Слывет одним из самых веселых людей американского телевидения: жизнь и карьера Дэвида Леттермана

Экстренная операция на сердце

14 января 2000 года Леттерман перенес экстренную операцию по пятикратному шунтированию сердца. В типичной для Леттермана манере выздоравливающий пациент пошутил, что «в дополнение к перенаправлению артерий они также установили Ez-пропуск». Первое послеоперационное шоу Леттермана вышло в эфир 21 февраля 2000 года с участием Реджиса Филбина, Джерри Сайнфелда, Робина Уильямса (в медицинской форме) и восьми членов команды, которые ухаживали за Леттерманом во время его пребывания в больнице.

Успехи и окончание «Позднего шоу»

В декабре 2006 года Леттерман продлил свой контракт с CBS, согласившись вести «Позднее шоу» с Дэвидом Леттерманом до осени 2010 года. В 2007 году он занял 17-е место в списке богатейших людей индустрии развлечений Forbes, заработав в том году около 40 миллионов долларов. В 2009 году Forbes также поместил Леттермана под номером 14 в своем списке самых влиятельных личностей в сфере развлечений.

Журнал назвал компанию Леттермана, получившую премию Peabody Award, Worldwide Pants, одним из секретов его богатства и власти. В дополнение к «Шоу Леттермана» компания выпустила успешные комедии, такие как «Все любят Рэймонда» и «Позднее позднее шоу» с Крейгом Фергюсоном.

В апреле 2014 года Дэвид Леттерман объявил о своих планах уйти в отставку в 2015 году, и Стивен Колберт был назначен его заменой.

«Я просто хочу еще раз поблагодарить за поддержку телеканал, всех людей, которые здесь работали, всех людей в театре, всех сотрудников, всех, кто дома. Большое вам спасибо!» — объявил Литтерман в прямом эфире своей аудитории в студии.

В октябре 2017 года Леттерман был удостоен премии Марка Твена за американский юмор, которая «признает людей, оказавших влияние на американское общество способами, подобными выдающемуся романисту и эссеисту XIX века, наиболее известному как Марк Твен».