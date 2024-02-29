Джордж Майкл: биография, творчество и наследие одного из самых популярных музыкантов Великобритании

Кем был Джордж Майкл?
В юности Джордж Майкл организовал музыкальную группу Wham! вместе со своим одноклассником Эндрю Риджли. Их хит Wake Me Up Before You Go-Go стал известен на весь мир в 1984 году. Спустя два года Майкл начал сольное творчество, выпустив альбом Faith, проданный тиражом свыше 25 млн экземпляров.
Майкл не прекращал выступать, и в середине 2000-х его карьера получила новый виток с релизом сборника Twenty Five Greatest Hits. Он активно гастролировал и значительную часть времени и средств уделял благотворительности. Джордж Майкл скончался от проблем с сердцем и печенью 25 декабря 2016 г. в своем доме в Великобритании в возрасте 53-х лет.
Джордж Майкл за кулисами гала-концерта в честь 50-летия Motown Returns To The Apollo 4 мая 1985 года в театре «Аполло» в Нью-Йорке. Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь и Wham!
Майкл родился Георгиосом Кириакосом Панайоту 25 июня 1963 года в Ист-Финчли, Лондон, Англия. Один из ведущих исполнителей популярной музыки 1980-х и 1990-х годов, он вырос в Лондоне и его окрестностях, где с раннего возраста развил свою страсть к музыке. В старших классах Майкл подружился с Эндрю Риджли, с которым у него была общая любовь к поп-музыке, и они начали заниматься музыкой вместе. По некоторым данным, Майкл и Риджли были маловероятным дуэтом. Майкл был пухлым и застенчивым, в то время как Риджли был привлекательным и общительным.
Бросив среднюю школу, Майкл и Риджли основали недолговечную ска-группу под названием the Executive. Эта группа отыграла всего несколько концертов, прежде чем распалась, но Майкл и Риджли вскоре добились успеха. В 1982 году они заключили контракт на запись с Innervision Records и стали известны как Wham! Их первый альбом, Fantastic!, был выпущен в Соединенном Королевстве в 1982 году и поднялся до 4-го места в тамошних чартах (в следующем году он был выпущен в Соединенных Штатах). С их юношеской привлекательной внешностью, Wham! вскоре у них появились преданные поклонницы среди девочек-подростков.
Джордж Майкл и Эндрю Риджли - Wham! 01.06.1984 в Глазго. Фото: Global Look Press
Песни: «Разбуди меня перед уходом» и «Беспечный шепот»
Своим запоминающимся звучанием под влиянием Motown, Wham! соответствовали названию своего второго альбома Make It Big (1984). Они стали своим первым хитом номер один в Соединенных Штатах с песней «Разбуди меня, прежде чем уйдешь». Стремительный хит Everything She Wants и баллада Careless Whisper также достигли вершины американских чартов.
В 1984 году Майкл также выступил с благотворительной группой Band Aid с праздничным синглом Do They Know It's Christmas? в поддержку помощи пострадавшим от голода в Эфиопии. Майкл и Риджли также пожертвовали средства от своего праздничного сингла Last Christmas/Everything She Wants на благотворительные цели Band Aid.
Год спустя, 7 апреля 1985 года, Wham! вошли в историю как первая западная поп-группа, выступившая в Китае.
13 июля 1985 года - Wham! снова выступал для сбора средств в поддержку эфиопского голода на Live Aid, и именно там Майкл и Элтон Джон исполнили классическую песню Джона Don't Let the Sun Go Down On Me на стадионе Уэмбли в Лондоне.
Как ведущий вокалист и автор песен, Майкл стал звездой группы. Прошло совсем немного времени, прежде чем он начал действовать самостоятельно. Он ушел из группы после записи в 1986 году альбома Music from the Edge of Heaven. Хотя он и не стал таким большим хитом, как их предыдущие работы, в альбом все же вошло несколько популярных синглов, в том числе Where Did Your Heart Go? и I'm Your Man.
Фото: обложка второго студийного альбома английского поп-дуэта Wham!, выпущенного в 1984 году.
«Вера»
Как сольный исполнитель Майкл получил свою первую премию «Грэмми» за дуэт с иконой соула Аретой Франклин. Их сингл I Knew You Were Waiting получил награду за лучшее вокальное R & B исполнение дуэтом или группой в 1987 году. В том же году он совершил впечатляющий дебют с Faith (1987). Пытаясь избавиться от своего образа подросткового сердцееда, он стал выглядеть более вызывающе, часто щеголяя кожаной курткой и многодневной щетиной. В музыкальном плане он также выбрал более фанковое направление на альбоме. Отчасти благодаря заглавному треку номер один, запись достигла вершины чартов альбомов. Другие хиты включали Father Figure, Monkey и One More Try.
Майкл также вызвал споры из—за другого трека с альбома - I Want Your Sex. Некоторые радиостанции в Соединенных Штатах отказались крутить его из-за его откровенного содержания, в то время как другие по той же причине крутили его только поздно вечером. Несмотря на цензуру, альбом Faith разошелся тиражом более 25 миллионов копий по всему миру и в 1988 году получил премию «Грэмми» в номинации «Альбом года».
Продолжая свою музыкальную эволюцию, Майкл включил соулфул и элементы джаза в свои песни на альбоме Listen Without Prejudice, Vol. 1 (1990). В альбом вошло несколько хитов, в том числе Praying for Time. Еще больше дистанцируясь от своего поп-имиджа, он решил не сниматься в клипе на Freedom 90. Вместо этого в клипе были задействованы такие модели, как Наоми Кэмпбелл, Кристи Терлингтон и Синди Кроуфорд.
Фото: обложка дебютного сольного студийного альбома английского певца Джорджа Майкла, выпущенного 30 октября 1987 года.
Сольная карьера
Хотя альбом Listen Without Prejudice, Vol. 1 получил несколько положительных отзывов, было продано всего около 1 миллиона копий. Майкл был вовлечен в судебную тяжбу со своей звукозаписывающей компанией Sony. Чувствуя, что им не удалось должным образом продвинуть пластинку, он захотел расторгнуть свой контракт на запись. Конфликт затянулся на несколько лет, за это время Майкл записал всего несколько синглов.
В 1991 году Майкл исполнил Don't Let the Sun Go Down On Me, свой дуэт с Элтоном Джоном, для благотворительности. Он стал хитом № 1, а вырученные средства пошли в Лондонский маяк, хоспис для больных СПИДом и детскую благотворительную организацию Rainbow Trust. Позже в том же году Майкл попал в чарты с Too Funky, треком, вошедшим в благотворительный альбом Red Hot and Dance, посвященный борьбе со СПИДом.
Наконец-то освободившись от контракта с Sony, Майкл выпустил альбом Older в 1996 году. Два трека, Jesus to a Child и Fastlove, вошли в топ-10 в Соединенных Штатах, как и сам альбом. Тем не менее, продажи пластинки побледнели по сравнению с его предыдущими усилиями, и некоторые объясняют это снижение тем, что Майкл проводил время вдали от сцены поп-музыки. Однако Майкл получил несколько наград за свою работу, забрав домой награду за лучшего британского исполнителя на BRIT Awards и MTV Europe Awards в том же году.
Фото: обложка третьего студийного альбома английского певца и автора песен Джорджа Майкла, выпущенного 13 мая 1996 года.
Документальный фильм
Его следующей музыкальной работой стал сборник каверов на песни прошлого века (1999). Несмотря на то, что альбом получил несколько положительных отзывов, продажи альбома замедлились, и это был его самый низкий альбом в чартах Соединенного Королевства. В течение следующих нескольких лет Майкл записал несколько синглов, в том числе дуэт 2000 года с Уитни Хьюстон на песню If I Told You That.
Майкл выпустил свой четвертый сольный альбом Patience в 2004 году. Вместо поп-чартов он добился успеха в танцевальных чартах. Flawless и Amazing получили хорошие отзывы поклонников танцевальной музыки. После этой записи Майкл прокомментировал уход из музыкального бизнеса, но слухи о его уходе на пенсию оказались недолгими. Документальный фильм «Джордж Майкл: Другая история» о жизни и карьере Майкла был выпущен в 2005 году.
В 2006 году Майкл объявил, что впервые за 15 лет отправляется в турне. Он также выпустил сборник своих песен под названием Twenty Five в Соединенном Королевстве. Эта работа, включавшая в себя несколько новых материалов, была приурочена к 25-летию Майкла в музыке.
Фото: кадр из документального фильма «Джордж Майкл: Другая история» 2005 г.
Возвращение
Возобновив свою карьеру в Соединенных Штатах в 2008 году, Майкл несколько раз появлялся на публике, выпустил «Двадцать пять» и снялся в качестве приглашенного гостя в телесериале «Эли Стоун» в роли своего рода музыкального ангела-хранителя. В шоу также прозвучали некоторые из его классических хитов. Затем он выступил в финале популярного музыкального конкурсного шоу American Idol, прежде чем отправиться в национальное турне летом 2008 года.
В апреле 2011 года Майкл выпустил кавер-версию песни Стиви Уандера 1972 года You and I в качестве подарка принцу Уильяму и Кейт Миддлтон перед свадьбой пары. В августе того же года певец и автор песен начал выступать в рамках своего тура Symphonica, который закончился досрочно после того, как Майкл заболел пневмонией через несколько месяцев после начала шоу. В следующем году Майкл исполнил «Freedom! 90» и «Белый свет» на церемонии закрытия летних Олимпийских игр 2012 года, проходивших в Лондоне.
В мае 2013 года 49-летний Майкл был доставлен по воздуху в медицинское учреждение в Лондоне, Англия, после того, как попал в аварию на автомагистрали М1 недалеко от Сент-Олбанса. Сообщается, что Майкл был найден на месте аварии парамедиками и серьезно не пострадал.
Джордж Майкл выступил на церемонии закрытия на Олимпийском стадионе во время летних Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, Англия, 12 августа 2012 г. Фото: Global Look Press
Смерть
Майкл умер 25 декабря 2016 года в возрасте 53 лет. Позже вскрытие показало, что поп-звезда умерла от естественных причин, связанных с болезнями сердца и печени. Его обнаружили мертвым в своем доме в Оксфордшире рождественским утром.
«С большой печалью мы можем подтвердить, что наш любимый сын, брат и друг Джордж мирно скончался дома во время Рождества», - говорится в заявлении его публициста.
После его смерти многие благотворительные организации и частные лица разместили в социальных сетях информацию о щедрой благотворительной деятельности Майкла и о том, как он часто анонимно жертвовал свое время и большую часть своего богатства.
Поп-звезда избегала заголовков новостей о своих многочисленных добрых делах, в том числе о работе волонтером в приюте для бездомных, оплате лечения женщины от бесплодия и оставлении официантке тысяч долларов чаевых, чтобы помочь ей оплатить долги школы медсестер. Он также анонимно передал миллионы долларов благотворительным организациям, включая Childline, консультационную службу для детей в Великобритании.
«Никто за пределами благотворительной организации не знал, сколько он дал наиболее уязвимым детям страны», - сказала Дама Эстер Ранцен, основательница благотворительной организации в интервью британскому изданию.
Коллекция покойного Джорджа Майкла на выставке Christie’s, которая будет представлена публике с 9 по 15 марта 2019 года. Фото: Global Look Press