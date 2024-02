Адам Левин: путь к успеху основателя Maroon 5

Maroon 5

После жизни в пяти городах, Адам Ноа Левин и Джесси Кармайкл приняли решение вернуться обратно в Лос-Анджелес. Там они снова встретились с остальными участниками группы Kara’s Flowers, а также познакомились с новым участником коллектива - гитаристом Джеймсом Валентайном. Кармайкл же перешел с позиции вокалиста на клавиши.

В результате группа решила сменить свое название на Maroon 5. В 2002 году музыканты выпустили свой дебютный студийный альбом под названием Songs About Jane. Два года спустя пластинка стала платиновой, а такие хиты как Harder to Breathe, This Love и She Will Be Loved помогли группе завоевать широкую популярность. Музыкальные видеоклипы, созданные в поддержку синглов, сделали Левина настоящим секс-символом.

В 2004 году группа Maroon 5 получила свою первую премию «Грэмми» в номинации «Лучший новый исполнитель». В последующие годы они также удостаивались этой награды, а именно в 2005 и 2007 годах.

После успешного выпуска альбома Songs About Jane группа Maroon 5 продолжила свою карьеру, выпустив еще два студийных альбома - It Won’t Be Soon Before Long (2007 год) и Hands All Over (2010 год). Последний альбом стал особенно успешным, благодаря хиту Moves Like Jagger. Кроме того, Адам Левин достиг успеха в сотрудничестве с другими музыкантами, работая в качестве приглашенного исполнителя с такими знаменитостями, как Канье Уэст, Алисия Кис и Наташа Бединфилд.

В 2012 году группа Maroon 5 вернулась на вершины чартов со своим четвертым альбомом Overexposed. В альбом вошли такие хиты как One More Night и Payphone совместно с Wiz Khalifa. После этого группа отправилась в международное турне для поддержки альбома. Группа оставалась популярной и со следующим альбомом V (2014 год). В альбом вошли хиты Maps и Animals.

В 2017 году группа Maroon 5 выпустила свой шестой студийный альбом Red Pill Blues. Гостями на альбоме стали такие исполнители как ASAP Rocky, Julia Michaels и SZA. Альбом достиг 2-го места в американском чарте Billboard 200. С альбома были выпущены синглы, ставшие хитами: What Lovers Do, Wait и Girls Like You.

В феврале 2019 года Maroon 5 стали хэдлайнерами шоу Super Bowl LIII в перерыве между выступлениями, в котором также приняли участие рэперы Big Boi и Трэвис Скотт.