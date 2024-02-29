Мечтала стать балериной, а теперь блистает в кино: как Мария Луговая прославилась на экране и родила Сергею Лавыгину дочку

Оба занятия были ей по душе, и между ними она выбирала, когда встал вопрос, какое ремесло сделать своей профессией. Она решила, что театральная сцена вбирает в себя каждое направление, поэтому отправилась перед поступлением в театральное училище заниматься в кружок при Театре юношеского творчества. По окончании школы она стала студенткой в Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства (СПбГАТИ).

Театр

По окончании вуза в 2008 году Луговая стала сотрудницей Александринского театра. Она довольно скоро дебютировала в пьесе «Живой труп», всего проработав на питерской сцене 5 лет. Затем перешла на работу в Московский ТЮЗ. Здесь она по сей день играет в таких постановках, как «Дама с собачкой», «Кто боится Вирджинии Вулф?», «Пьяный Амур».