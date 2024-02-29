Мечтала стать балериной, а теперь блистает в кино: как Мария Луговая прославилась на экране и родила Сергею Лавыгину дочку

Мария Александровна Луговая – уроженка Ленинграда. Она появилась на свет в семье преподавателей философии 23 июля 1987 года. Позднее родители развелись, дочка осталась с мамой. С детства график Марии был расписан по минутам: помимо школы она посещала балетную студию и училась игре на скрипке.
Мария Луговая в детстве. Фото: соцсети М.Луговой
Оба занятия были ей по душе, и между ними она выбирала, когда встал вопрос, какое ремесло сделать своей профессией. Она решила, что театральная сцена вбирает в себя каждое направление, поэтому отправилась перед поступлением в театральное училище заниматься в кружок при Театре юношеского творчества. По окончании школы она стала студенткой в Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства (СПбГАТИ).
Театр
По окончании вуза в 2008 году Луговая стала сотрудницей Александринского театра. Она довольно скоро дебютировала в пьесе «Живой труп», всего проработав на питерской сцене 5 лет. Затем перешла на работу в Московский ТЮЗ. Здесь она по сей день играет в таких постановках, как «Дама с собачкой», «Кто боится Вирджинии Вулф?», «Пьяный Амур».
Мария Луговая в пьесе "Дама с собачкой". Фото: соцсети М.Луговой
Кино
А вот дебют в кино у Луговой состоялся еще в студенческие годы. Это была небольшая роль в детективе «Фаворский» (2005). Через два года актриса появилась на экране в сериале «18-14», где ее партнерами по съемкам стали Богдан Ступка, Федор Бондарчук, Алексей Гуськов.
Мария Луговая в фильме "18-14". Кадр из фильма
В том же 2007 году Мария снялась в драме «Юнкера», которую кинокритики очень хвалили и которая на X Евразийском телефоруме стал отмечена главным призом.
А вот известность и признание Луговой принесла роль Таси в сериале «Рыжая» в 2008 году. После нее актриса буквально проснулась знаменитой, ее стали узнавать на улице, а режиссеры – делать интересные предложения.
Мария Луговая в сериале "Рыжая". Кадр из сериала
Следующая заметная роль не заставила долго ждать. Луговая сыграла в драме «Белая гвардия» в 2011 году Ирину, сестру Най-Турса. А затем появилась в сериале «Бесы» (2014). В боевике 2014 года «Проект «Золотой глаз» актрисе досталась главная роль – по сюжет, ее брат-ученый таинственно погибает, и сестра организует поиски пропавшего после его смерти сына.
Мария Луговая в роли Маруси Климовой в сериале "Мурка". Фото: соцсети М.Луговой
Детективных сериалов в фильмографии Луговой – целая коллекция. Жемчужинами, по мнению поклонников, стали «Декорации убийства» (2015), «Мурка» (2017), «Перевал Дятлова» (2020), «Историк» (2021).
Мария Луговая (справа) в фильме "Журавль в небе". Кадр из фильма
А для съемок фильма «Журавль в небе» в 2020 году Луговой пришлось научиться летать. Она сыграла главную роль - летчика-испытателя Аси Солнцевой. И сама лично управляла «кукурузником».
Другие проекты
В 2020 году Мария стала участницей нового сезона шоу «Ледниковый период». Звезде экрана предстояло стать звездой льда, и она справилась. Партнером актрисы стал фигурист Повилас Ванагас. Выбиться в лидеры паре не удалось, они заняли 6 место.
Мария Луговая на шоу "Ледниковый период". Фото: Global Look Press
Личная жизнь
Луговая не афишировала активно свою личную жизнь, предпочитая оставлять ее за кулисами своей профессии. Сегодня она замужем за актером и коллегой по ТЮЗу Сергеем Лавыгиным.
Мария Луговая с мужем Сергеем Лавыгиным. ФОто: соцсети М.Луговой
Свадьбу пара сыграла в 2020 году, до этого пару лет они состояли в отношениях. А в 2022 году Мария впервые стала мамой – родила дочку Марту.
Мария Луговая с дочкой Мартой. Фото: соцсети М.Луговой
В соцсетях Марии можно заметить, что она фотографируется с двумя детьми. Старший – это сын Лавыгина от первого брака Федор, родившийся в 2016 году.
До замужества Луговой приписывали роман с актером Андреем Щипановым. По слухам, у них возникли чувства на съемках сериала «Рыжая», но сами звезды отрицали связь.
Карьера сегодня
После родов Луговая очень скоро вернулась в форму – при росте 165 см она весит сегодня 50 кг. А вот на сцену или экран возвращаться не торопится, а наслаждается материнством.
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