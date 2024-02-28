Слывет одним из самых веселых людей американского телевидения: жизнь и карьера Дэвида Леттермана

Кто такой Дэвид Леттерман?
Большой прорыв Дэвида Леттермана, родившегося 12 апреля 1947 года в Индианаполисе, штат Индиана, наступил, когда он начал появляться в The Tonight Show с Джонни Карсоном. В конце концов ему предложили собственную программу «Поздняя ночь с Дэвидом Леттерманом», в которой он показывал такие популярные фрагменты, как «Глупые проделки с домашними животными».
Когда в 1992 году NBC уступил место Карсона Джею Лено, Леттерман перешел на CBS, чтобы вести Late Show в течение следующих двух с лишним десятилетий. После перерыва the funnyman вернулся на хостинг с My Next Guest, не нуждающимся в представлении, в начале 2018 года.
Дэвид Леттерман — лауреат премии Пибоди, 21 мая 2016 года. Нью-Йорк, США. Фото:Global Look Press
Ранняя жизнь и карьера
Телеведущий и ведущий ток-шоу Дэвид Леттерман родился 12 апреля 1947 года в Индианаполисе, штат Индиана, в семье Гарри Джозефа Леттермана, флориста, и Дороти, секретаря церкви, которая регулярно появлялась в качестве корреспондента в его вечернем ток-шоу. У него есть две сестры — Дженис и Гретхен.
Леттерман наиболее известен своей беззубой самоиронией и дерзким, кривоватым, несколько циничным чувством юмора. Его нетрадиционное поведение и чувство юмора привлекли последователей культа, который в дальнейшем вдохновлял бесчисленных комиков и ведущих ток-шоу, последовавших за ним.
Леттерман изучал радио и телевидение в Университете штата Болл в Манси, штат Индиана (бакалавр, 1969). Он работал в Индианаполисе ведущим ток-шоу на радио, детской программы и вечернего киносеанса, ведущим новостей и телевизионным метеорологом, где его своеобразный юмор уже был очевиден, хотя и не обязательно оценен по достоинству. Сообщается, что однажды вечером он расстроил своих боссов, когда поздравил тропический шторм с повышением статуса до урагана.
Дэвид Литтерман в молодости. Фото: соцсети
Телеведущий и приглашенный ведущий «Вечернего шоу»
В 1975 году Леттерман переехал в Лос-Анджелес и написал материал для популярных ситкомов, в том числе «Хорошие времена». Его большой прорыв произошел, когда он начал появляться в The Tonight Show с Джонни Карсоном, которого с тех пор он называет его своим наставником.
В 1978 году он стал постоянным приглашенным ведущим Карсона, а в 1980 году ему предложили собственное дневное шоу «Шоу Дэвида Леттермана». Шоу длилось всего три месяца, но имело успех у критиков и убедило NBC-TV дать молодому комику ночное шоу после шоу Карсона — The Tonight Show.
Дэвид Леттерман и Джонни Карсен в шоу Tonight Show. Фото: кадр из шоу
«Поздняя ночь с Дэвидом Леттерманом»
Поздний час показа хорошо подходил для дерзкого и изворотливого юмора Леттермана. «Поздняя ночь с Дэвидом Леттерманом» вскоре стала популярной среди молодой аудитории благодаря смешиванию обычных для ток-шоу ингредиентов в виде звездных гостей и музыки с его непочтительными манерами и забавными комическими трюками.
Фирменные особенности Леттермана включали попадание в десятку лучших. «Глупые трюки с домашними животными» (вместе с сопутствующими им «Глупыми трюками с людьми»), почту зрителя и карандаши, брошенные в камеру и на съемочную площадку позади него, «разбившие» несуществующее стекло с характерным звуком удара.
Он также стал известен своими пародийными зарисовками, которые были нацелены на явно слабые актерские способности своего лидера Пола Шаффера (и других участников «самой опасной группы в мире»), рабочего сцены Биффа Хендерсона и вообще чудака Ларри Бада Мелмана.
Ведущий разговоров и «Позднего шоу» на CBS
Афиша «Позднего шоу с Дэвидом Леттерманом»
После того, как NBC выбрала Джея Лено в качестве замены уходящему на пенсию Джонни Карсону в 1992 году — должность, о которой публично мечтал Леттерман, — Леттерман перешел на CBS. Он подписал выгодный контракт на ведение «Позднего шоу с Дэвидом Леттерманом», которое транслировалось напротив «Вечернего шоу с Джеем Лено». В том же году он также основал свою собственную продюсерскую компанию Worldwide Pants, которая купила долю в его новом шоу.
Его недовольство руководством NBC послужило основой для его монологов, и когда они заблокировали ему передачу регулярных выпусков его шоу на CBS (заявив, что это «интеллектуальная собственность» NBC), это тоже было высмеяно в эфире. Годы, последовавшие за этим очным соревнованием, породили книгу и телевизионный фильм, документирующий ночное ток-шоу «Войны».
Дэвид Леттерман на 46-й церемонии вручения премии «Эмми». 11 сентября 1994 года. Пасадена, Калифорния, США. Фото:Global Look Press
Экстренная операция на сердце
14 января 2000 года Леттерман перенес экстренную операцию по пятикратному шунтированию сердца. В типичной для Леттермана манере выздоравливающий пациент пошутил, что «в дополнение к перенаправлению артерий они также установили Ez-пропуск». Первое послеоперационное шоу Леттермана вышло в эфир 21 февраля 2000 года с участием Реджиса Филбина, Джерри Сайнфелда, Робина Уильямса (в медицинской форме) и восьми членов команды, которые ухаживали за Леттерманом во время его пребывания в больнице.
Успехи и окончание «Позднего шоу»
В декабре 2006 года Леттерман продлил свой контракт с CBS, согласившись вести «Позднее шоу» с Дэвидом Леттерманом до осени 2010 года. В 2007 году он занял 17-е место в списке богатейших людей индустрии развлечений Forbes, заработав в том году около 40 миллионов долларов. В 2009 году Forbes также поместил Леттермана под номером 14 в своем списке самых влиятельных личностей в сфере развлечений.
Журнал назвал компанию Леттермана, получившую премию Peabody Award, Worldwide Pants, одним из секретов его богатства и власти. В дополнение к «Шоу Леттермана» компания выпустила успешные комедии, такие как «Все любят Рэймонда» и «Позднее позднее шоу» с Крейгом Фергюсоном.
В апреле 2014 года Дэвид Леттерман объявил о своих планах уйти в отставку в 2015 году, и Стивен Колберт был назначен его заменой.
«Я просто хочу еще раз поблагодарить за поддержку телеканал, всех людей, которые здесь работали, всех людей в театре, всех сотрудников, всех, кто дома. Большое вам спасибо!» — объявил Литтерман в прямом эфире своей аудитории в студии.
В октябре 2017 года Леттерман был удостоен премии Марка Твена за американский юмор, которая «признает людей, оказавших влияние на американское общество способами, подобными выдающемуся романисту и эссеисту XIX века, наиболее известному как Марк Твен».
Дэвид Леттерман — журналист и популярный ведущий. Фото: кадр из шоу
Шоу Netflix: «Мой следующий гость не нуждается в представлении»
Через два года после выхода на пенсию давний ведущий объявил о своем возвращении на телевидение в новом сериале ток-шоу на Netflix под названием «Мой следующий гость с Дэвидом Леттерманом в представлении не нуждается».
«Я чувствую себя взволнованным и счастливым оттого, что работаю над этим проектом для Netflix, — сказал он в своем заявлении. — Вот что я узнал: если вы выходите на пенсию, чтобы проводить больше времени с семьей, сначала посоветуйтесь со своей семьей. Спасибо, что посмотрели, поезжайте безопасно».
Благодаря музыкальному вкладу своего бывшего лидера группы Шаффера и щеголяя огромной седой бородой, Леттерман дебютировал в My Next Guest Needs No Introduction 12 января 2018 года, с бывшим президентом Бараком Обамой в качестве первого гостя. После первого сезона, состоящего из шести серий, второй сезон вышел в мае 2019 года.
Барак Обама на ток-шоу Дэвида Леттермана. 12 января 2018 года. Фото: кадр из шоу
Жена и сын
Леттерман известен тем, что успешно скрывает свою романтическую и личную жизнь от средств массовой информации. Он был женат на Мишель Кук с 1969 по 1977 год, после чего у него были романтические отношения с комедийной актрисой и писательницей Меррилл Марко. Затем, в середине 80-х, у него завязались отношения с менеджером по производству Региной Ласко.
Леттерман и Ласко отпраздновали рождение своего сына в 2003 году и назвали его в честь отца телеведущего, Гарри Джозефа Леттермана. 19 марта 2009 года пара поженилась на частной церемонии в здании суда в Шото, штат Монтана, и Леттерман объявил о своей свадьбе во время записи своего шоу 23 марта.
Дэвид Леттерман и Регина Ласко. Фото: соцсети
Скандал с мошенничеством и попытка вымогательства
Всего несколько месяцев спустя их отношения потряс скандал с изменой. 1 октября 2009 года Леттерман объявил в своем шоу, что стал жертвой попытки вымогательства, связанной с его неверностью. В тот день Роберт Джо Халдерман, продюсер CBS News и бойфренд давней помощницы Леттермана Стефани Биркитт, был арестован по подозрению в попытке вымогать у Леттермана 2 миллиона долларов, угрожая разоблачить его роман с Биркитт.
В 2010 году Хальдерман признал себя виновным в покушении на кражу в крупном размере и был приговорен к шести месяцам тюремного заключения, но был освобожден через четыре месяца.
После того, как стало известно о скандале, Леттерман также извинился перед женой в прямом эфире:
«Мое поведение ужасно задело ее, и когда что-то случается, если ты причинил вред человеку и это твоя ответственность, ты пытаешься это исправить».
Пара помирилась и теперь проживает со своим сыном в поместье площадью 108 акров в Северном Салеме, штат Нью-Йорк.
Дэвид Леттерман с сыном Гарри. Фото: соцсети