Адам Левин: путь к успеху основателя Maroon 5

Кто такой Адам Левин?
Адам Левин - обладатель премии «Грэмми», солист группы Maroon 5, чей успех включает в себя несколько хитов, возглавляющих чарты, а также золотые и платиновые альбомы. В 2011 году он перешел на телевидение в качестве судьи/тренера в реалити-шоу The Voice.
В следующем году Maroon 5 выпустили свой четвертый студийный альбом Overexposed, в который вошли такие хиты, как One More Night и Payphone. В 2014 году Левин и его товарищи по группе попали в чарты с альбомом V, в который вошли Maps и Animals, а три года спустя выпустили Red Pill Blues (2017), предлагая такие хиты, как What Lovers Do, Wait и Girls Like You.
Адам Левин выступает в прямом эфире телетрансляции ABC 87-й церемонии вручения премии «Оскар» в театре «Долби», 22 февраля 2015 г. – Голливуд, Калифорния, США – Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь и первая группа
Адам Ноа Левин, родившийся 18 марта 1979 года в городе Лос-Анджелес, штат Калифорния, организовал свою первую музыкальную группу, названную Kara’s Flowers. Это произошло в то время, когда он обучался в частной школе Брентвуд и дружил с Джесси Кармайклом, Микки Мэдденом, Райаном Дьюсиком, с которыми он вместе учился.
Их первый альбом The Fourth World был выпущен в 1997 году - тогда группа только закончила школу. За время своего существования, коллектив выпустил всего один сингл Soap Disco и появился в одном из эпизодов сериала «Беверли-Хиллз, 90210», после чего распался.
Адам Ноа Левин и Джесси Кармайкл решили покинуть Лос-Анджелес и переехать на Лонг-Айленд в штате Нью-Йорк ради обучения в колледже Файв Тауэнс, школе музыки и исполнительского искусства.
Жизнь в новом городе открыла им другую музыкальную сцену, которая заметно отличалась от прежней. Здесь они смогли познакомиться с жанрами R&B и хип-хоп. Впоследствии, Левин отмечал, что именно жизнь в Нью-Йорке значительно повлияла на его музыкальные предпочтения.
Музыкант Адам Левин и Maroon 5 на красной дорожке во время прибытия на 87-ю церемонию вручения премии «Оскар», проходившую в театре «Долби» в Голливуде, Лос-Анджелес, Калифорния, США. 22 февраля 2015 г. — Фото: Global Look Press
Maroon 5
После жизни в пяти городах, Адам Ноа Левин и Джесси Кармайкл приняли решение вернуться обратно в Лос-Анджелес. Там они снова встретились с остальными участниками группы Kara’s Flowers, а также познакомились с новым участником коллектива - гитаристом Джеймсом Валентайном. Кармайкл же перешел с позиции вокалиста на клавиши.
В результате группа решила сменить свое название на Maroon 5. В 2002 году музыканты выпустили свой дебютный студийный альбом под названием Songs About Jane. Два года спустя пластинка стала платиновой, а такие хиты как Harder to Breathe, This Love и She Will Be Loved помогли группе завоевать широкую популярность. Музыкальные видеоклипы, созданные в поддержку синглов, сделали Левина настоящим секс-символом.
В 2004 году группа Maroon 5 получила свою первую премию «Грэмми» в номинации «Лучший новый исполнитель». В последующие годы они также удостаивались этой награды, а именно в 2005 и 2007 годах.
После успешного выпуска альбома Songs About Jane группа Maroon 5 продолжила свою карьеру, выпустив еще два студийных альбома - It Won’t Be Soon Before Long (2007 год) и Hands All Over (2010 год). Последний альбом стал особенно успешным, благодаря хиту Moves Like Jagger. Кроме того, Адам Левин достиг успеха в сотрудничестве с другими музыкантами, работая в качестве приглашенного исполнителя с такими знаменитостями, как Канье Уэст, Алисия Кис и Наташа Бединфилд.
В 2012 году группа Maroon 5 вернулась на вершины чартов со своим четвертым альбомом Overexposed. В альбом вошли такие хиты как One More Night и Payphone совместно с Wiz Khalifa. После этого группа отправилась в международное турне для поддержки альбома. Группа оставалась популярной и со следующим альбомом V (2014 год). В альбом вошли хиты Maps и Animals.
В 2017 году группа Maroon 5 выпустила свой шестой студийный альбом Red Pill Blues. Гостями на альбоме стали такие исполнители как ASAP Rocky, Julia Michaels и SZA. Альбом достиг 2-го места в американском чарте Billboard 200. С альбома были выпущены синглы, ставшие хитами: What Lovers Do, Wait и Girls Like You.
В феврале 2019 года Maroon 5 стали хэдлайнерами шоу Super Bowl LIII в перерыве между выступлениями, в котором также приняли участие рэперы Big Boi и Трэвис Скотт.
Адам Левин c Maroon 5 выступает во время шоу Pepsi Halftime Show во время Суперкубка LIII между Los Angeles Rams и New England Patriots 3 февраля 2019 года на стадионе Mercedes Benz в Атланте, штат Джорджия. Фото: Global Look Press
Выступления на телевидении и судейство в программе «Голос»
Адам Левин начал работать на телевидении в 2007 году, когда появился в Saturday Night Live. Он также появился в программе Comedy Central «Ночь слишком большого количества звезд» и сыграл эпизодическую роль в эфире Jimmy Kimmel Live. В 2011 году Левин получил постоянную работу на телевидении в качестве наставника в реалити-шоу «Голос», а в следующем году он получил второстепенную роль в сериале «Американская история ужасов».
В 2013 году Левин начал свой четвертый сезон на The Voice, появившись вместе с Блейком Шелтоном, а также новичками Шакирой и Ашером, которые заменили Кристину Агилеру и Си Ло Грин в качестве судей в том сезоне. В том же году Левин дебютировал со своей первой парфюмерной линией, в которой представлены продукты как для мужчин, так и для женщин. Он также подписал контракт с NBC на помощь в разработке новых сериалов и специальных выпусков для телеканала.
Работа Левина в «Голосе» закончилась в мае 2019 года после 16 сезонов популярного сериала «Конкурсы певцов». Отметив, что «пришло время двигаться дальше», он поблагодарил своих коллег-наставников, съемочную группу шоу и фанатов в длинном посте в социальной сети.
Блейк Шелтон и Адам Левин приезжают на пятый сезон «Голоса» в клуб Sayers, 3 апреля 2014 г. – Голливуд, Калифорния, США – Фото: Global Look Press
Marron 5 выступает на музыкальном фестивале Rock in Rio Lisboa 2016 в Лиссабоне, Португалия, 28 мая 2016 г. Фото: Global Look Press
Жена и дети
В 2010 году Адам Левин начал встречаться с моделью Энн Вялицыной, с которой они познакомились на вечеринке по случаю выпуска журнала Sports Illustrated Swimsuit. В мае 2012 года пара рассталась.
В 2013 году Адам Левин предложил модели Victoria’s Secret Бехати Принслу выйти за него замуж. Пара поженилась 19 июля 2014 года в Кабо-Сан-Лукасе, Мексика. Через два года у них родилась первая дочь, девочка по имени Дасти Роуз. В 2018 году у них родилась вторая дочь, Джио Грейс.
Адам Левин и Бехати Принслу присутствуют на вечеринке Vanity Fair «Оскар» 2023 года в Центре исполнительских искусств Уоллис Анненберг 12 марта 2023 года в Беверли-Хиллз, Калифорния. Фото: Global Look Press