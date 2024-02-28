Самый продаваемый певец в стиле сальса и бывший муж Дженнифер Лопес: кто такой Марк Энтони

Первый выпуск

Его первой удачей стала пластинка под названием Rebel, которая дебютировала в 1988 году на лейбле Bluedog Records, базирующемся в Бронксе. Марк Энтони продолжал выступать на клубной сцене Нью-Йорка, а также писал песни, часто объединяясь с Литтлом Луи Вегой и Тоддом Терри.

В 1992 году Вега и Энтони сыграли в нью-йоркском Мэдисон-сквер-гардене на разогреве у Тито Пуэнте.

Вскоре после этого Энтони сменил свой стиль пения с фристайла и хауса на сальсу и другую испанскую музыку. Черпая вдохновение у таких великих исполнителей, как Пуэнте, Рубен Блейдс и Хуан Габриэль, Марк Энтони выпустил свой первый альбом на испанском языке в 1993 году. Озаглавленный Otra Nota, он включал в себя хит сальсы Hasta que te conoci («Пока я не встретил тебя»).

Коммерческий успех

Он никогда не оглядывался назад, его альбомы и синглы были самыми продаваемыми, за исключением двух его англоязычных альбомов: Marc Anthony, 1999 года выпуска, и Mended, 2002 года выпуска. В своих попытках создать кроссовер, похоже, Энтони отвернулся от части своей основной аудитории.