмотря на юный возраст, Табаков не отказался от должности и начал руководить всем учреждением.
На протяжении последующих семи лет Табаков успешно управлял «Современником». Однако параллельно с руководством он продолжал мечтать о собственном театре. Открыть ему мешали лишь правила, которые ограничивали число театров в Москве.
«Табакерка»
В 1986 году мечта Олега Табакова все же сбылась. Правительство Москвы выпустило приказ, который позволял открыть в столице сразу три новых театра. Одним из заведений, получивших разрешение на существование, было заведение Олега Павловича.
Олег Табаков во время работы в театре. Фото: фан-группа Олега Табакова во «Вконтакте».
Название нового учреждения было лаконичным – «Московский театр имени О. Табакова». Однако в народе оно так и не прижилось. Многие начали называть театр «Табакеркой» – в честь звездного руководителя. Вскоре «прозвище» заведения стало даже известнее, чем официальное.
Несмотря на накопившийся опыт Олега Павловича и амбиции самих актеров, будущее «Табакерки» казалось далеко не безоблачным. Многие критики скептически относились к открытию нового театра, а также высказывали сомнения насчет целесообразности существования заведения.
Однако вскоре Табаков доказал, что его планы были более, чем серьезными. В качестве дебютной работы Олег Павлович представил зрителям постановку под названием «Кресло». Работа имела колоссальный успех. После нее залы театра начали собирать аншлаги буквально на каждом спектакле.
Несмотря на первый успех, Олег Павлович не расслабился и начал работать еще больше. Особенное внимание он стал уделять актерскому составу, а также постановкам. В ходе обновлений в театре появились Марина Неелова, Юрий Богатырев и знаменитый Константин Райкин.
Параллельно с этим Табаков приглашал различных сценаристов и режиссеров. Они помогали создать новые, оригинальные спектакли. Вместе со своим видением специалисты привносили в театр различные идеи.
В отдельных случаях Олег Табаков лично выходил на подмостки. Однако чаще всего он исполнял второстепенные роли.
Работа в других театрах и сторонние проекты
На протяжении многих лет график Олега Табакова был по-настоящему плотным. Тем не менее, звездному наставнику удавалось выделять время на сторонние проекты. В частности, он регулярно отправлялся за рубеж и ставил различные постановки. На счету Олега Павловича больше 40 спектаклей в зарубежных театрах. Спектакли ставились в Чехии, Финляндии, Германии, Дании, США и Австрии.
Олег Табаков во время одного из спектаклей. Фото: соцсети Театра имени Олега Табакова.
Параллельно с этим Табаков занимался преподавательской деятельностью. С 1986 по 2000 год знаменитый постановщик был ректором МХАТа. В определенный момент своей жизни он также руководил аспирантской программой, совместно созданной отечественной школой-студией и американским университетом Карнеги Меллон.
Спектакли на телевидении
Олег Табаков никогда не ограничивался рамками театра. Нередко он появлялся еще и на телеэкранах. Причем во время эфира он продолжал заниматься любимым делом – ставить различные спектакли. На счету Олега Павловича целый ряд постановок. В их числе «Эзоп», «Шагреневая кожа», «Печники» и многие другие.
Однако самыми значимыми стали моноспектакли «Конек-Горбунок» и «Василий Теркин». Вместе с ними Табаков впервые появился на телевидении. При этом он стал одним из первых актеров, принявших участие в спектаклях подобного формата.
Карьера в кино
Кинокарьера Олега Табакова началась еще во время учебы в Школе-студии МХАТ. Будучи на третьем курсе, актер получил предложение сыграть в картине «Саша вступает в жизнь». В рамках картины Олегу Павловичу досталась роль Михаила Швейцера – одного из второстепенных персонажей.
Работу нельзя было назвать громкой. Тем не менее, благодаря ней Табаков смог воочию познакомиться с миром кино.
Немногим позднее фильмография Олега Табакова пополнилась ролями в картинах «Шумный день», «Люди на мосту», а также «Война и мир». Последнюю снял небезызвестный Сергей Бондарчук. Эти работы стали настоящим «трамплином» для карьеры Табакова. Они помогли ему получить первое внимание публики, а также заставить режиссеров воспринимать себя всерьез.
Олег Табаков в одной из ранних ролей. Фото: фан-группа Олега Табакова во «Вконтакте».
Вскоре послужной список Табакова продолжил пополняться различными ролями. Талантливого актера хотели видеть как в главных, так и во второстепенных ролях. Олег Павлович с радостью соглашался, чем особенно радовал зрителей. Любой персонаж в исполнении Табакова получался харизматичным и запоминающимся.
В 1973 году Табаков снялся в легендарном сериале «Семнадцать мгновений весны». В рамках картины он воплотил в жизнь образ Вальтера Шелленберга. Немногим позднее, в 1979 году, Олег Павлович появился в оскароносной картине «Москва слезам не верит». В ней Олег Павлович сыграл Володю – женатого любовника главной героини.
Олег Табаков в одной из кинокартин. Фото: фан-группа Олега Табакова во «Вконтакте».
В тот же период фильмография Табакова пополнилась еще одной легендарной советской картиной – «Д’Артаньян и три мушкетера». В ней знаменитый актер сыграл Людовика XIII. Причем на роль правителя его взяли практически сразу. Остальных актеров отбирали по результатам кастинга.
В послужном списке Олега Табакова присутствуют и другие легендарные картины. Он играл в таких фильмах, как «Человек с бульвара Капуцинов», «Мэри Поппинс, до свидания», а также «Незваный друг».
Суммарно на счету Олега Табакова более 120 картин. За свою многолетнюю карьеру он успел сняться не только сняться в исторических фильмах, мелодрамах или детективах, но и принять участие в озвучивании более 30 мультфильмов. Например, кот Матроскин в старых версиях «Простоквашино» говорит именно голосом Табакова.
Личная жизнь
Личная жизнь Олега Табакова была не менее насыщенной, чем его карьера. Однако особенное внимание общественности его романы привлекали в начале 1990-х годов. В тот момент звездный актер неожиданно развелся с актрисой Людмилой Крыловой, в браке с которой прожил более 35 лет и воспитал троих детей – Антона и Александру.
Олег Табаков и Людмила Крылова. Фото: фан-группа Олега Табакова во «Вконтакте».
Новой избранницей Табакова стала артистка Марина Зудина. Она оказалась младше Олега Павловича на 30 лет. Такая разница в возрасте возмутила не только общественность, но и детей мэтра. В знак протеста они ушли из профессии, поддержав свою мать – Людмилу Крылову.
Однако со временем ситуация частично наладилась. Олег Павлович помирился с сыном, а его роман с новой избранницей продлился еще десять лет. После этого Табаков и Зудина официально поженились.
Олег Табаков и Марина Зудина. Фото: фан-страница Олега Табакова в соцсетях.
В 1995 году молодая возлюбленная Олега Павловича родила ему сына. Мальчика назвали Павлом – в честь дедушки. Немногим позднее на свет появилась дочь, которую назвали Марией. К моменту рождения Табакову исполнился 71 год.
Как позднее призналась Зудина, на рождении второго ребенка настояла она сама. Ее супруг опасался, что из-за возраста банально не успеет воспитать очередного наследника.
Со временем у Павла Табакова появился внук Никита, а также четверо внучек: Анна, Антонина, Мария и Полина.
Последние годы жизни
Вплоть до своей смерти Олег Табаков активно занимался развитием собственного театра. В 2016 году он открыл новую сцену «Табакерки» на Сухаревской площади Москвы. Мероприятие посетил мэр столицы Сергей Собянин, который выразил огромное уважение упорству и настойчивости мэтра. В то же время Табаков добился улучшения техники, а также декорации в театрах. Кроме того, ему удалось существенно увеличить количество залов.
Олег Табаков в 2018 году. Фото: скриншот из интервью Олега Табакова с Кириллом Серебренниковым.
В 2017 году театр Олега Табакова отметил 30-летний юбилей. Мэтр лично присутствовал на фестивале «Бенефис тридцатилетних», посвященном памятной дате. В ходе мероприятия на сцену вышли все те, кто был причастен к развитию театра на ранних этапа.
Болезнь и смерть
Несмотря на активный образ жизни, со временем Олега Табакова начало подводить здоровье. В том же 2017 году актера госпитализировали. Врачи заподозрили у него воспаление легких. Однако немногим позднее выяснилось, что мэтра сразили синдром глубокого оглушения и сепсис.
Вскоре Табакова подключили к аппарату ИВЛ. Однако ситуацию это не улучшило. В феврале 2018 года медики заявили, что ожидать возвращения Олега Павловича на сцену не стоит. В ходе болезни его немолодой организм понес колоссальные потери, которые попросту не позволят ему выздороветь полностью.
Тем не менее, поклонники, друзья и близкие мэтра надеялись на его скорую выписку. В этот раз сбыться оптимистичным прогнозам было не суждено. 12 марта 2018 года стало известно, что Олег Табаков скончался от сердечного приступа. Выписаться из больницы он так и не смог.
Спустя несколько дней в столице прошла церемония прощания с великим режиссером. Однако даже она ознаменовалась небольшим скандалом. Мероприятие не посетила ни первая супруга, ни старшая дочь Александра.
Олег Табаков в последние годы жизни. Фото: соцсети Павла Табакова.
После церемонии прощания Олега Табакова похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве, причем на главной аллее. Могила легендарного наставника была украшена памятником в виде креста из зеленого стекла, который встроили в индийский мрамор.
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