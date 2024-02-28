Самый продаваемый певец в стиле сальса и бывший муж Дженнифер Лопес: кто такой Марк Энтони

Кто такой Марк Энтони?
Марк Энтони приобрел международную известность как певец, актер и автор песен. Начав свою карьеру в качестве бэк-вокалиста таких групп, как Menudo и the Latin Rascals, Энтони стал хедлайнером, когда его стиль сместился в сторону более испанского звучания.
Марк Энтони и Дженнифер Лопес в фильме «Певец» (2007). Фото: кадр из фильма
Начало карьеры
Марк Энтони (имя при рождении — Марко Антонио Мунис) родился 16 сентября 1969 года в Нью-Йорке. Выросший в Восточном Гарлеме, он младший из восьми братьев и сестер и имеет пуэрториканское происхождение. Его отец, Фелипе Муньис, работал работником столовой в больнице, а также музыкантом, а его мама, Гильермина, была домохозяйкой. Родители Марка сыграли значительную роль в его музыкальном развитии, и на него повлияла их любовь к латинским песням.
В возрасте 12 лет Марк стал частью общественной группы Little Louie and the Latin Lovers. Он изменил свое имя на Марк Энтони, чтобы не путать его с более известным пуэрториканским певцом с похожим именем Марко Антонио Муньисом.
Марк Энтони в молодости. Фото: соцсети
Первый выпуск
Его первой удачей стала пластинка под названием Rebel, которая дебютировала в 1988 году на лейбле Bluedog Records, базирующемся в Бронксе. Марк Энтони продолжал выступать на клубной сцене Нью-Йорка, а также писал песни, часто объединяясь с Литтлом Луи Вегой и Тоддом Терри.
В 1992 году Вега и Энтони сыграли в нью-йоркском Мэдисон-сквер-гардене на разогреве у Тито Пуэнте.
Вскоре после этого Энтони сменил свой стиль пения с фристайла и хауса на сальсу и другую испанскую музыку. Черпая вдохновение у таких великих исполнителей, как Пуэнте, Рубен Блейдс и Хуан Габриэль, Марк Энтони выпустил свой первый альбом на испанском языке в 1993 году. Озаглавленный Otra Nota, он включал в себя хит сальсы Hasta que te conoci («Пока я не встретил тебя»).
Коммерческий успех
Он никогда не оглядывался назад, его альбомы и синглы были самыми продаваемыми, за исключением двух его англоязычных альбомов: Marc Anthony, 1999 года выпуска, и Mended, 2002 года выпуска. В своих попытках создать кроссовер, похоже, Энтони отвернулся от части своей основной аудитории.
Марк Энтони на Втором фестивале латиноамериканской сальсы. 29 ноября 2009 г. Афины, Греция. Фото: Global Look Press
В 1998 году Энтони появился вместе с Рубеном Блейдсом в сценическом мюзикле Пола Саймона «Кейпмен», который просуществовал 68 представлений. Марк Энтони также применил свои выдающиеся таланты как актер. Ему неоднократно давали роли в кино, на сцене и на телевидении. Он появился в фильмах «Хакеры» (1995), «Большая ночь» (1996), «Замена» (1996), «Мысец» (1998), «Вызывая мертвых» (1999), «Во времена бабочек» (2001), «Человек огня» (2007).
Марк Энтони в фильме «Большая ночь» (1996). Фото: кадр из фильма
Супруги и дети
Марк Энтони был женат трижды. В середине 1990-х он был в отношениях с Дебби Росадо, она работала офицером полиции в Нью-Йорке. У них есть одна биологическая дочь и одна приемная дочь — Арианна и Чейз.
Первые официальные супружеские отношения Энтони с бывшей «мисс Вселенная» Даянаре Торрес продолжались с 2000 по 2004 год. У них двое детей по имени Кристиан, а также Райан. В 2004 году Марк женился на Дженнифер Лопес, с которой он разделяет близнецов Эмме, а также Максимилиана. Пара развелась в 2014 году, но сохранила дружеские отношения, занимаясь как профессиональным, так и добрым сотрудничеством.
Марк Энтони и Дженнифер Лопес, 21 Апреля 2010 г., Лос-Анджелес, Калифорния, США. Фото: Global Look Press
Энтони и Лопес исполнили Escapemonos на церемонии вручения премии «Грэмми» 2005 года. Их фильм «Певец», биография знаменитого певца сальсы Гектора Лаво, был выпущен в августе 2007 года.
Затем Марк женился на дизайнере Шеннон Де Лима в 2014 году, и в 2016 году они расстались.
Марк Энтони и Шеннон Де Лима. Фото: Global Look Press
На протяжении всей своей жизни его связывали романтические отношения и с другими выдающимися персонажами, такими как британская светская львица леди Виктория Херви, а также итальянская актриса Рафаэлла Модуньо.