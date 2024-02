Самый продаваемый певец в стиле сальса и бывший муж Дженнифер Лопес: кто такой Марк Энтони

Начало карьеры

Марк Энтони (имя при рождении — Марко Антонио Мунис) родился 16 сентября 1969 года в Нью-Йорке. Выросший в Восточном Гарлеме, он младший из восьми братьев и сестер и имеет пуэрториканское происхождение. Его отец, Фелипе Муньис, работал работником столовой в больнице, а также музыкантом, а его мама, Гильермина, была домохозяйкой. Родители Марка сыграли значительную роль в его музыкальном развитии, и на него повлияла их любовь к латинским песням.

В возрасте 12 лет Марк стал частью общественной группы Little Louie and the Latin Lovers. Он изменил свое имя на Марк Энтони, чтобы не путать его с более известным пуэрториканским певцом с похожим именем Марко Антонио Муньисом.