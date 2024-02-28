Как Руслан Нанава встретил любовь всей жизни: творческий путь из актеров в режиссеры

Детство и юность
Руслан Нанава начал свой жизненный путь 10 июня 1987 года в Ленинграде. О детстве и юности режиссера мало известно.
Окончив школу, молодой человек стал студентом Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства, где его руководителем стал Семен Спивак. Однако актером так и не стал, поскольку был отчислен.
Тогда наставник рекомендовал ему попробовать поступить на режиссерский факультет. Руслан не прислушался к совету и поступил в Казанское театральное училище. После учебы он год отдал служению родине, а затем стал частью труппы Театра на Васильевском.
Руслан Нанава начал работу в труппе Театра на Васильевском. Фото: kino-teatr.ru
Театр и фильмы
Первая роль Руслана Нанавы сразу стала главной в сериале «Васильевский остров». В это же время актер выступал на театральной сцене и принимал участие в спектаклях по мотивам произведений русских и зарубежных классиков.
Немного позже Руслан все же решил попробовать себя в качестве режиссера. Он стал постановщиком пьес «Арт» Ясмины Реза и «Трое на качелях» Луиджи Лунари. Публика высоко оценила спектакли.
Руслан Нанава в фильме «Васильевский остров». Фото: kino-teatr.ru
В 2011 году Нанава появился в ТВ-проекте «Возмездие», где сыграл бейс-джампера по прозвищу Скорпион. После этого зрители увидели актера в фильмах «Литейный», «Морские дьяволы» и «Наркотрафик», где он сыграл небольшие роли.
Руслан принял участие и в съемках приключенческого фильма «Странствия Синдбада», где воплотил образ Карима. Параллельно актер работал в мелодраме «Счастливчик Пашка и сыграл героя по имени Азиз. С
Его следующий проект, сериал «Шеф» оказался очень успешным и популярным у зрителей и даже было представлен на Каннском фестивале.
После этого Нанава снял короткометражную картину «Штаны» и выступил с ней на Неделе российского кино в Берлине.
Руслан Нанава в проекте «Литейный». Фото: kino-teatr.ru
Личная жизнь
Со своей супругой Руслан познакомился еще во время учебы. Светлана Смирнова-Марцинкевич первая проявила инициативу, поскольку сначала молодой человек не обращал на нее внимания. Через некоторое время они стали жить вместе у родителей Нанавы.
До брака они были вместе 7 лет, в том числе год службы в армии. Зимой 2012 года режиссер сделал своей избранниц е предложение и пара расписалась в загсе Санкт-Петербурга. После этого молодожены сразу же отправились в свадебное путешествие в Таиланд, и там на острове Пхи-Пхи сыграли роскошную свадьбу.
Через год в семье случилось пополнение, на свет появился сын Георгий. Руслан Нанава участвовал в партнерских родах, что сделало семью гораздо крепче. Новоиспеченная мама вскоре после рождения ребенка вернулась к съемкам, а молодой отец стал самостоятельно заботиться о ребенке.
Руслан Нанава встретил жену Светлану Смирнову-Марцинкевич еще в студенчестве. Фото: соцсети Светланы Смирновой-Марцинкевич
24 мая 2022 года родился второй наследник Даниил.
Руслан Нанава сейчас
Руслан Нанава продолжает творческую деятельность. 1 марта 2022 года постановщик был назначен на пост главного режиссера Театра на Васильевском.
Руслан Нанава счастлив в браке. Фото: соцсети Светланы Смирновой-Марцинкевич
25 февраля 2023 года зрители смогли оценить его новый спектакль «Урожай» по одноименной пьесе белорусского драматурга и сценариста Павла Пряжко.