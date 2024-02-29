Детство в секте, звездные роли и затворничество: как живет Хоакин Феникс – звезда «Джокера»

Хоакин Феникс заслуженно считается одним из величайших актеров XXI века. Он сумел завоевать внимание публики не только своей невероятной харизмой, но и серьезным подходом к работе. Ради ролей актер всегда был изменить свое тело, а также научиться чему-то совершенно новому.

Однако вживаться в образы ему давалось куда проще, чем взаимодействовать с публикой. Несмотря на свою популярность, Феникс до сих пор является одним из главных затворников всего Голливуда. Виной всему не только тяжелое детство, но и характер.

Детство в секте

Хоакин Рафаэль Феникс родился 28 октября 1974 года в американском городе Пуэрто-Рико. Детство актера было непростым. Его родители, Арлин Шэрон и Джон Боттом, состояли в секте «Дети Бога». Вместе с Хоакином, а также четырьмя другими детьми они путешествовали по Южной Америке. Причем делали это на старом фургоне.