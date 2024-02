Чернокожая певица, которая играет на флейте и гордится своим телом: путь к славе рэперши Лиззо

Lizzo сегодня

Три бывшие танцовщицы Lizzo подали иск против певицы обвинив ее в создании враждебной рабочей среды. Танцоры утверждали, что Лиззо подвергала их домогательствам и стыдила за лишний вес, делая откровенные замечания, поощряя их прикасаться к обнаженным артисткам ночных клубов и требуя от танцоров объяснить их увеличение веса и расстройства пищевого поведения. Два дня спустя Лиззо опровергла обвинения, назвав их «сенсационными историями», от «бывших сотрудников, которые уже публично признали, что им сказали, что их поведение во время тура было неуместным и непрофессиональным».

Кто такая Лиззо?

Лиззо — четырехкратный лауреат премии «Грэмми», автор таких хитов, как Good as Hell, Truth Hurts, Juice и Rumors с рэпером Карди Б. Ее первый альбом на крупном лейбле, Cuz I Love You (2019), попал в топ-10 Billboard. Ее песня About Damn Time с альбома 2022 Special получила премию «Грэмми» в номинации «Рекорд года», что сделало Лиззо первой чернокожей женщиной, получившей награду после Уитни Хьюстон в 1994 году.

Прежде чем оставить свой след в рэпе и поп-музыке, Лиззо была на пути к тому, чтобы стать оркестровой флейтисткой, и она до сих пор играет на флейте в семплах своих альбомов, а также в живых выступлениях.