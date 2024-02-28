Чернокожая певица, которая играет на флейте и гордится своим телом: путь к славе рэперши Лиззо

Lizzo сегодня
Три бывшие танцовщицы Lizzo подали иск против певицы обвинив ее в создании враждебной рабочей среды. Танцоры утверждали, что Лиззо подвергала их домогательствам и стыдила за лишний вес, делая откровенные замечания, поощряя их прикасаться к обнаженным артисткам ночных клубов и требуя от танцоров объяснить их увеличение веса и расстройства пищевого поведения. Два дня спустя Лиззо опровергла обвинения, назвав их «сенсационными историями», от «бывших сотрудников, которые уже публично признали, что им сказали, что их поведение во время тура было неуместным и непрофессиональным».
Кто такая Лиззо?
Лиззо — четырехкратный лауреат премии «Грэмми», автор таких хитов, как Good as Hell, Truth Hurts, Juice и Rumors с рэпером Карди Б. Ее первый альбом на крупном лейбле, Cuz I Love You (2019), попал в топ-10 Billboard. Ее песня About Damn Time с альбома 2022 Special получила премию «Грэмми» в номинации «Рекорд года», что сделало Лиззо первой чернокожей женщиной, получившей награду после Уитни Хьюстон в 1994 году.
Прежде чем оставить свой след в рэпе и поп-музыке, Лиззо была на пути к тому, чтобы стать оркестровой флейтисткой, и она до сих пор играет на флейте в семплах своих альбомов, а также в живых выступлениях.
Лиззо выступает как солист и играет на флейте в шоу NBC, 23 августа 2019 года, Нью-Йорк. Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь и семья
Лиззо родилась в Детройте 27 апреля 1988 года. Ее настоящее имя Мелисса Вивиан Джефферсон, но большинство знают ее под сценическим псевдонимом Лиззо, которое сочетает в себе детское прозвище Лисса и песню Jay-Z Izzo.
Лиззо (справа) с братом и сестрой. Фото: соцсети
Семья Лиззо была частью церкви пятидесятнического братства, и благодаря их вере в их доме господствовала музыка госпел. Родители Лиззо также слушали Элтона Джона, Queen и Стиви Уандера. Когда Лиззо было девять лет, ее семья переехала в Хьюстон. Там, по ее словам, ее кругозор расширился и включил Destiny's Child, Мисси Эллиотт и тверкинг.
В пятом классе Лиззо начала играть на флейте, инструменте, к которому она привязалась, и в конце концов стала играть в своем школьном марширующем оркестре. Хотя в центре ее внимания была флейта, Лиззо также читала рэп. Подростком она сочиняла стихи и создавала группы со своими друзьями.
От классической музыки к рэпу и року
Благодаря навыкам игры на флейте Лиззо получила стипендию в Хьюстонском университете, где изучала музыкальное исполнение. Изначально она планировала продолжить учебу в Парижской консерватории и в конечном итоге играть в концертных залах.
В дополнение к многочасовым занятиям на флейте Лиззо продолжала читать рэп и выступать в шоу, пока училась в колледже. На последнем курсе она решила бросить школу, чтобы сосредоточиться на создании своего имени в музыкальной индустрии. Она объяснила в радиопрограмме Fresh Air:
«Я такая: «Я уже выступаю. Зачем мне диплом по музыкальному исполнительству?» И я просто остановилась».
Лиззо в молодости. Фото: соцсети
Лиззо присоединилась к прог-рок-группе, в которой она пела и иногда играла на флейте. Ее семья переехала в Денвер, так что она была предоставлена самой себе, пытаясь начать свою карьеру в Хьюстоне. Лиззо жила в своей машине, иногда спала на полу в своей студии звукозаписи и принимала душ в спортзале.
Когда Лиззо было 20, скончался ее отец. Они были близки, и это стало сокрушительной потерей для девушки. Она покинула прог-рок-группу в 2010 году, после смерти своего отца. После короткой остановки в Денвере Лиззо переехала в Миннеаполис в 2011 году по приглашению друга. Вскоре она освоилась на музыкальной сцене этого города. Она выступала с женскими группами Chalice и GRRRL PRTY. Ее первый альбом, Lizzobangers, вышел в 2013 году на независимом лейбле.
В Миннеаполисе Лиззо поддерживал местная рок-икона Принс. Она появилась на его альбоме Plectrumelectrum (2014) и выступала на его вечеринках.
«Я бесконечно благодарна Принсу за то, что он меня обнял», — сказала она в 2020 году.
Еще один альбом Лиззо, Big Grrrl Small World, вышел в 2015 году. Вскоре после этого она подписала контракт с Atlantic Records. После переезда в Лос-Анджелес Лиззо выпустил EP Coconut Oil (2016). Она также начала вести «Страну чудес», музыкальное шоу с живой музыкой на MTV, и открывала гастроли Sleater-Kinney и Florence + the Machine.
Сингл Truth Hurts вышел в 2017 году. Когда песня не произвела впечатления, Лиззо задумалась об уходе из музыки. Давление работы привело ее к эмоциональному истощению в 2018 году и обращению за терапией.
Прорывной успех
Лиззо на сцене. Фото: Global Look Press
Лиззо было нелегко полностью использовать свои вокальные данные, потому что «большие черные девочки всегда были звездами, и я всегда боялась, что меня загонят в эти рамки». Ее диапазон был продемонстрирован на Cuz I Love You (2019) — первом альбоме, который она записала для крупного лейбла. Отчасти вдохновленный собственным горем Лиззо в отношениях, на пластинке было все: баллады, неотразимый рэп и песни, идеально подходящие для танцев в клубе.
I Love You попал в топ-10 Billboard. Тур в поддержку альбома был распродан, поэтому Лиззо назначила больше концертов. Затем Truth Hurts, неудачный сингл, был показан в фильме и, наконец, стал хитом, дав Лиззо ее первую песню № 1 в Billboard Hot 100. Она стала первой чернокожей сольной R & B – исполнительницей, занявшей такое высокое положение после Рианны в 2012 году с песней Diamonds.
В дополнение к своему блокбастерному альбому и платиновым синглам — Truth Hurts, Good as Hell и Juice — Лиззо поразила Met Gala 2019 в блестящем розовом платье и получила овации от Рианны и других после исполнения Truth Hurts на BET Awards того года. У нее также была роли в фильме «Жулики» и «Мандалорец» (оба 2019 года).
Лиззо и Джек Блэк в фильме «Мандалорец» (2019). Фото: кадр из фильма
На 62-й церемонии вручения премии «Грэмми» Лиззо получила восемь номинаций, что является максимальным показателем для любого исполнителя в этом году. Она получила три награды: «Лучшее сольное поп-исполнение» за Truth Hurts, «Лучшее традиционное R & B – исполнение» за Jerome и «Лучший современный городской альбом» за Cuz I Love You.
В 2020 году Лиззо подписала контракт с Amazon Studios на работу над контентом для Amazon Prime Video. Ее первым проектом стал реалити-сериал Лиззо «Берегись больших девчонок», в котором женщины соревновались за роль ее дублерш. Сериал получил три премии «Эмми Прайм-тайм», включая «Выдающуюся конкурсную программу».
Международная звезда
«Слухи» от Лиззо и Карди Би появились в 2021 году. Это был первый сингл, выпущенный Лиззо с 2019 года, и его выпуск вызвал негативные комментарии в социальных сетях.
«Это фатофобия, это расизм, и это вредно, — заявила Лиззо. — Чего я не приму, так это того, что вы все делаете это с чернокожими женщинами снова и снова, особенно с нами, большими черными девочками. Когда мы не вписываемся в рамки, в которые вы хотите нас поместить, вы просто обрушиваете на нас ненависть».
Лиззо и Карди Би в клипе на песню Rumors. Фото: кадр из клипа
В июле 2022 года Лиззо выпустила свой четвертый альбом Special, в который вошли синглы About Damn Time, 2 Be Loved («Готова ли я») и Special. Он достиг второго места в чарте Billboard 200, а About Damn Time занял первое место в Billboard Hot 100. Альбом получил положительные отзывы критиков.
Variety сказал, что альбом «сразу стал одним из ведущих кандидатов на звание альбома года», а The Guardian написала, что он «превратил Лиззо из курьеза альтернативного хип-хопа в признанную звезду». Special был номинирован на премию «Грэмми» в феврале 2023 года, а About Damn Time стал рекордсменом года, что сделало Лиззо первой чернокожей женщиной, получившей награду после Уитни Хьюстон в 1994 году.
Представление о себе и позитивное отношение к телу
Лиззо. Фото: Global Look Press
«Долгое время у меня был отрицательный результат на тело», — призналась Лиззо.
В конечном счете, она поняла, что «чтобы продолжать жить в этом теле, выживать в нем, быть счастливой и по-настоящему наслаждаться жизнью, мне нужно найти способ нравиться себе». Тем не менее Лиззо с опаской относится к некоторым похвалам, которые она получает за позитивный подход к телу.
«Мне не нравится, когда люди думают, что мне трудно видеть себя красивой, — сказала она Glamour. — Мне не нравится, когда люди шокированы тем, что я это делаю».
«Позитивность тела существует только потому, что негативность тела является нормой», — заявил Лиззо. Она надеется, что принятие всех видов тел в конечном итоге нормализуется и выйдет за рамки развлечений, говоря: «На Грэмми есть чернокожая девушка больших размеров. Но чернокожие женщины больших размеров по-прежнему не получают того лечения, которого они заслуживают, в больницах, у врачей и на работе, вы понимаете, что я имею в виду?»
Парень
В апреле 2022 года Лиззо подтвердила, что состоит в романтических отношениях с Майком Райтом, комиком. Эти двое давно знают друг друга и вместе вели музыкальный сериал MTV «Страна чудес» в 2016 году.
Лиззо и Майк Райт на 65-м гала-концерте перед вручением премии «Грэмми». Beverly Hilton в Беверли-Хиллз, Калифорния, 4 февраля 2023 года. Фото: Global Look Press
Противоречия
Лиззо прошла через спор об авторских правах по поводу Truth Hurts, хотя судебный процесс против нее был отклонен. Она отдала должное женщине, которая написала в «Твиттере» версию вступительной строчки песни.
Лиззо попала в заголовки газет в 2022 году, когда сыграла на хрустальной флейте, ранее принадлежавшей президенту Джеймсу Мэдисону, в библиотеке Конгресса в Вашингтоне, а также во время своего концерта в округе.
В августе 2023 года три бывшие танцовщицы Лиззо подали в суд на певицу. В иске Лиззо и капитан ее танцевальной команды обвиняются в создании враждебной рабочей обстановки во время ее тура 2023 года. Танцоры утверждали, что Лиззо подвергала их домогательствам и стыдила за лишний вес.
«Ошеломляющий характер того, как Лиззо и ее команда менеджеров обращались со своими исполнителями, кажется, идет вразрез со всем, что Лиззо отстаивает публично», — говорится в иске.
Ранее в этом году две танцовщицы, подавшие в суд на Лиззо, были уволены, а другая подала в отставку.
Лиззо. Фото: Global Look Press
Лиззо отвергла обвинения, назвав их «сенсационными историями» от «бывших сотрудников, которые уже публично признали, что им сказали, что их поведение во время тура было неуместным и непрофессиональным».
Она добавила: «Нет ничего, к чему я отношусь так серьезно, как к уважению, которого мы заслуживаем как женщины в мире. Я знаю, каково это — ежедневно испытывать стыд за свое тело, и абсолютно никогда не стал бы критиковать или увольнять сотрудника из-за его веса».