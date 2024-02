Джордж Майкл: биография, творчество и наследие одного из самых популярных музыкантов Великобритании

Песни: «Разбуди меня перед уходом» и «Беспечный шепот»

Своим запоминающимся звучанием под влиянием Motown, Wham! соответствовали названию своего второго альбома Make It Big (1984). Они стали своим первым хитом номер один в Соединенных Штатах с песней «Разбуди меня, прежде чем уйдешь». Стремительный хит Everything She Wants и баллада Careless Whisper также достигли вершины американских чартов.

В 1984 году Майкл также выступил с благотворительной группой Band Aid с праздничным синглом Do They Know It's Christmas? в поддержку помощи пострадавшим от голода в Эфиопии. Майкл и Риджли также пожертвовали средства от своего праздничного сингла Last Christmas/Everything She Wants на благотворительные цели Band Aid.

Год спустя, 7 апреля 1985 года, Wham! вошли в историю как первая западная поп-группа, выступившая в Китае.

13 июля 1985 года - Wham! снова выступал для сбора средств в поддержку эфиопского голода на Live Aid, и именно там Майкл и Элтон Джон исполнили классическую песню Джона Don't Let the Sun Go Down On Me на стадионе Уэмбли в Лондоне.

Как ведущий вокалист и автор песен, Майкл стал звездой группы. Прошло совсем немного времени, прежде чем он начал действовать самостоятельно. Он ушел из группы после записи в 1986 году альбома Music from the Edge of Heaven. Хотя он и не стал таким большим хитом, как их предыдущие работы, в альбом все же вошло несколько популярных синглов, в том числе Where Did Your Heart Go? и I'm Your Man.