Слывет одним из самых веселых людей американского телевидения: жизнь и карьера Дэвида Леттермана

Шоу Netflix: «Мой следующий гость не нуждается в представлении»

Через два года после выхода на пенсию давний ведущий объявил о своем возвращении на телевидение в новом сериале ток-шоу на Netflix под названием «Мой следующий гость с Дэвидом Леттерманом в представлении не нуждается».

«Я чувствую себя взволнованным и счастливым оттого, что работаю над этим проектом для Netflix, — сказал он в своем заявлении. — Вот что я узнал: если вы выходите на пенсию, чтобы проводить больше времени с семьей, сначала посоветуйтесь со своей семьей. Спасибо, что посмотрели, поезжайте безопасно».

Благодаря музыкальному вкладу своего бывшего лидера группы Шаффера и щеголяя огромной седой бородой, Леттерман дебютировал в My Next Guest Needs No Introduction 12 января 2018 года, с бывшим президентом Бараком Обамой в качестве первого гостя. После первого сезона, состоящего из шести серий, второй сезон вышел в мае 2019 года.