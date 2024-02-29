Детство в секте, звездные роли и затворничество: как живет Хоакин Феникс – звезда «Джокера»

Хоакин Феникс заслуженно считается одним из величайших актеров XXI века. Он сумел завоевать внимание публики не только своей невероятной харизмой, но и серьезным подходом к работе. Ради ролей актер всегда был изменить свое тело, а также научиться чему-то совершенно новому.
Однако вживаться в образы ему давалось куда проще, чем взаимодействовать с публикой. Несмотря на свою популярность, Феникс до сих пор является одним из главных затворников всего Голливуда. Виной всему не только тяжелое детство, но и характер.
Детство в секте
Хоакин Рафаэль Феникс родился 28 октября 1974 года в американском городе Пуэрто-Рико. Детство актера было непростым. Его родители, Арлин Шэрон и Джон Боттом, состояли в секте «Дети Бога». Вместе с Хоакином, а также четырьмя другими детьми они путешествовали по Южной Америке. Причем делали это на старом фургоне.
Хоакин Феникс (крайний слева) вместе с родней. Фото: соцсети Хоакина Феникса.
Однако со временем ситуация изменилась. Через четыре года после рождения Хоакина его родители отказались от религиозный учений и начали новую жизнь. В прошлом осталось все, кроме вегетарианства. Его Хоакин пронес через всю жизнь.
Со временем мать актера, Арлин Феникс, стала секретарем отдела кастинга знаменитого телеканала NBC. Это событие серьезно повлияло не только на ее собственную жизнь, но и на жизнь ее детей. В частности, Хоакина.
В кино с самого детства
Благодаря должности матери Хоакин Феникс сумел появиться в кино уже в 12 лет. Тогда ему досталась роль ребенка в фильме «Пикник в космосе». Несмотря на то, что работу нельзя было назвать масштабной, мальчика заметили многие режиссеры.
Вскоре ему стали предлагать эпизодичные роли в сериалах. Хоакин соглашался практически на все. Мальчик понимал, что таким образом может заработать и помочь своей семье. Параллельно со съемками в кино он появлялся в рекламе.
Хоакин Феникс в одной из первых ролей. Фото: соцсети Хоакина Феникса.
В 15 лет Хоакин Феникс появился в трагикомедии под названием «Родители», в которой ему довелось работать бок о бок с настоящей звездой американского кино Киану Ривзом. В процессе съемок актеры сдружились и позднее стали настоящими друзьями. В тот же период Феникс снимался в картине «Русские»
Сама картина получилась громкой. Особенно сильно зрителей поразила игра молодого Хоакина. Его хвалили за правдоподобность, а также искренность эмоций.
В последующие несколько лет Феникс продолжил пополнять свою фильмографию различными работами. Он принял участие в картинах «За что стоит умереть», «Форс-мажор», «Мишени» и «8 миллиметров».
Расцвет карьеры
Настоящий расцвет карьеры Хоакина Феникса наступил в начале двухтысячных годов. В тот период актер снялся в картине под названием «Гладиатор», в которой сыграл римского императора Комода. Персонаж получился не только колоритным, но и крайне противоречивым.
Хоакин Феникс в картине «Гладиатор». Фото: кадр из фильма.
Успех картины во многом был обусловлен талантливой игрой Феникса. После выхода ленты Хоакина номинировали на премии BAFTA и «Спутник», а также захотели вручить ему оскар. Однако триумф все же не наступил. Каждую из наград вручили другим артистам.
Однако Феникса подобные события не расстроили. Вскоре он снялся в картине «Перо маркиза де Сада», где сыграл священника дю Кольмьера. Во время съемок начал проявляться характер артиста. Сославшись на свое веганство, актер отказался надевать ботинки из натуральной кожи, которые ему предложили костюмеры. В итоге, работникам пришлось изготавливать новую обувь.
Немногим позднее фильмография Феникса пополнилась еще несколькими работами. Он появился в картинах «Ярды», «Солдаты Буффало» и «Знаки». Несмотря на наличие звездного Хоакина, ни одна из лент не возымела колоссального успеха.
В 2003 году Феникс принял участие в съемках документального фильма «Земляне». Картина рассказывала зрителям о том, как важно трепетно относиться к животным и природе. Хотя лента и была специфичной, зрители оценили ее по достоинству. Феникс получил премию Humanitarian Award, а также назвал эту работу одной из самых значимых в своей карьере.
Не менее громкой работой Хоакина получился фильм-байопик «Переступить черту», в котором актер сыграл музыканта Джонни Кеша. Ради этой роли Феникс даже научился играть на гитаре. Старания артиста окупились в полной мере. За эту работу его наградили «Золотым глобусом».
На премиях Хоакин Феникс нередко встречался с другими знаменитостями. Фото: соцсети Хоакина Феникса.
Однако сам Хоакин титул не оценил. В тот период он назвал подобные награды «полной брехней» и заявил, что не стремится их получать.
В течение последующих нескольких лет Хоакин Феникс продолжал играть в различных картинах. Роли актер выбирал исключительно по своим предпочтениям. Важным критерием для него была личная встреча с режиссером. Без последнего актер попросту отказывался подписывать контракт.
Несмотря на требовательность Феникса, его хотели видеть в огромном количестве картин. Благодаря этому актеру удалось пополнить свой «послужной список» целым рядом известных фильмов, в числе которых были «Запретная дорога» и «Хозяева ночи».
Обманул всех
В 2008 году Хоакин Феникс снялся в фильме «Любовники», в котором исполнил роль Леонарда Крэдайтора. Картина стала настоящим хитом. Тем не менее, вскоре актер заявил о приостановке своей карьеры и практически перестал появляться на публике.
Спустя пару месяцев Хоакин Феникс посетил шоу Дэвида Леттермана. Внешний вид и поведение актера буквально заставили его фанатов встать в ступор. К тому моменту артист отрастил густую бороду, изрядно набрал вес, а также начал заявлять, что будет читать рэп.
Вскоре в СМИ появились различные слухи. Отдельные источники заявляли, что Хоакин имеет проблемы с ментальным здоровьем. Однако вскоре ситуация прояснилась. Оказалось, что таким образом Феникс вживался в роль и готовился к съемкам картины «Я все еще здесь», режиссером которой был муж его сестры.
Хоакин Феникс в картине «Я все еще здесь». Фото: кадр из фильма.
Дальнейшая карьера
Перфоманс перед выходом фильма «Я все еще здесь» заставил фанатов Хоакина Феникса насторожиться. Публика была уверена, что после подобного стоит ожидать творческого затишья. Однако актер снова шокировал фанатов. Он снялся в картине «Мастер», где сыграл алкоголика, попавшего под влияние сектантов.
Как признавался Хоакин, история главного героя была не понаслышке знакома ему самому. Из-за этого роль стала одной из самых трудных за всю карьеру Феникса. Однако это имело и положительную сторону. Персонаж получился настолько искренним, что Феникса снова номинировали на «Оскар» и «Золотой глобус».
Хоакин Феникс на очередной церемонии награждения. Фото: соцсети Хоакина Феникса.
Несмотря на очередной оглушительный успех, Хоакин решил не ограничивать себя рамками одного жанра. В 2014 году он снялся в неонураной комедии «Врожденный поток». Изначально лента не претендовала на звание громкой работы, однако благодаря Фениксу была дважды номинирована на «Оскар».
Похожий успех возымела картина «Она». В рамках нее Хоакин сыграл писателя, влюбившегося в несуществующую девушку. Последнюю озвучивала небезызвестная Скарлетт Йоханссон. Лента получила «Оскар» за лучший сценарий.
«Джокер»
В 2019 году карьера Хоакина Феникса буквально переродилась. В тот период актер получил главную роль в картине «Джокер». Ему предстояло не просто сыграть главного противника Бэтмена, а превзойти образы Джека Николсона и Хита Леджера. Ситуацию усложняло еще и то, что последний получил «Оскар» за эту же роль.
К поставленной задаче Феникс отнесся крайне серьезно. По сюжету, его персонаж был крайне хилым и слабым физически. Однако к моменту съемок вес Хоакина составлял 70 килограмм при росте 173. Для реалистичности актеру пришлось похудеть сразу на 24 килограмма.
Внешний вид Хоакина Феникса в «Джокере» оставлял желать лучшего. Фото: кадр из фильма «Джокер».
Однако мучения оказались ненапрасными. После выхода картины стало понятно, что Феникс блестяще справился со своей ролью. Джокер в исполнении Хоакина получился настолько глубоким, что зрители даже отказались называть его злодеем. В герое сочетались тотальное одиночество, бесконечная вера в людей и обида на общество. При этом сама лента показала зрителям, как непонятый, но добрый человек становится настоящим психопатом.
Картину оценили не только зрители, но и критики. Вскоре Феникс получил «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль».
Жизнь после успеха
Успех «Джокера» оказался настолько оглушительным, что Хоакин Феникс решил поставил свою кинокарьеру на паузу. В течение последующих двух лет он не принимал участие ни в каких проектах, а также избегал всяческого внимания публики.
Вернуться актер решил лишь в 2021 году. В тот момент Хоакин сыграл Джонни в картине «Камон Камон». Работа оказалась скорее экспериментом, чем серьезным проектом. Как следствие, серьезного успеха она так и не возымела.
В свободное от съемок время Феникс продолжал уделять время защите животных. Фото: соцсети Хоакина Феникса.
После этого Хоакин снова пропал на два года. Творческое молчание артиста закончилось, когда он снялся в картине «Все страхи Бо», где исполнил главного героя. В тот же период он пополнил свою фильмографию лентой «Наполеон». В рамках нее ему довелось воплощать в жизнь образ французского императора.
Личная жизнь
В личной жизни Хоакин Феникс всегда был не менее избирателен, чем в карьере. На протяжении всей жизни он пользовался популярностью у девушек, однако долгое время оставался холостяком. Многих претенденток на его сердце актер называл «неестественными», а также обвинял их в попытке показать себя теми, кем они не являются.
Роман с Лив Тайлер
Однако некоторым девушкам все-таки удавалось завоевать внимание Хоакина. В их числе была Лив Тайлер – американская актриса, с которой Феникс познакомился во время съемок фильма «Изобретая Эбботов». Во время совместной работы между ними закрутился роман, который быстро перерос в отношения. Они, в свою очередь, продлились три года.
Хоакин по-настоящему любил свою избранницу и грезил мечтами о крепкой семье. Однако Лив не могла ответить ему тем же. Девушка не хотела «сидеть дома», из-за чего делала упор на карьеру. Вскоре из-за этого начались разногласия и пара рассталась. При этом если Тайлер перенесла разрыв легко, то для Феникса такое событие стало ударом – в тот момент актер искренне верил, что они все еще любят друг друга.
Роман с Руни Марой
После болезненного расставания Хоакин долгое время не подпускал к себе никого. Окончательно оправиться актер сумел лишь в 2016 году, когда стал появляться на публике в компании Руни Мары – молодой актрисы из Америки. Пара познакомилась во время совместной работы над фильмом «Она».
Хоакин Феникс и Руни Мара. Фото: соцсети Хоакина Феникса.
Вскоре после их совместного выхода в свет СМИ заговорили о романе между Хоакином и Руни. Актеры не стали делать из этого тайну, и вскоре подтвердили подобные заявления. Они начали регулярно публиковать совместные фото, а также появляться на светских мероприятиях.
В 2019 отношения Феникса и Мары перешли на новую стадию. Пара объявила о своей помолвке. Вскоре после этого актеры поженились. Спустя год они шокировали новостями о рождении ребенка. На свет появился сын двух актеров, которого назвали Ривером – в честь умершего брата Хоакина.
Такие новости стали настоящим хитом. Об актерах заговорили буквально все СМИ, причем даже за пределами Америки. Однако сами артисты решили больше не комментировать свою личную жизнь и отправились строить семью. В 2024 году стало известно, что пара ждет второго ребенка.
Хоакин Феникс сейчас: последние новости
На данный момент Хоакин Феникс немного отошел от сферы кино. Актер сосредоточился на своей семье и практически перестал принимать участие в съемках. Общаться с поклонниками он также не стремится. Хоакин старается избегать любой публичности, из-за чего практически не появляется ни на различных премиях, ни на светских мероприятиях. Страниц в соцсетях актер и вовсе не ведет.
Сейчас Хоакин Феникс предпочитает часто отдыхать. Фото: соцсети Хоакина Феникса.
Тем не менее, в 2024 году планируется выход второй части «Джокера». В рамках этой картины актер снова исполнит главного героя. Картина будет называться «Джокер: безумие на двоих».
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