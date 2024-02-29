Пережил войну, лишился отца и воспитал целое поколение: жизненный путь легендарного Олега Табакова

В Эльтоне Олег Павлович пошел в школу. Но учиться там ему пришлось недолго. Спустя несколько лет война закончилась, и Табаковы вернулись в родной Саратов. Вскоре мальчика отдали в мужскую школу, а с фронта вернулся глава семейства.

Разрыв родителей и дурные компании

Однако обрести семейное счастье Табаковым так и не удалось. Вскоре после своего возвращения отец Олега Павловича заявил, что уходит из семьи. Он подал на развод, о чем сообщил и своим детям.

Разрыв родителей стал настоящим ударом. Причем не только для Марии Андреевны, но и для маленького Олега. Юноша не смог смириться с решением отца, из-за чего начал испытывать постоянное ощущение обиды. Вскоре он стал скромным и робким.

В попытке найти утешение Олег Павлович начал проводить больше времени на улице. Там он связался с дурной компанией и начал буквально катиться по наклонной. Ситуацию спасла его мама. Мария Андреевна вовремя заметила изменения в характере сына, и едва ли не силой отвела его в драматический кружок под названием «Молодая гвардия».

Не обошлось без везения. Придя в секцию, Олег Павлович попал под крыло небезызвестной Натальи Сухостав. К тому моменту женщина славилась своим умением воспитывать даже настоящую шпану, а также считалась одним из сильнейших преподавателей.