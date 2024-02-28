Как Руслан Нанава встретил любовь всей жизни: творческий путь из актеров в режиссеры

Детство и юность

Руслан Нанава начал свой жизненный путь 10 июня 1987 года в Ленинграде. О детстве и юности режиссера мало известно.

Окончив школу, молодой человек стал студентом Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства, где его руководителем стал Семен Спивак. Однако актером так и не стал, поскольку был отчислен.

Тогда наставник рекомендовал ему попробовать поступить на режиссерский факультет. Руслан не прислушался к совету и поступил в Казанское театральное училище. После учебы он год отдал служению родине, а затем стал частью труппы Театра на Васильевском.